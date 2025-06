Abruzzo, Cammino del Gran Sasso: 60 km spettacolari in 5 tappe

Il Gran Sasso non è solo un massiccio montuoso, ma un simbolo del cuore selvaggio d'Abruzzo e una meraviglia da ammirare: il cammino è un itinerario spettacolare tra borghi storici, altopiani e valli silenziose all'ombra di questo spettacolo della natura

Cammino del Gran Sasso, spettacolare itinerario d’estate nel cuore selvaggio d’Abruzzo

Il Gran Sasso è molto di più che la cima simbolo dell’Appennino: è un territorio complesso, fatto di altopiani elevati, borghi fortificati e paesaggi che cambiano rapidamente con il variare della luce e della stagione.

Il Cammino del Gran Sasso è un itinerario escursionistico ad anello progettato per connettere luoghi e comunità tra Campo Imperatore, Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio e altri centri storici del versante aquilano.

Con 60 Km distribuiti in 5 tappe, il cammino è pensato per chi cerca un’esperienza a piedi che unisca ambienti di alta quota e spazi rurali abitati, senza rinunciare a una rete organizzata di accoglienza e orientamento.

Vediamo come nasce il progetto, quali sono le tappe e i luoghi principali, e cosa sapere prima di mettersi in cammino.

Origini e sviluppo del cammino

Il Cammino del Gran Sasso è un progetto recente, nato ufficialmente nel 2023 da un’idea condivisa da cinque comuni dell’aquilano: Bresciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte e L’Aquila.

L’obiettivo era quello di valorizzare il territorio attraverso un percorso escursionistico permanente, ben segnalato e accessibile, capace di connettere alcune delle aree più rappresentative del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La realizzazione è stata curata dall’associazione “Il Cammino del Gran Sasso”, che ha tracciato il percorso sul campo, lavorato con le comunità locali e predisposto strumenti utili come mappe, tracce GPS e segnaletica dedicata.

L’itinerario e le tappe del Cammino del Gran Sasso

Il cammino è un percorso ad anello che si sviluppa in cinque tappe per un totale di circa 60 chilometri e 2306 metri di dislivello positivo.

Si parte da Campo Imperatore, a oltre 2000 metri, e si chiude a Fonte Cerreto, località collegata con la partenza tramite una funivia.

L’itinerario è percorribile in senso orario oppure antiorario, con tappe equilibrate dal punto di vista della lunghezza e dell’impegno fisico.

Tappa 1 : Campo Imperatore – Canyon dello Scoppaturo – Castel del Monte (21,9 km, +358 m)

Tappa 2 : Castel del Monte – Piana di San Marco – Colle della Battaglia – Calascio – Rocca Calascio (8,96 km, +455 m)

Tappa 3 : Rocca Calascio – Santo Stefano di Sessanio (5,04 km, +177 m)

Tappa 4 : Santo Stefano di Sessanio – Piana delle Locce – San Colombo – Barisciano (7,62 km, +546 m)

Tappa 5: Barisciano – Monte Ruzza – Piani di Fugno – Rifugio Monte Cristo – Fonte Cerreto (16,4 km, +770 m)

Il percorso si può affrontare anche in quattro giorni accorpando le tappe più brevi, tuttavia l’itinerario consigliato prevede una media giornaliera accessibile a camminatori mediamente allenati.

_ Tutti i dettagli e le tracce Gpx delle tappe in questa sezione del sito ufficiale del Cammino del Gran Sasso

I luoghi iconici lungo il percorso

Tra i punti più suggestivi del cammino ci sono ambienti naturali e borghi che rappresentano al meglio l’identità del Gran Sasso aquilano:

Campo Imperatore , un altopiano di origine glaciale, apre il cammino con i suoi spazi aperti e la coinvolgente atmosfera d’alta quota.

, un altopiano di origine glaciale, apre il cammino con i suoi spazi aperti e la coinvolgente atmosfera d’alta quota. Il Canyon dello Scoppaturo , che collega l’altopiano a Castel del Monte, è un’area poco frequentata e di grande fascino, già utilizzata come set cinematografico.

