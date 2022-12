Sardegna, Trekking in Supramonte: la spettacolare Dolina di Su Sercone

Trekking nell’affascinante e incontaminato Supramonte

Su Sercone è un “monumento naturale” della Sardegna.

Con i suoi 500 metri di diametro e 200 di profondità, si vanta di essere la dolina carsica più grande d’Europa.

Si trova nel cuore del Supramonte ed è raggiungibile con diversi possibili itinerari.

Tutti richiedono un forte impegno fisico e attraversano una natura integra e selvaggia.

L’itinerario proposto, lungo e con notevole dislivello, è un impegnativo giro ad anello.

Oltre a condurre l’escursionista alla dolina, gli consente anche di scoprire il complesso ambiente circostante.

L’itinerario: nel cuore del Supramonte

Dal parcheggio, tralasciando la strada fin qui percorsa e che procede ancora dritta in salita, si imbocca un passaggio sulla sinistra che va in salita in direzione sud fiancheggiando il lato ovest del monte Tiscali.

Dopo circa un chilometro si lascia la stradina quando effettua l’unico secco tornante a sinistra, per continuare dritti su un sentierino, ora senza pendenze rilevanti.

Dopo 300 metri una sorta di passerelle in legno (iscalas ‘e fustes) agevolano la discesa al greto della gola Badde Doronè (m 350) che si percorre verso monte.

Dopo circa 500 metri, tralasciando un sentiero che giunge da sinistra (da Punta Doronè), si prosegue ancora dritti.

Poco dopo il sentiero lascia il greto di Badde Doronè per trasformarsi in una lunga salita che si snoda in direzione sud.

In questo tratto il sentiero è meno evidente ed è necessario fare ben attenzione a non perderlo.

Calata su corda all’inizio della Gola di Su Goropu Calata su corda all’inizio della Gola di Su Goropu

Il Cuile di Ziu Raffaele: il capanno-bivacco

Si giunge così al grande pianoro noto come Donianicoro (m 850).

Qui, prima di dirigerci a Su Sercone, è vivamente consigliabile una visita al Cuile (capanno) Ziu Raffaele andando a sinistra e seguendo una labile traccia per circa 500 metri che si snoda verso est.

Il capanno dei pastori è stato recentemente ricostruito ed è un ottimo punto per un eventuale bivacco.

Da qui si può raggiungere Funtana ‘e s’Arga.

Si tratta di una rarissima quanto preziosa fonte d’acqua, seguendo per 450 metri una traccia in discesa in direzione nord-nord-est segnalata con omini di pietra.

L’acqua, presente tutto l’anno, si trova all’interno di un piccolo cunicolo sotterraneo dall’accesso non evidente.

La spettacolare dolina di Su Sercone

Si torna al punto in cui si è arrivati a Donianicoro per andare a Su Sercone, situato 600 metri a ovest.

Si segue inizialmente un’evidente traccia che attraversa l’altopiano in direzione sud-sud-ovest lasciandola dopo 600 metri per andare a destra su un’altra traccia che va verso un agglomerato roccioso che ci separa dalla meta.