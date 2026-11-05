Scarpe da trekking per l’autunno e l’inverno? 6 consigli per scegliere quelle giuste

Con la stagione fredda non passa la voglia di camminare nella natura: dalle passeggiate più semplici ai trekking più impegnativi, ecco sei consigli per scegliere le scarpe giuste per godersi i sentieri in pieno comfort

Scarpe da trekking per l’autunno e l’inverno, come scegliere il modello giusto



Arriva il freddo ma non passa la voglia di camminare.

In autunno e inverno la scelta della scarpa diventa essenziale per il massimo comfort, per la sicurezza, ma anche per godersi al massimo l’esperienza outdoor.

Un sentiero immerso nei boschi, un’escursione in montagna dopo una giornata di pioggia o una passeggiata sulla neve: ogni percorso mette alla prova le nostre calzature in modo diverso.

Nella stagione fredda entrano poi in gioco altri fattori, come l’isolamento termico e l’aderenza sulle superfici innevate.

Vediamo sei cose da sapere quando si sceglie una scarpa da trekking per le stagioni più fredde.

1 – Prima di acquistare le scarpe: su che sentieri cammini di solito?

Non tutte le escursioni richiedono calzature con le stesse caratteristiche.

Una passeggiata su un sentiero forestale ben mantenuto è molto diversa da un trekking di diverse ore su terreno accidentato.

Nel primo caso possono essere particolarmente importanti la flessibilità della scarpa, l’ammortizzazione e una calzata confortevole.

Su percorsi più impegnativi, invece, acquistano maggiore rilevanza il sostegno del piede e la stabilità della struttura.

Lowa Ventierra Gtx Mid ad esempio è pensata per le escursioni, le camminate nella natura e i percorsi di media difficoltà. La sua costruzione flessibile e l’intersuola ammortizzante favoriscono una camminata fluida.

Renegade Evo Gtx Mis si rivolge invece a chi cerca uno scarpone più strutturato, adatto anche alle escursioni di più giorni e alle lunghe distanze su terreni più complicati.

La scelta dovrebbe quindi partire sempre dal tipo di percorso, dalla sua difficoltà e dalla frequenza con cui si pratica trekking: un conto è essere un escursionista “occasionale”, un altro essere un appassionato che va sui sentieri ogni fine settimana concedendosi anche terreni più difficili.

2 – Impermeabilità e isolamento termico: attenzione a non confonderli

Una scarpa impermeabile non è necessariamente una scarpa calda. Si tratta di due caratteristiche differenti, che diventano particolarmente importanti quando le temperature scendono.

La membrana impermeabile impedisce all’acqua esterna di raggiungere il piede, favorendo contemporaneamente la fuoriuscita del vapore prodotto dalla sudorazione.

L’isolamento termico contribuisce invece a limitare la dispersione del calore, offrendo una protezione specifica per le giornate più fredde.

Lowa Kano Gtx Hi, per esempio, utilizza una membrana Gore-Tex con fodera isolante, progettata per le passeggiate invernali e le attività all’aperto sulla neve.

Renegade Evo Gtx Mid adotta anch’essa una membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, ma risponde a esigenze differenti.

È una buona scelta per chi affronta sentieri dopo la pioggia e cerca uno scarpone da utilizzare in diverse stagioni, senza bisogno di un isolamento termico specificamente invernale.

È una distinzione fondamentale: per camminare sotto la pioggia può bastare una buona scarpa impermeabile, mentre sulla neve e con temperature basse occorre valutare anche la protezione termica.

3 – Neve e ghiaccio: perché la suola è così importante

Quando il terreno diventa scivoloso, la suola assume un ruolo determinante.

Il disegno del battistrada, la profondità dei tasselli e la mescola della gomma contribuiscono alla trazione, ma non tutte le suole sono progettate per affrontare le stesse superfici.

Per l’escursionismo ordinario servono materiali capaci di offrire aderenza su terra, roccia e sentieri bagnati. Sulla neve e sul ghiaccio, invece, sono necessarie caratteristiche più specifiche.

Lowa Renegade Evo 2 Gtx utilizza la suola Vibram Arctic Grip Trac, sviluppata per migliorare la trazione sulle superfici innevate e ghiacciate, anche quando sono bagnate.

