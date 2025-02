Friuli, Prealpi Giulie: 3 spettacolari itinerari con le ciaspole

Il Parco delle Prealpi Giulie rivela il fascino dell’inverno friulano: il silenzio dei faggi, le forme scolpite dalla neve e percorsi con le ciaspole che uniscono tradizioni e paesaggi incantati

Friuli: con le ciaspole nel Parco delle Prealpi Giulie, paradiso di neve

L’imponente massiccio del monte Canin, in Friuli, nasconde abissi carsici, meta di speleologi da ogni parte del mondo.

Tutt’attorno, elemento di unione e coesione, il verde anfiteatro della val Resia: un mondo fatto di verdi pascoli e rigogliosi boschi, dove risuona il canto della rara coturnice, animale simbolo del Parco Regionale delle Prealpi Giulie.

Nella stagione fredda la sorprendente varietà floristica – determinata dal contatto di tre aree biogeografiche diverse, mediterranea, illirica e alpina – lascia il posto a paesaggi innevati.

Le racchette da neve permettono a tutti di potersi avvicinare alla natura invernale, stupefacente per la ricchezza di animali selvatici.

Qui come altrove, l’avvistamento della fauna è sempre difficile.

La neve modifica le regole, trasforma il suolo in un libro aperto dove leggere le orme degli abitanti dei boschi e delle vette alpine, testimoniando, seppure indirettamente, la presenza di esemplari rari, fuggevoli, in perenne lotta per la sopravvivenza nei freddi mesi invernali.

Per camminare nella neve non è necessaria alcuna capacità particolare, basta buonsenso e un po’ di fiato.

Coloro che sono alle prime armi possono comunque appoggiarsi alle guide naturalistiche del Parco Regionale delle Prealpi Giulie.

3 itinerari con le ciaspole nelle Prealpi Giulie

1 – Salita con le ciaspole alla Malga Coot: la magia dell’inverno

Con le ciaspole alla scoperta della natura d’inverno delle Prealpi Giulie, in Friuli.

Un itinerario nel silenzio dei boschi di faggio: ad accompagnarci solo il suono delle racchette da neve.

_ Scopri l’itinerario

2 – Sella Carnizza e Stavoli Gnivizza, uno spettacolo di neve

Soltanto d’inverno e con le ciaspole si possono fare esperienze come questa: a Sella Carnizza, sulle Prealpi Giulie in Friuli, la neve trasforma gli Stavoli Gnivizza, l’antico villaggio utilizzato per condurre il bestiame in estate, in un paesaggio immaginifico.

_ Scopri l’itinerario

3 – Il Sentiero Natura Valle Musi: ciaspolare e imparare

Il Sentiero Natura Valle Musi, nel Parco delle Prealpi Giulie, è un itinerario attrezzato da percorrere anche con le ciaspole sulla neve.

I pannelli informativi raccontano l’ambiente naturale e rurale della valle, la sua storia e la sua natura.

_ Scopri l’itinerario

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Friuli Venezia Giulia

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram