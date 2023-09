Ubicata a più di 2000 metri sul livello del mare, sulle pendici del vulcano più famoso d'Italia, la grotta del Gelo deve il suo nome al ghiaccio perenne che è possibile trovare al suo interno lungo tutto il corso dell'anno. Per questa ragione viene considerata il ″ghiacciaio″ più meridionale d'Europa.

La grotta del Gelo e la lava dei dammusi.

La grotta del Gelo si trova nella Sciara del Follone, un accumulo di detriti vulcanici prodotti dall’eruzione più lunga mai registrata sull’Etna, che si protrasse dal 1614 al 1624 sul versante nord.

L’eruzione produsse un tipo di lava particolare nota come pahoehoe, la quale, sovrapponendosi e accavallandosi, diede a vita alle attuali grotte.

Queste particolari cavità sono sormontate da lastre di roccia spesse pochi centimetri e note come “dammusi”, un termine proveniente dalla lingua araba e che significa “soffitto”

La grotta del Gelo, un ghiacciaio nel cuore del Mediterraneo

Partendo da Piano Provenzana, nel comune di Linguaglossa, si segue il sentiero che conduce ai piedi del Monte Nero inoltrandosi in un bosco di larici e faggi.

Si giunge quindi al rifugio di Timparossa e successivamente, seguendo gli omini di pietra, ci si trova sulla lava dei “dammusi”.

Il sentiero che porta alla grotta del Gelo, inerpicandosi in un susseguirsi di creste e pianori, prosegue tra cumuli di lava dalle forme spigolose e imprevedibili.

Una volta davanti all’ingresso della cavità, si accede alla cavità principale con l’aiuto di una corda e di ramponi.

Una volta dentro, si aprono di fronte ai nostri occhi meravigliose formazioni di stalattiti di ghiaccio che pendono dalla volta.

Le rocce, così come il pavimento, sono infatti ricoperte di ghiaccio fossile.

Il tutto è reso maggiormente spettacolare dai riflessi di luce creati dalle torce usate per farci strada.

Facendo attenzione nel procedere per via del basamento irregolare, torniamo poi sui nostri passi dopo aver camminato per circa 130 metri.

