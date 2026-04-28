Ponte del 1 maggio in cammino: 6 passeggiate panoramiche

Sei idee per il ponte del 1° maggio tra sentieri panoramici, crinali e borghi da esplorare. Dal Nord alla Sicilia, un invito a rimettersi in cammino e godersi la primavera all’aria aperta

Primo Maggio camminando: 6 itinerari da nord a sud

Il ponte del 1° maggio è uno dei momenti migliori per rimettersi in cammino: la primavera è nel pieno, le giornate si allungano e i sentieri offrono il giusto equilibrio tra clima mite e natura in risveglio.

Dalle Alpi piemontesi alle acque turchesi della Toscana, dai crinali appenninici ai borghi sul Mincio, fino ai panorami dei Lepini e alla luce mediterranea della Sicilia, ecco sei itinerari diversi per ambienti e difficoltà.

Accomunati da un unico “programma”: tornare a respirare all’aria aperta!

1 – Piemonte: Monte Mucrone da Oropa, panorami e spiritualità

Dal piazzale del Santuario di Santuario di Oropa parte un itinerario classico e molto amato che conduce alla vetta del Monte Mucrone.

Una montagna iconica capace di regalare panorami amplissimi sulla pianura e sulle grandi cime alpine.

Il punto di partenza si trova attorno ai 1300 metri di quota, nei pressi della stazione della funivia, dove si lascia l’auto prima di incamminarsi lungo la strada che porta alla Cappella del Roc, facilmente individuabile.

Da qui si segue un breve tratto asfaltato che attraversa il torrente Oropa.

Dopodiché si imbocca sulla sinistra il sentiero della GTA, entrando quasi subito in un ambiente ombroso di faggi.

Il percorso si sviluppa inizialmente accanto al corso d’acqua, con una salita graduale che permette di prendere ritmo.

In pochi minuti si intercetta il tracciato D13, che diventa la linea guida principale verso monte.

Si ignorano le deviazioni laterali, mantenendo la direzione della stazione superiore della funivia, mentre la pendenza cresce progressivamente e alterna tratti di sentiero a brevi segmenti più larghi.

Superato il Rio Trotta, si abbandona la pista più ampia per proseguire su un sentiero che risale i pendii erbosi fino all’Alpe della Pissa, a circa 1450 metri.

Si tratta del primo punto panoramico significativo sull’anfiteatro di Oropa.

La salita continua su un tracciato ben costruito e sempre evidente, che guadagna quota tra pascoli e pendii aperti fino a intercettare i percorsi che salgono verso l’Alpe Trotta e la Bocchetta di Finestra.

Senza deviare, si prosegue in direzione della funivia raggiungendo il rifugio Rosazza.

Poco oltre l’area di Oropa Sport, attorno ai 1870 metri, dopo circa un’ora e quaranta di cammino complessivo.

Da qui l’ambiente cambia nuovamente.

La vegetazione si dirada e il paesaggio assume caratteristiche più alpine.

In pochi minuti si raggiunge il Lago del Mucrone, piccolo bacino glaciale incastonato tra le rocce, da cui nasce il torrente Oropa.

Costeggiandolo sulla sinistra si sale verso la Bocchetta del Lago, oltre i 2000 metri, punto di passaggio che apre la visuale sulla Valle Elvo e sui rilievi circostanti.

Lasciata la deviazione per il rifugio Coda, si segue il sentiero che punta deciso verso la cima del Mucrone.

Il tracciato sale con pendenza regolare, passa nei pressi della stazione a monte della vecchia funivia e raggiunge la cresta, da cui lo sguardo si allarga sul santuario sottostante e sull’immensa pianura.

Ancora pochi minuti su terreno facile conducono alla vetta a 2335 metri, segnata da un obelisco in pietra locale.

La croce si trova poco distante su un’anticima leggermente più bassa ma ben visibile dal fondovalle.

Dalla cima, nelle giornate limpide, lo sguardo spazia fino al Monviso e all’Adamello, mentre sotto si apre l’ampio respiro della pianura padana.

Il rientro avviene generalmente lungo lo stesso itinerario, ma una variante interessante consiste nel seguire la pista da sci che scende diretta verso Oropa.

Un tracciato ampio e panoramico che, passando accanto a piccoli corsi d’acqua e lambendo il Lago delle Bose, permette di chiudere l’anello ricongiungendosi più in basso al percorso di salita.

L’escursione comporta circa 1000 metri di dislivello, con un tempo medio di tre ore per la salita e intorno alle cinque ore per l’intero giro.

Adatta a chi desidera salire una cima significativa senza affrontare difficoltà tecniche, ma con la soddisfazione di un ambiente via via più aperto e spettacolare.

2 – Lombardia, Borghetto e Monzambano: camminare lungo il Mincio tra borghi e castelli

Questo piacevole itinerario ad anello si sviluppa lungo uno dei tratti più affascinanti del Fiume Mincio.

Partenza dal pittoresco Borghetto sul Mincio, piccolo gioiello inserito tra i borghi più belli d’Italia.

Si lascia l’auto nei parcheggi a pagamento nei pressi del centro e si inizia subito a camminare tra scorci da cartolina, con case affacciate sull’acqua e antichi mulini che raccontano la storia del luogo.

Attraversato il borgo, si imbocca la tranquilla via Giotto, per poi passare sotto l’imponente Ponte Visconteo, straordinaria opera fortificata di epoca medievale.

Poco oltre si attraversa il canale Virgilio seguendo le indicazioni del sentiero, entrando in un contesto più naturale.

Il percorso prosegue su una strada sterrata riservata a pedoni e ciclisti.

Sempre piacevole e senza difficoltà, fino a incontrare nuovamente il Mincio, che si attraversa su un ponte segnalato.

Superato il fiume, il tracciato incontra un breve tratto asfaltato dove si innesta anche la Ciclovia del Sole, uno dei percorsi ciclabili più noti del nord Italia.

Seguendo questa direttrice si raggiunge Monzambano, borgo adagiato tra le dolci colline moreniche dell’Alto Mantovano.

Qui vale la pena concedersi una breve deviazione verso il centro storico e salire fino al Castello di Monzambano, che domina il paese e offre una bella vista sul territorio circostante.

Dopo la sosta, si riprende il cammino tornando verso il fiume, ma senza riattraversarlo: poco prima del ponte si svolta seguendo un percorso che costeggia il canale Virgilio.

Questo tratto è particolarmente piacevole, accompagnato da filari di cipressi e da un paesaggio ordinato e rilassante, ideale per godersi il ritorno con passo tranquillo.

Avvicinandosi nuovamente a Borghetto, si rientra nel nucleo storico salendo una breve scalinata che conduce sul ponte visconteo, permettendo di attraversarlo e chiudere l’anello con una prospettiva diversa e suggestiva sul borgo e sul fiume.

L’escursione, lunga circa 7 chilometri, è semplice e adatta a tutti, perfetta per una giornata all’aria aperta tra natura, storia e atmosfere senza tempo.

3 – Emilia, Lago Scaffaiolo: camminare nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano

Nel cuore dell’Appennino tra Emilia e Toscana, questo itinerario ad anello è una proposta ideale per il ponte del 1° maggio.

Il punto di partenza è il Rifugio Capanno Tassoni, a circa 1317 metri di quota, immerso in una fitta faggeta e raggiungibile in auto da Fanano passando per Ospitale.

Nei periodi festivi conviene arrivare con un certo anticipo per trovare posto con facilità e partire senza fretta.

Una breve sosta al rifugio o al vicino ristoro Lo Spigolino è perfetta per iniziare con il giusto ritmo.

I primi passi seguono una strada forestale che presto lascia spazio al sentiero CAI 415, il quale si addentra nel bosco e sale con pendenza regolare.

Il tracciato alterna tratti su fondo naturale a incroci con la pista più ampia, permettendo una progressione graduale fino a uscire dal bosco.

In meno di un’ora si raggiunge il crinale, dove il paesaggio cambia improvvisamente.

Lo sguardo si apre su ampie dorsali erbose e panorami ariosi che accompagnano fino al Passo della Croce Arcana, valico storico posto a 1669 metri.

Dal passo si segue il sentiero CAI 00 lungo la cresta in direzione del Monte Spigolino.

Il percorso qui è più esposto e spesso ventilato, ma sempre evidente.

Dopo pochi minuti si incontra la deviazione che sale alla vetta: un tratto breve ma più ripido conduce ai 1827 metri della cima, segnata dalla croce.

Il panoramaregala una visione completa delle vallate circostanti.

Dalla vetta si scende sul versante opposto tornando rapidamente sul filo di cresta e raggiungendo il Passo della Calanca, snodo importante della rete sentieristica.

Da qui si prosegue verso il Lago Scaffaiolo, che si raggiunge in circa mezz’ora complessiva.

Lo specchio d’acqua, di origine glaciale, si trova in una conca suggestiva ai piedi del Monte Cupolino, circondato da rilievi che sfiorano i duemila metri.