La tecnologia impiega particolari polimeri integrati nei tasselli, progettati per migliorare il contatto con il terreno in queste condizioni.

Offre aderenza anche sul ghiaccio bagnato, una delle superfici più impegnative da affrontare durante l’inverno.

I tasselli di grandi dimensioni sono progettati specificamente per le condizioni della stagione fredda: un vantaggio concreto durante le escursioni su sentieri innevati e nei tratti in cui ghiaccio e umidità rendono il terreno scivoloso.

4 – Una scarpa deve adattarsi al piede, non il contrario

La vestibilità è uno degli aspetti più importanti nella scelta di una calzatura da trekking.

Una scarpa troppo stretta può provocare fastidi e sfregamenti, mentre una troppo larga rischia di non trattenere correttamente il tallone.

Particolare attenzione va dedicata all’avampiede: durante le discese le dita non devono comprimersi contro la punta.

Lowa Renegade Evo Gtx Mid introduce una conformazione aggiornata che offre maggiore spazio nella zona anteriore del piede rispetto alle versioni precedenti.

Anche il sistema di allacciatura contribuisce a migliorare la vestibilità.

Nelle Renegade Gtx Mid le due zone di regolazione permettono di adattare separatamente la chiusura sull’avampiede e nella parte superiore.

Questi accorgimenti diventano particolarmente preziosi nelle escursioni più lunghe, quando una calzata confortevole, con spazio adeguato per le dita e un buon sostegno del piede, contribuisce a rendere più piacevoli anche molte ore di cammino.

5 – Ammortizzazione e sostegno: due caratteristiche da valutare insieme

Quando si cammina per molte ore, l’intersuola contribuisce in modo importante al comfort.

Il suo compito è assorbire parte delle sollecitazioni prodotte a ogni passo, accompagnando il movimento del piede.

Ma l’ammortizzazione da sola non basta: sui terreni irregolari è importante anche che la calzatura offra un sostegno adeguato.

Lowa Ventierra Gtx Mid utilizza un’intersuola in Dynapu, materiale sviluppato dal marchio per offrire ammortizzazione e mantenere nel tempo le proprie caratteristiche elastiche.

Alla struttura si aggiunge una placca stabilizzante interna, chiamata shank, che contribuisce al sostegno del piede durante le escursioni.

Il modello combina così una costruzione flessibile con elementi pensati per garantire stabilità sui terreni escursionistici.

6 – Materiali e manutenzione: pensa anche alla durata delle scarpe

Uno scarpone da trekking, soprattutto se invernale, viene sottoposto a continue sollecitazioni: acqua, fango, sfregamenti contro le rocce e ripetute flessioni della tomaia.

Per questo è importante valutare non soltanto le prestazioni iniziali, ma anche la qualità dei materiali e le possibilità di manutenzione.

La pelle nabuk, utilizzata per esempio nella Renegade Evo Ice 2 Gtx, offre robustezza e una struttura adatta all’impiego outdoor.

La Ventierra Gtx Mid combina invece pelle e tessuto tecnico, privilegiando un equilibrio tra flessibilità e resistenza.

Anche la possibilità di riparare alcuni componenti può contribuire ad allungare la vita della calzatura.

Lowa prevede per diversi modelli interventi su cuciture, occhielli, ganci e altre parti soggette a usura.

Pulizia dopo le escursioni, asciugatura corretta e utilizzo di prodotti specifici per la tomaia restano comunque abitudini fondamentali per mantenere le scarpe in buone condizioni.

Quattro modelli Lowa per l’inverno e il trekking in ogni stagione

Le esigenze cambiano a seconda del terreno e delle condizioni meteorologiche.

Per questo Lowa propone modelli con caratteristiche specifiche, distinguendo le calzature progettate per la stagione invernale da quelle destinate all’escursionismo durante tutto l’anno.

1) Lowa Kano Gtx Hi: comfort e protezione per le passeggiate invernali

Kano Gtx Hi è lo stivale invernale Lowa pensato per chi desidera continuare a camminare all’aperto durante la stagione fredda.

La membrana GORE-TEX con fodera isolante contribuisce a mantenere i piedi asciutti e protetti dalle basse temperature, mentre il gambale alto e il collarino morbido e imbottito avvolgono comodamente la caviglia.