, che collega l’altopiano a Castel del Monte, è un’area poco frequentata e di grande fascino, già utilizzata come set cinematografico. Castel del Monte è uno dei borghi meglio conservati della zona, seguito da Rocca Calascio, celebre per la sua torre medievale affacciata sulla valle.

Santo Stefano di Sessanio , un borgo recuperato con sensibilità che offre una sosta tra architetture in pietra e piccole botteghe.

, un borgo recuperato con sensibilità che offre una sosta tra architetture in pietra e piccole botteghe. Barisciano introduce al versante più basso e boscoso del percorso, mentre la salita finale verso Fonte Cerreto chiude l’anello con un ultimo sguardo al massiccio del Gran Sasso.

Come arrivare e come muoversi

Il punto di partenza e arrivo è facilmente raggiungibile. Fonte Cerreto, dove termina il cammino, è collegata con Campo Imperatore grazie alla funivia del Gran Sasso, attiva durante i mesi estivi.

Fonte Cerreto, invece, si raggiunge in auto da L’Aquila in circa 30 minuti, oppure in autobus grazie ai collegamenti regionali.

L’Aquila è a sua volta collegata con Roma e Pescara via autostrada o treni regionali.

Una volta sul cammino, ci si muove esclusivamente a piedi.

Ad ogni modo, è sempre possibile contattare i servizi di transfer privati per il supporto logistico, i rientri o il trasporto bagagli.

_ Qui trovate i contatti utili per il trasporto bagagli

_ Qui, invece, tutte le informazioni utili sulla funivia del Gran Sasso

Organizzare il cammino

Il Cammino del Gran Sasso è segnalato e pensato per una percorrenza autonoma. Non presenta difficoltà tecniche rilevanti, ma attraversa zone esposte al sole e in quota, quindi è necessario prepararsi con attenzione.

Uno zaino leggero, abbigliamento a strati, cappello, crema solare e scorte d’acqua sono indispensabili.

Le tracce GPS del percorso sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale, in formato GPX e KMZ.

Il consiglio è quello di scaricarle in anticipo: alcuni tratti attraversano zone scarsamente abitate, quindi è importante pianificare con cura le soste e i vari punti di rifornimento.

Quando partire

Il periodo ideale per percorrere il cammino va da fine maggio a ottobre.

Nelle settimane centrali dell’estate è bene considerare l’esposizione al sole e la scarsità di ombra, specie tra Campo Imperatore e Castel del Monte.

La primavera inoltrata e l’autunno offrono temperature più miti e una minore affluenza, ma è sempre consigliabile controllare le previsioni meteo prima della partenza, soprattutto per la prima tappa in quota.

In inverno o in presenza di neve, il cammino non è percorribile in sicurezza.

Dove dormire

Ogni tappa del cammino offre almeno una soluzione per il pernottamento: B&B, alberghi diffusi, agriturismi e rifugi, che in alcuni casi sono convenzionati con l’associazione del cammino.

La prenotazione è vivamente consigliata, specialmente durante mesi estivi e nei fine settimana.

Sul sito ufficiale del Cammino del Gran Sasso esiste una lista aggiornata delle strutture, con indicazioni sui servizi, i recapiti e le varie disponibilità per ogni tappa.

_ Trovate tutti i dettagli qui, in questa sezione del sito ufficiale del Cammino del Gran Sasso

Segnaletica e attestato di completamento

Il tracciato prevede una segnaletica dedicata, visibile e ben posizionata lungo il cammino, con pannelli informativi e tabelle direzionali.

Per maggiore sicurezza, è comunque utile affiancare l’orientamento con una traccia GPS.

Al termine del percorso, è anche possibile richiedere un attestato di completamento scrivendo all’associazione organizzatrice.

Anche se il riconoscimento non è ancora ufficiale come per altri cammini storici, rappresenta comunque un segno tangibile dell’esperienza vissuta.

_ Qui trovate tutti i dettagli sull’attestato di completamento

Informazioni utili

_ La sezione del sito del cammino dedicata alle FAQs

_ La pagina per la registrazione iniziale al cammino

_ Scopri altri itinerari e percorsi in Abruzzo

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram