Abruzzo, trekking tra natura e storia con vista sulla Majella

Storia, natura e cultura: un itinerario con vista imperdibile sulla Majella, seguendo le tracce dei combattimenti durante la seconda guerra mondiale.

Il Sentiero della Libertà, trekking nella natura e nella memoria

Il Sentiero della Libertà traccia un trekking di 60 chilometri diviso in tre tappe, sulle strade che furono vie di fuga, durante la Seconda Guerra Mondiale, per migliaia di combattenti italiani e alleati.

Il Sentiero della Libertà, oltre a preservare la memoria di un fondamentale capitolo storico, si apre verso un territorio straordinario per le sue caratteristiche ambientali e culturali.

Durante i mesi bui della guerra, la traversata da Sulmona a Casoli avveniva di notte, cercando riparo di giorno in improvvisati rifugi.

Protetti dai boschi, si costeggiavano gli abitati di Pacentro e Casanova, fino ad arrivare a Campo di Giove.

Da qui il percorso si faceva più impegnativo a causa dell’altitudine e del dislivello.

Questo cammino storico ci conduce attraverso terre affascinanti, insegnandoci il valore della libertà e facendoci scoprire la magnificenza della natura e della cultura che le circonda.

L’itinerario: da Campo di Giove a Palena con vista sulla Majella

La seconda tappa di questo percorso, da Campo di Giove a Palena, si sviluppa ai piedi della Majella lungo uno dei tratti più suggestivi del Sentiero.

Partendo dai 1.064 metri di Campo di Giove si segue la provinciale Frentana verso Palena.

Si imbocca quindi un sentiero nei pressi del cimitero diretto a Guado di Coccia.

Si tratta di un valico naturale tra il massiccio della Majella e il Monte Porrara.

In trenta minuti di cammino si sorpassa un canalone, per poi inoltrarsi in una faggeta che si fa via via più fitta.

Gettando lo sguardo verso il basso, Campo di Giove fa bella mostra di sé.

Si raggiunge la chiesa rupestre di Madonna di Coccia a circa 1.400 metri d’altezza.

La salita prosegue fino al punto in cui il bosco lascia spazio a un pendio verde, che si segue fino all’incrocio con il “Sentiero del Parco”, che si incontra proprio al Guado.

Proseguendo ancora, si avanza sul versante opposto su una mulattiera che costeggia il bosco.

Tra ampi pascoli, si incontra ciò che resta dell’eremo di San Nicola.

Infine si giunge a Palena, piccolo centro storico sul versante chietino del Parco, con la sua imponente chiesa di San Falco a dominare l’abitato.

Informazioni utili