L’intersuola Dynapu offre ammortizzazione durante la camminata, riducendo le sollecitazioni ripetute. La suola in gomma Lowa presenta un battistrada progettato per offrire trazione sulle superfici invernali.

La costruzione privilegia comfort e praticità, con un design sobrio che consente di utilizzare Kano Gtx Hi anche nella vita quotidiana.

È una proposta indicata soprattutto per le passeggiate nei boschi, le vacanze sulla neve e le attività all’aperto in condizioni fredde e umide, senza necessariamente affrontare percorsi tecnici impegnativi.

_ Scopri tutti i dettagli sul sito Lowa

2) Lowa Renegade Evo Ice 2 Gtx: lo stivale top per neve e ghiaccio

Renegade Evo Ice 2 Gtx rappresenta la proposta d’eccellenza di Lowa per le attività invernali.

La tomaia in robusta pelle nabuk è abbinata a una membrana GORE-TEX con fodera isolante, che offre protezione dall’acqua e contribuisce al comfort termico.

L’elemento distintivo è la suola VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC, sviluppata per migliorare l’aderenza sulle superfici innevate, ghiacciate e bagnate grazie a materiali specifici integrati nel battistrada.

L’intersuola Dynapu, realizzata mediante un processo a doppia iniezione, contribuisce all’ammortizzazione, mentre la struttura stabilizzante Monowrap offre sostegno durante l’utilizzo prolungato.

Il risultato è uno stivale che combina isolamento, impermeabilità e tecnologie destinate alle condizioni invernali.

Disponibile nelle versioni da uomo e da donna, questo scarpone è pensato per le escursioni nella stagione fredda, ma può accompagnare anche le passeggiate e i soggiorni nelle località montane innevate.

_ Scopri tutti i dettagli sul sito Lowa

3) Lowa Ventierra Gtx Mid: comfort e versatilità per l’escursionismo

Ventierra Gtx Mid è la scarpa pensata per accompagnarvi nelle passeggiate nella natura in autunno e nei trekking giornalieri, anche di discreta difficoltà.

La tomaia combina pelle e tessuto tecnico, mentre l’allacciatura flessibile sull’avampiede e il collarino morbido favoriscono una calzata confortevole.

La membrana GORE-TEX protegge dall’acqua mantenendo la traspirabilità, caratteristica utile durante le escursioni su sentieri umidi o nelle giornate di pioggia.

L’intersuola Dynapu contribuisce all’ammortizzazione e accompagna il movimento del piede, mentre la placca stabilizzante interna offre sostegno sui tratti irregolari.

La suola in gomma LOWA è progettata per garantire aderenza sui terreni escursionistici.

Ventierra è disponibile nelle versioni mid e lo, sia da uomo sia da donna, con caratteristiche pensate per adattarsi alle diverse esigenze di camminata.

È una soluzione indicata per chi cerca una scarpa impermeabile e versatile, capace di accompagnare le normali attività escursionistiche con particolare attenzione al comfort.

_ Scopri tutti i dettagli sul sito Lowa

4) Lowa Renegade Evo Gtx Mid: il classico premium per il trekking

Renegade Evo Gtx Mid è l’evoluzione di uno dei modelli più conosciuti di Lowa, progettato per accompagnare gli escursionisti su percorsi di diversa durata e difficoltà.

La nuova versione mantiene le caratteristiche principali della famiglia Renegade, introducendo aggiornamenti che riguardano soprattutto la vestibilità e la costruzione.

La tomaia in pelle nabuk è abbinata alla membrana GORE-TEX, che offre impermeabilità e traspirabilità durante le escursioni.

Una delle novità riguarda la conformazione dell’avampiede, studiata per lasciare maggiore spazio alle dita e migliorare il comfort durante le lunghe camminate.

L’intersuola Dynapu, con costruzione a doppia iniezione, offre ammortizzazione e lavora insieme alla struttura Support Frame per stabilizzare il piede.

La suola Vibram è progettata per assicurare trazione sui terreni escursionistici, mentre l’allacciatura a due zone permette di personalizzare la regolazione della scarpa.

Questo scarpone è una proposta premium rivolta a chi pratica trekking con regolarità e cerca uno scarpone robusto, versatile e adatto a un utilizzo prolungato durante gran parte dell’anno.

_ Scopri tutti i dettagli sul sito Lowa