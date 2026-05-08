Liguria, Ponente: 6 passeggiate vista mare per rilassarsi a maggio

In primavera camminare in Liguria è emozionante, con la luce mediterranea che bacia i sentieri tra profumi e colori indimenticabili: ecco 6 passeggiate vista mare per rilassarsi sulla riviera di Ponente

Liguria, 6 camminate vista mare da fare a maggio per rilassarsi sulla Riviera di Ponente

La Liguria in primavera è un vero paradiso di profumi e colori e la riviera di Ponente gode di una luce tutta speciale, che regala a chi ama camminare emozioni uniche.

Le temperature miti rendono questi giorni dell’anno ideali per godersi passeggiate tra natura e borghi antichi, panorami indimenticabili e tradizioni del gusto.

Ecco 6 spettacolari itinerari per rilassarsi camminando a maggio in questa meravigliosa parte della Liguria.

1 – Noli, sul Sentiero del Pellegrino fino alla Grotta dei Falsari

Da Noli parte uno dei percorsi più noti della Riviera di Ponente: il Sentiero del Pellegrino, che risale il promontorio di Capo Noli e regala per quasi tutto il tracciato una vista continua sul mare.

L’itinerario segue la segnaletica della Passeggiata Dantesca e sale verso Santa Margherita e il Semaforo, passando accanto a resti di antichi edifici religiosi e a una vegetazione fatta di pini e macchia mediterranea.

Prima di arrivare al Semaforo, una breve deviazione porta alla Grotta dei Falsari, grande antro aperto sulla costa.

La grotta è uno dei punti più fotografati di questo tratto di Liguria, ma il sentiero resta interessante anche oltre, perché continua verso Varigotti con scorci larghi sulla Baia dei Saraceni e sul promontorio.

Il tratto finale in direzione della grotta richiede un po’ di attenzione, soprattutto se il terreno è umido, ma nel complesso il percorso resta tra i più spettacolari per chi cerca una camminata vista mare.

L’arrivo finale nel bellissimo borgo di Varigotti, con le sue viuzze aperte sul mare, è davvero indimenticabile.

_Tutto quello che c’è da sapere sul Sentiero del Pellegrino da Noli a Varigotti

2 – Finale Ligure, sulla Strada Napoleonica tra Finalborgo e Verezzi

Tra le camminate vista mare più interessanti del Savonese, è particolarmente bello l’anello che collega Finalborgo a Verezzi lungo la cosiddetta Strada Napoleonica.

La partenza è da Finalborgo, poco oltre Porta Testa, dove si imbocca l’antica mulattiera che sale con pendenza regolare tra ulivi, macchia mediterranea e muretti a secco.

In poco tempo si raggiunge la cappella di Regina Pacis, affacciata su Finale Ligure, e si continua verso le alture di Verezzi, con scorci che nelle giornate limpide si allungano lungo la costa.

Il percorso attraversa poi la zona di San Martino e del borgo di Verezzi, uno dei punti più belli di questo tratto di Riviera, prima di chiudere l’anello passando verso Caprazoppa e rientrando a Finalborgo.

È un itinerario di media difficoltà, adatto alla primavera per esposizione, fondo e durata, e consente di mettere insieme mare, borghi e tratti di sentiero storico senza affrontare dislivelli eccessivi.

_Una bella descrizione con foto dell’itinerario

_Tutti i sentieri Napoleonici

3 – Da Cervo ad Andora lungo il crinale del Sentiero Liguria

Il tratto del Sentiero Liguria che unisce Cervo a Marina di Andora è una camminata bellissima, con vista aperta sulla costa e passaggi continui tra macchia mediterranea, fasce coltivate e bosco.

Si parte dal centro storico dell’affascinante Cervo e dopo poche centinaia di metri si entra nel Parco del Ciapà, alle spalle del borgo.

Da qui il sentiero sale verso Colle Castellareto e Colle di Cervo, quindi prosegue sul crinale fino a Colle Mea e Passo Chiappa, uno dei nodi sentieristici più importanti di questo settore del Ponente.

Dopo il crinale si scende verso Andora, prima tra vegetazione mediterranea e poi verso il torrente Merula, che si attraversa su un antico ponte in pietra.

Il percorso continua verso il castello di Andora e la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, per poi chiudersi a Marina di Andora.

_L’itinerario da Cervo ad Andora, tutti i dettagli

4 – Il Sentiero Costiero dei Balzi Rossi, tra mare e Via Julia Augusta

All’estremo Ponente ligure, quasi al confine con la Francia, il Sentiero Costiero dei Balzi Rossi segue un tratto molto ben conservato della Via Julia Augusta e offre uno dei percorsi più belli della Riviera dei Fiori.

Si parte dall’area dei Balzi Rossi, accanto al museo e alle celebri grotte preistoriche, e si sale con vista continua sul mare lungo un itinerario che resta sempre vicino alla costa.

Ph.: Gettyimages/Alessio Panarese

Da qui lo sguardo si apre verso Cap Martin, Mentone e il litorale franco-ligure.

Il percorso passa in un ambiente tipicamente mediterraneo, tra agavi, fichi d’India, capperi e lentisco, e tocca anche la zona di Capo Mortola e Villa Hanbury, che in primavera è uno dei punti più interessanti da vedere in questa parte della Liguria.

_Tutto quello che c’è da sapere sull’itinerario

5 – Tra Alassio e Albenga sulla Via Iulia Augusta

La Via Iulia Augusta tra Alassio e Albenga è una delle camminate più panoramiche della Riviera di Ponente.

Il percorso parte dall’area di Santa Croce, sopra Alassio, e segue il tracciato storico della strada romana in direzione di Albenga, tra macchia mediterranea, fondo in terra battuta, tratti acciottolati e affacci costanti sulla Baia del Sole.

Ph.: Gettyimages/Alessandro Giamello

Fin dall’inizio il mare resta davanti, con l’isola Gallinara che accompagna gran parte del cammino.

È un itinerario di facile percorrenza, lungo circa quattro chilometri e mezzo, adatto anche a chi non cerca una vera escursione di montagna ma una passeggiata storica sul mare.

Arrivati verso Albenga si raggiunge l’anfiteatro e poi il centro storico, con la possibilità di rientrare in treno o in autobus.

Il punto forte sta proprio nella continuità del paesaggio: si cammina sempre sopra la costa, tra resti antichi, pini e terrazzamenti, in uno dei tratti più belli del Ponente.

_L’itinerario con mappe e foto della Via Julia Augusta da Alassio ad Albenga

6 – Ospedaletti, verso il Santuario delle Porrine e i sentieri di Monte Nero

Alle spalle di Ospedaletti si sviluppa una rete di sentieri che permette di salire rapidamente sopra il litorale con vista sulla Riviera dei Fiori.

Uno degli itinerari più interessanti è quello che porta al Santuario della Madonna delle Porrine, raggiungibile dal borgo attraverso stradine e mulattiere.

Da qui iniziano i percorsi che attraversano la vegetazione mediterranea di Monte Nero, tra uliveti, lecci, pini e tratti in cui la costa resta sempre ben visibile.

Una bella camminata collinare sul mare, con salite regolari e diversi punti panoramici sulla costa tra Ospedaletti, Bordighera e la Riviera francese.

La primavera è uno dei momenti migliori per percorrerlo perché il clima mite rende piacevole il cammino anche nelle ore centrali della giornata.

_Una piccola guida da scaricare con tutti gli itinerari di trekking a Ospedaletti

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Liguria



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