Sulle sue rive si incontra il Rifugio Duca degli Abruzzi, punto ideale per una pausa prima di affrontare il rientro.

La seconda parte dell’anello è meno frequentata e attraversa ambienti di grande fascino.

Costeggiando il lago e imboccando il sentiero CAI 401 si entra in una zona di praterie sommitali e vegetazione bassa, con lunghi tratti aperti e panoramici.

Il percorso scende progressivamente alternando spazi aperti e rientri nel bosco, richiedendo solo attenzione agli incroci.

Dopo circa un’ora si devia sul sentiero 411, che riporta in una bella faggeta con scorci suggestivi sulla montagna appena percorsa.

L’ultimo tratto, lungo il CAI 445, attraversa piccoli corsi d’acqua e riconduce infine al punto di partenza.

L’escursione misura circa 15 chilometri, con un dislivello di 600 metri e un tempo medio di percorrenza tra le quattro e le cinque ore.

È un itinerario escursionistico completo e appagante, perfetto per una giornata di primavera in quota, tra silenzi, vento di crinale e panorami che si aprono a perdita d’occhio.

4 – Toscana, SentierElsa: tra acque turchesi, storia e natura nel cuore della Val d’Elsa

Nel tratto più suggestivo della Val d’Elsa, il percorso del Parco fluviale dell’Elsa – conosciuto anche come SentierElsa – segue il corso del fiume per circa quattro chilometri.

Offre un’esperienza accessibile ma ricca di scorci sorprendenti.

L’itinerario prende avvio in prossimità della Steccaia e del Callone Reale.

Sono due antiche strutture idrauliche che già dall’XI secolo regolavano il flusso dell’acqua incanalandola nei canali artificiali.

Nel tempo queste opere hanno alimentato mulini, cartiere e officine, diventando un vero motore produttivo per Colle di Val d’Elsa.

L’intero sistema venne poi rinnovato nel Seicento per volontà del Granduca Ferdinando I de’ Medici, lasciando un’eredità ancora visibile lungo il cammino.

Proseguendo lungo il sentiero, sempre ben attrezzato e accompagnato da pannelli informativi, si incontrano alcuni dei luoghi più caratteristici del parco.

Subito dopo l’area iniziale, il fiume compie un salto deciso nel punto noto come Diborrato, dando origine a una cascata alta circa quindici metri che si raccoglie in una pozza profonda e limpida.

L’acqua, con le sue tonalità chiare e quasi irreali, accompagna poi l’escursionista verso ambienti sempre diversi.

Tra piccole cavità naturali come la Grotta dell’Orso e scorci modellati dalla roccia calcarea, come la Conchina, il Masso Bianco e la Nicchia.

Più avanti si apre la Spianata dei Falchi, uno spazio più ampio e arioso che invita a una pausa prima di proseguire.

Il percorso alterna tratti su passerelle, sentieri sterrati e frequenti attraversamenti del fiume, rendendo la camminata dinamica e mai monotona.

L’ambiente è fresco e ombreggiato, ideale soprattutto nei mesi più caldi, quando il Fiume Elsa diventa anche un luogo perfetto per una sosta rinfrescante.

Le sue acque sono balneabili e, durante l’estate, attirano numerosi visitatori in cerca di un contatto diretto con la natura.

5 – Lazio, Monte Semprevisa: la bellezza dei Monti Lepini

Tra i percorsi più conosciuti del Lazio, l’escursione al Monte Semprevisa da Pian della Faggeta rappresenta una scelta quasi obbligata per chi ama camminare sui Lepini.

Si tratta di un itinerario molto frequentato, ma capace comunque di offrire tratti silenziosi e panorami ampi, grazie a un tracciato vario che alterna boschi, creste e radure.

La montagna domina il versante pontino, innalzandosi per oltre 1500 metri sopra la pianura e diventando uno dei riferimenti più riconoscibili della zona.

L’accesso avviene risalendo la strada che collega Carpineto Romano a Montelanico, da cui si devia verso Pian della Faggeta, un ampio pianoro immerso nel verde dove si può lasciare l’auto.

Da qui si prosegue a piedi lungo una sterrata che attraversa la piana mantenendosi nella parte più bassa.

Dopo circa due chilometri, una traccia si stacca dalla strada consentendo di accorciare il percorso con un passaggio più diretto.

Poco dopo si rientra sulla carrareccia e si continua lungo una valletta che conduce progressivamente a un primo affaccio panoramico.

Il sentiero guadagna quota con gradualità fino a raggiungere i Piani dell’Erdigheta, una conca erbosa circondata da rilievi secondari che anticipano la dorsale principale.

Qui il paesaggio si apre e lo sguardo si allarga, mentre il percorso piega verso destra puntando a una sella tra il Monte Erdigheta e il Monte della Croce.

Da questo punto si segue la linea di cresta verso nord, affrontando un tratto iniziale più ripido ma breve che conduce alla sommità del Monte della Croce.

Proseguendo lungo la dorsale si entra in una faggeta matura, dove il sentiero serpeggia tra alberi imponenti e un sottobosco tipico dell’Appennino centrale.

La cresta continua con andamento ondulato fino a un’ultima sella, da cui si attacca la salita finale.

Usciti dal bosco, il panorama si apre nuovamente e in pochi minuti si raggiunge la cima del Semprevisa, a 1536 metri, punto più elevato dei Monti Lepini.

Dalla vetta il colpo d’occhio è ampio e sorprendente.

Da un lato si osserva il versante romano, dall’altro la pianura pontina che si distende fino al mare nelle giornate limpide.

Il rientro avviene lungo la cresta occidentale, passando per la Sella del Semprevisa e toccando la zona dell’Acqua Mezzavalle, per poi chiudere l’anello tornando a Pian della Faggeta.

L’escursione presenta un dislivello complessivo di circa 700 metri, con tempi medi di poco meno di tre ore per la salita e circa un’ora e quaranta per il ritorno.

La difficoltà è escursionistica, senza passaggi tecnici, ma richiede un minimo di allenamento per la lunghezza e per alcuni tratti di cresta più sostenuti.

6 – Sicilia, Erice e la Torretta Pepoli: passeggiata panoramica tra storia e mare

Nel cuore del borgo medievale di Erice, il sentiero che conduce alla Torretta Pepoli è una breve ma intensa immersione tra storia, architettura e panorami spettacolari.

Il percorso prende avvio dalla piazza dedicata alla Chiesa di San Giovanni Battista, uno degli edifici religiosi più antichi del paese.

La chiesa, riconoscibile per la cupola chiara che emerge sul profilo del borgo, conserva tracce della sua origine medievale pur essendo stata rimaneggiata nei secoli.

Oggi ospita anche uno spazio culturale che accoglie eventi e mostre.

Lasciata la piazza, si segue un camminamento che si affaccia su scorci sempre più ampi, conducendo verso uno dei luoghi più suggestivi di Erice.

Arroccata su uno sperone roccioso, la Torretta Pepoli appare all’improvviso in posizione scenografica, sospesa tra cielo e mare.

Voluta alla fine dell’Ottocento dal conte Agostino Pepoli, questa elegante costruzione in stile liberty nacque come luogo di studio e contemplazione.

Dopo un accurato recupero, oggi è nuovamente visitabile e conserva intatto il fascino di un rifugio appartato, con viste che spaziano dal Golfo di Bonagia alla città di Trapani e alle saline.

Ai piedi della rocca si estende una pineta voluta dallo stesso Pepoli, che circonda la base del promontorio su cui si innalza il Castello di Venere.

Questa fortezza normanna del XII secolo sorge su un luogo ancora più antico.

Un tempo si trovava un santuario dedicato alla dea Venere, centro di culto frequentato dalle popolazioni del Mediterraneo.

Il castello, costruito con funzione difensiva, conserva ancora elementi significativi come l’ingresso ogivale e alcune strutture interne un tempo utilizzate anche come prigioni.

Oggi è uno spazio culturale che ospita eventi e manifestazioni, mantenendo viva la memoria del luogo.

Intorno alle torri si sviluppa il Giardino del Balio, un parco realizzato secondo il gusto dei giardini all’inglese, con vialetti, aiuole curate e vegetazione mediterranea.

Questo spazio rappresenta uno dei punti panoramici più straordinari dell’intera zona.

Dai belvedere si apre una vista ampia sulla costa trapanese, con le saline, le Isole Egadi, la laguna dello Stagnone e le colline circostanti.

Sul versante opposto, nelle giornate più limpide, lo sguardo raggiunge il Monte Cofano, la Riserva dello Zingaro e perfino il profilo lontano dell’isola di Ustica.

Il percorso prosegue tra le antiche mura fino a raggiungere Porta Trapani, uno degli ingressi storici del borgo.

Da qui si può continuare a esplorare Erice con calma, perdendosi tra vicoli acciottolati, botteghe artigiane e pasticcerie storiche, dove assaggiare le specialità locali a base di mandorla come le celebri genovesi o i mustazzoli.

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