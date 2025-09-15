Val Brembana d’autunno: 4 itinerari spettacolari e panoramici

Sentieri panoramici e colori autunnali, la Val Brembana regala scenari unici tra faggi dorati e borghi medievali: 4 percorsi imperdibili per esplorare a piedi una delle valli più belle della Lombardia

Val Brembana d’autunno: natura, storia e panorami

Nel cuore delle Prealpi bergamasche, la Val Brembana custodisce secoli di storia e una natura selvaggia millenaria.

Questa valle, che deve il nome al fiume che l’attraversa sinuosamente dalle sorgenti del Brembo di Lenna fino alla pianura, è un vero paradiso per l’outdoor.

Le antiche vie Mercatorum e Priula, un tempo arterie commerciali vitali tra Venezia e l’Europa del Nord, oggi si trasformano in percorsi d’eccezione per escursionisti e appassionati di storia.

Borghi medievali come Cornello dei Tasso – patria della celebre famiglia di corrieri – punteggiano un territorio che offre oltre 600 chilometri di sentieri segnalati, dalle passeggiate family-friendly alle ferrate più tecniche.

Ecco 4 itinerari da godere in autunno in Val Brembana.

1 – Sentiero del Sole e dei Sensi: camminare nella storia

Siamo nella splendida Val Serina, una delle valli laterali della Val Brembana, nel cuore delle Prealpi Orobie..

Si parte dalla località Trafficanti, una frazione del comune di Costa Serina.

Il sentiero conduce poi fino a Nespello. Questo tragitto, segnato come “Via Mercatorum”, è immerso nella più totale natura floreale e faunistica.

Lungo il percorso sono dislocate le antiche sorgenti “Leamàgn”, create dagli avi della Val Serina.

La “Via Mercatorum” era considerata, un tempo, la più importanti della Val Brembana poiché consentiva il collegamento tra la città di Bergamo, le comunità dei Grigioni e il resto d’Europa.

Durante tutto il tragitto potrete passeggiare su una strada antica e circondata da un panorama incantevole.

Dopo aver ammirato l’abitato di Nespello, proseguirete in discesa lungo un percorso facile e ben conservato sino a giungere nella località di Ruspino, luogo in cui sorge un’antica chiesa quattrocentesca in stile romanico che merita una visita.

Superato l’abitato di Ruspino, il percorso si farà lastricato e, dopo una salita, arriverete fino alla Péta, località oggi nota per essere luogo di uno dei più pregiati agriturismi della bergamasca.

L’itinerario si snoda per circa 5 Km ed è percorribile in un’ora e mezzo di camminata.

2 – La meravigliosa ferrata “Maurizio”

Ci si sposta ora sul versante nord del monte Croce (Gruppo dell’Alben), nella provincia di Bergamo, per intraprendere un’incredibile ferrata panoramica.

Si tratta della ferrata “Maurizio”, la quale si sviluppa a 1900 metri d’altitudine, sull’anticima sita a est del monte Croce.

Questa anticima, vista da nord, si distingue per i due grandi contrafforti solcati da profondi canali che conducono verso le torri imponenti della vetta.

È un versante selvaggio e alpinisticamente poco frequentato data la sua difficile accessibilità.

Ph.: Gettyimages/christian cantarelli

La via ferrata percorre il versante seguendo, in una prima fase iniziale, il grande zoccolo di destra, per poi risalire le pareti delle torri sommitali.

Una facile cresta, intercalata da piccole torri, vi porterà all’intaglio di collegamento con la Via Normale che sale dalla Forca fino alla cima del monte Croce.

L’accesso può essere effettuato soltanto se si è attrezzati con l’equipaggiamento previsto per la progressione su via ferrata: imbrago con kit di sicurezza, casco, guanti e scarpe da trekking.

Questa via ferrata si sviluppa per quasi 5 Km ed è percorribile in circa 2 ore e mezza.

3 – Salita panoramica al rifugio Laghi Gemelli

Questo percorso, poco frequentato, rappresenta un’interessante alternativa alle classiche vie di accesso ai Laghi Gemelli, siti nel comune di Branzi, nell’alta Val Brembana.

Risalendo il fianco orografico sinistro del fiume Brembo, sulle pendici del Pizzo dell’Orto, il sentiero vi farà salire in un bosco fino alla diga di Pian Casere.

Dopodiché, presso la casa dei guardiani Enel, il percorso si congiungerà al sentiero 211 in direzione del rifugio Laghi Gemelli. Il sentiero parte da via Cagnoli a Branzi, nei pressi di un campo sportivo dove è anche presente un parcheggio pubblico.

Ph.: da rifugi.lombardia.it

L’accesso al sentiero, in alternativa, può avvenire partendo dalla cascata La Borleggia, collocata nei pressi del parcheggio in via Monaci.

Le vie si congiungono a circa 15 minuti di cammino dalla partenza, a una quota di 1040 metri, per poi proseguire insieme fino a una “strada piana” a quota 1110 metri.

Gli effetti di una valanga e delle malattie arboree hanno portato al taglio completo della vegetazione nel tratto successivo, quindi potrete godere di un’ampia visuale in attesa che le piantumazioni effettuate tornino a dare al bosco il suo aspetto originario.

A quota 1400 metri giungerete ai Grassi, dove sono presenti alcune baite comunali e dove pastori e mandriani sostano nel periodo di transumanza verso gli alpeggi.

Procedendo ancora, arriverete alla diga di Pian Casere: lì, il bosco terminerà e inizierà a intravedersi il tipico paesaggio orobico.

Poche centinaia di metri dopo, nei pressi della casa dei guardiani dell’Enel, incrocerete il sentiero 211 e, da lì, proseguirete fino al rifugio Laghi Gemelli, sito 1968 metri d’altitudine.

L’itinerario si snoda per 4 Km e mezzo ed è percorribile in 3 ore e mezza di camminata.

4 – Il percorso Nembrini

Quest’ultima alternativa di viaggio vi porterà a percorrere il percorso Nembrini fino alla baita omonima.

La baita Nembrini, situata ai piedi di una ripida parete sul versante nord del monte Alben, è gestita dalla sottosezione ed è dedicata alla memoria di Claudio Nembrini, morto tragicamente sulle Ande Boliviane.

La località di partenza per questa escursione è il Passo di Zambla (1270 metri) in località Passo della Crocetta, dove potrete lasciare l’auto.

Da quel punto dovrete procedere verso la Conca d’Alben fino a incontrare le segnalazioni del sentiero 501 che sale verso sud-ovest.

Dapprima nel bosco, il sentiero tenderà a salire raggiungendo il Col dei Brassamonti, da dove inizierà ad attraversare la testata della Val Piana.

Abbandonerete quindi il tracciato principale per poi compiere una breve deviazione a sinistra.

Arriverete così alla baita sita a 1730 metri di quota. Questo sentiero è piuttosto breve: è lungo poco più di 3 Km ed è percorribile in circa un’ora e mezza.

