Foto Tommaso Cora - Wikiloc
I nostri consigli #wikiloc

Punti la fotocamera e scopri le montagne: arriva l’Identificatore di cime di Wikiloc

La piattaforma Wikiloc introduce una funzione Premium che permette di riconoscere all’istante nomi e altitudini delle montagne semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone verso l’orizzonte

13 novembre 2025 - 18:12

La piattaforma Wikiloc, che in Italia conta oltre 6 milioni di percorsi, introduce una novità pensata per cambiare il modo in cui viviamo la montagna: l’identificatore di cime con realtà aumentata.

La nuova funzione permette di scoprire immediatamente nomi e altitudini delle montagne puntando la fotocamera del proprio smartphone verso l’orizzonte.

Le informazioni compaiono direttamente sullo schermo, sovrapposte all’immagine reale del paesaggio.

Con questo aggiornamento, ogni escursione – che sia un trekking, una pedalata o qualsiasi uscita outdoor – diventa un’esperienza più immersiva e informativa.

Un alleato per chi ama conoscere il territorio

La funzione nasce per arricchire l’esperienza degli appassionati di trekking, bike, trail running e tutte le attività all’aria aperta.

Che ci si trovi su una vetta, a un punto panoramico o lungo un sentiero, l’identificatore di cime consente di scoprire in tempo reale quali montagne ci circondano, dalle più celebri alle meno note.

Un modo intuitivo per orientarsi, imparare e interpretare il paesaggio montano durante l’attività outdoor.

 

Come funziona l’identificatore di cime

L’utilizzo è semplice e immediato:

  • si apre la funzione dalla sezione “Registra percorso” dell’app Wikiloc
  • si punta la fotocamera verso le montagne
  • le informazioni appaiono automaticamente sullo schermo in tempo reale.

L’identificatore di cime è disponibile solo per gli abbonati a Wikiloc Premium e richiede la presenza di una connessione internet nelle aree in cui ci si trova.

Con questo nuovo aggiornamento, la piattaforma continua ad arricchire la dotazione di strumenti dedicati agli utenti premium, ampliando un ecosistema che già include:

  • Navigazione outdoor avanzata, con avvisi immediati fuori traccia
  • Live Tracking, per condividere la posizione in tempo reale
  • Pianificatore di percorsi, per creare itinerari personalizzati
  • Mappe 3D, per valutare al meglio il terreno e i dislivelli
  • Ricerca per area di passaggio, per esplorare zone piuttosto che singoli percorsi
  • Invio al GPS, per sincronizzare rapidamente gli itinerari con Garmin, Suunto, Coros e Apple Watch
  • Liste di percorsi, pubbliche o private
  • Filtri avanzati e ricerca per utente

In questo contesto, l’Identificatore di Cime rappresenta un ulteriore tassello verso un’esperienza outdoor sempre più immersiva, intuitiva e completa.

La realtà aumentata porta sullo schermo ciò che ogni appassionato di outdoor ha sempre desiderato: la possibilità di riconoscere all’istante le montagne dell’orizzonte.

Un’innovazione che arricchisce la conoscenza del territorio e trasforma ogni punto panoramico in un’occasione di scoperta.

Il sito ufficiale di Wikiloc

App per Android

App per iPhone e Apple Watch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta per primo

POTRESTI ESSERTI PERSO:

Come scegliere e usare i calzini da trekking: 8 regole fondamentali

Le 10 regole per preparare lo zaino da trekking

Come si lava lo zaino da trekking: 10 cose da fare per pulirlo bene