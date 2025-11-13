Foto Tommaso Cora - Wikiloc
La piattaforma Wikiloc, che in Italia conta oltre 6 milioni di percorsi, introduce una novità pensata per cambiare il modo in cui viviamo la montagna: l’identificatore di cime con realtà aumentata.
La nuova funzione permette di scoprire immediatamente nomi e altitudini delle montagne puntando la fotocamera del proprio smartphone verso l’orizzonte.
Le informazioni compaiono direttamente sullo schermo, sovrapposte all’immagine reale del paesaggio.
Con questo aggiornamento, ogni escursione – che sia un trekking, una pedalata o qualsiasi uscita outdoor – diventa un’esperienza più immersiva e informativa.
La funzione nasce per arricchire l’esperienza degli appassionati di trekking, bike, trail running e tutte le attività all’aria aperta.
Foto Alessandro Persiani – Wikiloc
Che ci si trovi su una vetta, a un punto panoramico o lungo un sentiero, l’identificatore di cime consente di scoprire in tempo reale quali montagne ci circondano, dalle più celebri alle meno note.
Un modo intuitivo per orientarsi, imparare e interpretare il paesaggio montano durante l’attività outdoor.
L’utilizzo è semplice e immediato:
L’identificatore di cime è disponibile solo per gli abbonati a Wikiloc Premium e richiede la presenza di una connessione internet nelle aree in cui ci si trova.
Con questo nuovo aggiornamento, la piattaforma continua ad arricchire la dotazione di strumenti dedicati agli utenti premium, ampliando un ecosistema che già include:
In questo contesto, l’Identificatore di Cime rappresenta un ulteriore tassello verso un’esperienza outdoor sempre più immersiva, intuitiva e completa.
La realtà aumentata porta sullo schermo ciò che ogni appassionato di outdoor ha sempre desiderato: la possibilità di riconoscere all’istante le montagne dell’orizzonte.
Un’innovazione che arricchisce la conoscenza del territorio e trasforma ogni punto panoramico in un’occasione di scoperta.
Il sito ufficiale di Wikiloc
App per Android
App per iPhone e Apple Watch