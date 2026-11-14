Dormiente del Sannio: trekking tra borghi e panorami del Taburno

Vista da lontano sembra una donna addormentata, con il volto rivolto verso il cielo. È la Dormiente del Sannio, una montagna dal profilo sorprendente, tra boschi, borghi medievali, antichi sentieri e santuari nascosti nella roccia.

Dormiente del Sannio, la montagna che sembra una donna addormentata

In Campania esiste una montagna dal profilo davvero particolare: osservata da Benevento, sembra raffigurare una donna distesa, con il volto rivolto verso il cielo e il corpo adagiato lungo l’orizzonte.

È la Dormiente del Sannio, il nome con cui viene conosciuto il massiccio del Taburno-Camposauro, uno dei paesaggi più curiosi della provincia beneventana.

Per riconoscerne la forma basta seguire il profilo delle montagne. Il Monte Pentime, nei pressi di Vitulano, disegna la testa e la chioma della figura femminile, le alture del Camposauro ne rappresentano il busto, mentre i rilievi del Taburno completano la sagoma con le gambe e i piedi.

Un’immagine sorprendente, che accompagna da secoli la vita delle comunità locali e che oggi è diventata anche il simbolo di un territorio ricco di boschi, borghi storici, antichi santuari e tradizioni.

Per esplorarlo è stato realizzato un itinerario chiamato Percorrendo la Dormiente, che attraversa diversi comuni del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, offrendo l’occasione di conoscere una parte della Campania lontana dai circuiti turistici più frequentati.

Il sentiero Percorrendo la Dormiente, tra borghi e panorami del Sannio

Il percorso prende avvio da Montesarchio e si sviluppa attraverso i territori di Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Vitulano, Foglianise, Torrecuso e Paupisi, fino a raggiungere l’area di Solopaca.

È un itinerario pensato per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della zona, collegando piccoli centri abitati e paesaggi rurali alle pendici del massiccio.

Il tracciato ufficiale misura circa 34 chilometri e si sviluppa su strade asfaltate, con un dislivello complessivo dichiarato di 426 metri. Può essere affrontato a piedi, in bicicletta, a cavallo oppure percorso in automobile per organizzare una visita alle diverse località.

Per chi sceglie di camminare, il tempo di percorrenza indicativo dell’intero itinerario è di circa otto ore e mezza. È possibile anche dedicarsi soltanto ad alcune delle località attraversate, costruendo una visita più breve.

Lungo il tragitto si incontrano colline coltivate, borghi arroccati e panorami sul territorio beneventano. I paesi conservano testimonianze di una lunga storia agricola e religiosa, tra chiese, antichi edifici e tradizioni locali.

Il percorso permette inoltre di osservare il massiccio da prospettive diverse, scoprendo come cambiano le sue forme man mano che ci si sposta lungo le pendici della Dormiente.

Il Parco del Taburno-Camposauro, tra faggete e antichi paesaggi rurali

Il Parco Regionale del Taburno-Camposauro protegge un territorio caratterizzato da ambienti naturali molto diversi tra loro.

Alle quote inferiori il paesaggio è dominato da vigneti, oliveti e frutteti, testimonianza del rapporto secolare tra le comunità locali e la montagna.

Salendo di quota, le coltivazioni lasciano spazio ai boschi di querce, castagni e faggi, fino alle ampie faggete che caratterizzano le zone più elevate.

Particolarmente interessante è la Foresta Demaniale del Taburno, dove si trovano anche nuclei di abete bianco legati agli interventi di rimboschimento di epoca borbonica.

Il Camposauro presenta inoltre conche e pianori carsici, circondati da boschi e pareti rocciose. Sono ambienti che contribuiscono alla ricchezza naturalistica del parco, dove vivono numerose specie di uccelli e rapaci.

La varietà del territorio rende l’area interessante anche per chi desidera affiancare al percorso della Dormiente altre escursioni lungo i sentieri montani del parco.

Sant’Agata de’ Goti, il borgo medievale ai piedi del Taburno

Il viaggio nella Dormiente del Sannio può essere arricchito da una visita a Sant’Agata de’ Goti, uno dei centri storici più interessanti della provincia di Benevento.

Il borgo sorge su uno sperone di tufo e conserva numerose testimonianze del suo passato, dalla dominazione longobarda alle trasformazioni avvenute nei secoli successivi.

Tra gli edifici religiosi più importanti figura la chiesa di San Francesco, appartenuta ai Frati Minori Conventuali, insediatisi nel paese nel XIII secolo.

All’interno si possono ammirare un soffitto ligneo a cassettoni dorati, un pavimento settecentesco in maiolica e gli affreschi di Tommaso Giaquinto, che contribuiscono alla ricchezza artistica dell’edificio.

Merita attenzione anche il monumento funebre gotico di Ludovico d’Artus, conte di Sant’Agata, risalente al XIV secolo.

La storia religiosa del borgo è inoltre legata a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che fu vescovo della diocesi nel Settecento. Ancora oggi diversi luoghi cittadini conservano testimonianze della sua presenza.

La Grotta di San Simeone, un antico santuario nascosto nella roccia

Un altro luogo che racconta il profondo legame tra il territorio del Taburno e la spiritualità è la Grotta di San Simeone, nei pressi di Bucciano.

Situata a circa tre chilometri dal paese, la cavità si apre tra le rocce del massiccio ed è raggiungibile attraverso un sentiero.

All’interno, la grotta custodisce stalattiti, epigrafi e antichi affreschi rupestri che testimoniano il suo utilizzo come luogo di culto.

È dedicata a San Simeone Vescovo, venerato come protettore dei viandanti dalle avversità atmosferiche, ed è ancora oggi legata alla tradizione dei pellegrinaggi.

Tra le raffigurazioni più importanti compare proprio il Santo, rappresentato in un grande dipinto accompagnato da altre immagini sacre.

La grotta costituisce una testimonianza particolarmente interessante della devozione popolare che, nel corso dei secoli, ha lasciato tracce profonde nelle montagne del Sannio.

Nei dintorni di Bucciano si trova anche il Santuario della Madonna del Taburno, altro importante riferimento religioso locale, fondato nel Quattrocento e legato a un’antica tradizione mariana.

Informazioni utili

Il percorso Percorrendo la Dormiente si sviluppa nella provincia di Benevento, all’interno del territorio del Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

La lunghezza complessiva indicata dal GAL Taburno è di 34,41 chilometri, con partenza da Montesarchio e attraversamento di diversi comuni del massiccio. Il tempo stimato a piedi è di circa 8 ore e 36 minuti.

Il tracciato è prevalentemente pensato come itinerario territoriale su strada asfaltata: per le escursioni sui sentieri montani è invece possibile consultare la cartografia specifica dell’Ente Parco.

Le visite a Sant’Agata de’ Goti e alla Grotta di San Simeone possono essere organizzate come tappe aggiuntive, al di fuori del percorso principale.

_Percorso ufficiale e tracciato della Dormiente del Sannio

_Mappa digitale dei sentieri del Parco Taburno-Camposauro

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