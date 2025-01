Vista alpe Dell'Oro le cime del Monte Disgrazia cima Vazzeda il versante italiano che confina con quello Svizzero. scenari della Valtellina.

In Valtellina l'inverno offre ai visitatori meravigliose montagne coperte di neve, ideali da scoprire con un paio di ciaspole ai piedi. Ecco alcuni splendidi percorsi, da fare con le racchette da neve, tra queste vallate alpine

La magia di camminare con la neve in Valtellina

La Valtellina è il luogo ideale per vivere a pieno la magia dell’inverno: paesaggi imbiancati e circa 400 Km di piste dedicate allo sci alpino, 200 km per lo sci nordico e vari snowpark.

Ci si trova nel cuore delle Alpi, in un territorio immerso tra parchi e riserve naturali: il più famoso è il Parco Nazionale dello Stelvio, noto per la sua grande varietà dal punto di vista faunistico.

Ph.: da www.valtellina.it

Questa valle, però, offre anche delle alternative per i non sciatori: il territorio vanta una grande varietà di sentieri da percorrere con le ciaspole ai piedi da Livigno a Bormio, da Santa Caterina Valfurva a Madesimo fino a Chiesa in Valmalenco.

Ecco una piccola selezione di percorsi della Valtellina immersi nel candore della neve che invitano a riconnettersi con la natura che attraversano.

1 – L’anello del Bosco Gentile

L’anello del Bosco Gentile è un percorso relativamente semplice che si sviluppa da Aprica (Sondrio), nei pressi della partenza della funivia Magnolta e della piscina comunale.

Il sentiero non prevede delle difficoltà tecniche insormontabili e permette di godere di panorami bellissimi sia sulla Valtellina che sulle Alpi Retiche.

Si scende per via Clef e si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per il sentiero del Bosco Gentile.

Ph.: di Giovanni di Trapani da www.valtellina.it

Una volta giunti nella località di “Corna Alta”, superando le ultime baite, si comincia a scendere ritornando al punto di partenza e chiudendo l’anello.

L’intero percorso, tra andata e ritorno, si sviluppa per circa 4,8 Km e occorrono almeno un paio d’ore per completarlo.

_ Qui trovate un’utile traccia Gpx dell’itinerario

2 – Il giro dei 3 rifugi: Zoia, Ca’ Runcasch e Cristina Alpe Prabello

Il giro dei 3 rifugi è un itinerario piuttosto difficile, infatti è lungo circa 9,2 Km e prevede quasi 4 ore di camminata, tuttavia è il percorso ideale per esplorare e sostare in alcune strutture accoglienti della Valmalenco.

Una volta giunti in Valmalenco bisogna seguire le indicazioni per Lanzada-Campo Franscia e Campo Moro.

Arrivati a Campo Moro si può lasciare l’auto nel parcheggio della prima diga e, in circa 5 minuti, si raggiunge il rifugio Zoia.

Si prosegue su un sentiero in ripida salita fiancheggiando le falesie di arrampicata dello Zoia e raggiungendo un dosso da cui è possibile godere di un bellissimo panorama sulla Valmalenco e sul Pizzo Scalino.

Ph.: da www.rifugiocaruncasch.com

In circa 45 minuti di cammino si raggiunge anche l’Alpe Campagneda.

Nei pressi dell’agriturismo “Il Cornetto” si deve poi seguire una traccia nel bosco in direzione del rifugio Cristina Alpe Prabello, oppure si può decidere di percorrere la strada che prima passa dal rifugio Ca’ Runcasch e poi prosegue in direzione Prabello.

Per il ritorno è possibile ripercorrere lo stesso percorso dell’andata, oppure passare ai piedi del Pizzo Scalino, in direzione nord-est, fino a raggiungere il primo lago di Campagneda.

In breve si ritorna al rifugio Ca’ Runcasch e, seguendo il percorso a ritroso, si torna al rifugio Zoia.

_ In questa pagina trovate maggiori informazioni sul percorso

_ La pagina del rifugio Ca’ Runcasch

_ Il rifugio Cristina Alpe Prabello

_ Il rifugio Zoia

3 – Il sentiero ad anello Dos della Croce

Il sentiero Dos della Croce è un percorso lungo 7,9 Km della durata di circa 2 ore e 20 minuti, e si tratta di un itinerario altamente naturalistico in quanto si sviluppa in un bosco di abeti e larici alternato da ampie radure.

Dopo aver lasciato l’auto al parcheggio di Trivigno “Bassa”, all’altezza di un piccolo ponte, ci si incammina sul sentiero e, in breve, si raggiunge la chiesa di San Gaetano.

Si deve attraversare la strada e, salendo, bisogna imboccare la prima deviazione sulla sinistra. Dopodiché il sentiero sale e conduce verso il Monte Padrio.

Si attraversa quindi un bosco di abeti e larici fino a raggiungere il sentiero che sale verso il Padrio.

Ph.: di Giovanni di Trapani da www.valtellina.it

Bisogna mantenere la destra e scendere verso la strada che, durante il periodo estivo, consente di raggiungere Guspessa e il Mortirolo.

Da lì, in poco tempo, ci si porta verso una casetta adibita allo sci di fondo e, scendendo, si ritorna verso la chiesa di San Gaetano e quindi al punto di partenza dell’anello.

Per chi se la sentisse di procedere oltre è consigliato continuare sulla strada innevata verso est: si raggiunge infatti un punto panoramico unico per la sua bellezza.

_ In questa pagina trovate tutte le informazioni sull’itinerario

4 – Il sentiero dell’Ables

Quello dell’Ables è un bellissimo itinerario nonché uno dei percorsi principali della Valfurva, vivamente consigliato durante le giornate fredde ma ben soleggiate per ammirare il panorama circostante.

Si tratta di un percorso breve quanto intenso: prevede 2,6 Km tra andata e ritorno, tuttavia il dislivello di quasi 500 metri viene alleggerito da diversi tornanti tra il bosco e le radure innevate.

Il punto di partenza è Santa Caterina Valfurva: lì è possibile lasciare l’auto al centro del paese dove sono presenti un paio di parcheggi.

Superato un ponticello sul torrente Frigidolfo ci si deve dirigere verso il pendio ai piedi del bosco scorgendo le indicazioni per Ables (via Frodolfo, proprio accanto all’ufficio turistico).

Dopo pochi metri ci si immerge nel bosco per uscirne in corrispondenza delle baite di Speluga.

Questa alternanza caratterizza più o meno tutta l’uscita: i tratti nel bosco, però, saranno sempre più brevi mentre più numerosi e duraturi saranno i passaggi “in campo aperto”.

Ph.: da www.valtellina.it

L’aspetto interessante del percorso è che sotto la neve corre un’antica mulattiera, risistemata dagli alpini durante la Prima Guerra Mondiale.

Il tracciato serviva a rifornire le prime linee italiane impegnate nei combattimenti contro l’esercito austroungarico.

Se la neve è poca o assente, allora sarà possibile ammirare anche alcuni dettagli come i muretti a secco: testimonianza di una abilità costruttiva sorprendente vista la limitatezza delle risorse dell’epoca.

Si superano poi diversi gruppi di malghe (Li Nanza, Ceisa, Bacero e Monich) fino a raggiungere quelle dell’Ables, meta finale dell’escursione.

Il panorama è davvero spettacolare: da quel punto si può scorgere l’intera vallata e il Passo Gavia: spicca, ad ovest, il Pizzo Tresero, montagna simbolo di Santa Caterina Valfurva, alta 3602 metri.

_ Qui trovate maggiori dettagli

