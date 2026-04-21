Toscana, meravigliosa primavera: trekking al Santuario de La Verna

Il Santuario de La Verna è un luogo affascinante di silenzio e spiritualità: secondo la tradizione, Francesco d'Assisi vi ricevette le stigmate. Camminiamo in primavera tra foreste e pareti di roccia per un trekking indimenticabile

Primavera nelle Foreste Casentinesi: la magia del Santuario de La Verna

Camminare al Santuario della Verna, legato alla memoria di Francesco d’Assisi, è un’esperienza di bellezza e spiritualità senza pari.

Immerso nella natura rigogliosa delle Foreste Casentinesi, il santuario incanta i visitatori con i suoi sentieri tortuosi che si aprono tra alberi millenari e panorami unici.

In questa stagione, la vita rinasce e si fa sentire: nel canto degli uccelli e nel profumo dei fiori lungo i sentieri.

Giunti alla meta, la maestosità del santuario, incastonato tra le rocce e circondato da una cornice naturale, lascia senza fiato.

Nel Santuario è anche possibile pernottare, per vivere appieno questa esperienza di spiritualità e cammino nella natura.

Il risveglio di primavera della Foresta Sacra

Il Monte Penna, su cui sorge il Santuario, è un imponente blocco di calcarenite che emerge sopra le argille circostanti, creando un microclima unico.

Questa particolare conformazione geologica ha permesso lo sviluppo di una foresta secolare, dominata da faggi maestosi e abeti bianchi che raggiungono dimensioni monumentali, con esemplari che superano agevolmente i cinquanta metri d’altezza.

Ph.: Gettyimages/Massimo Santi

Tra aprile e maggio, il sottobosco si rianima con fioriture di anemoni e primule, mentre l’umidità persistente favorisce la crescita di muschi e licheni che ricoprono i grandi massi erratici.

Il contrasto cromatico tra il grigio austero della pietra viva e il verde smeraldo delle nuove gemme crea una tavolozza visiva di rara bellezza.

L’itinerario nel Bosco delle Fate

Per chi desidera approcciarsi al sito con il giusto ritmo, l’accesso dal borgo medievale di Chiusi della Verna rappresenta la scelta più autentica.

Partendo da una quota di circa 960 metri in prossimità del centro abitato, l’imbocco del sentiero CAI 50 conduce rapidamente all’interno del Bosco delle Fate.

La morfologia del terreno è qui caratterizzata da enormi blocchi di roccia fratturata che creano antri, passaggi suggestivi e corridoi naturali che sembrano disegnati per isolare il viandante dal mondo esterno.

Proseguendo lungo il tracciato, si incontra un bivio strategico dove è possibile scegliere se puntare direttamente al complesso religioso o deviare per il sentiero 51.

Quest’ultima variante si addentra ulteriormente nella Foresta Sacra, un’area protetta dove il silenzio è interrotto solo dal richiamo dell’avifauna locale, permettendo di raggiungere la Cappellina dopo circa venti minuti di cammino in una vera e propria cattedrale vegetale.

L’architettura del silenzio e le opere del Della Robbia

Varcata la soglia del Santuario, l’impatto visivo è dominato dalla pietra grigia che sembra emergere direttamente dalla roccia viva del monte.

Il Quadrante, ovvero il piazzale esterno, offre una vista panoramica sulla valle del Casentino e ospita la celebre meridiana che segna il tempo dei monaci.

All’interno, la Basilica di Santa Maria degli Angeli custodisce pregevoli terrecotte invetriate di Andrea della Robbia.

Capolavori che brillano per il loro caratteristico bianco e blu, un contrasto cromatico che illumina l’austerità degli ambienti interni.

Il percorso culmina nel Corridoio delle Stimmate.

Si tratta di un passaggio coperto che conduce alla Cappella eretta sul luogo dove San Francesco ricevette i segni della Passione nel 1224.

Questo luogo, intriso di un profondo senso di sacralità, invita al raccoglimento, permettendo di comprendere appieno perché sia stato scelto come rifugio di solitudine e preghiera.

Informazioni Utili

Nel Santuario de La Verna è possibile pernottare anche per più notti, grazie al servizio di Foresteria.

In questa pagina tutte le informazioni e i prezzi del servizio di pensione completa e mezza pensione.

I bambini da 0 a 3 anni non pagano, quelli dai 4 ai 10 anni usufruiscono di uno sconto del 30%.

Per i pellegrini che percorrono a piedi il sentiero sulle orme di San Francesco è inoltre prevista un’accoglienza più semplice, per una notte, a prezzo ridotto: in questa pagina tutte le informazioni.

Tutte le altre informazioni generali nella homepage ufficiale del Santuario

Per chi vuole immergersi nell’esperienza e nella spiritualità, la Foresteria del Santuario offre la possibilità di pernotto, permettendo di abitare il silenzio del monte quando le luci del crepuscolo allontanano i visitatori giornalieri.

È fondamentale ricordare che, nonostante la primavera, le condizioni atmosferiche a oltre 1100 metri possono mutare rapidamente.

Un abbigliamento a strati, con particolare attenzione alla protezione dal vento e all’umidità, è caldamente consigliato.

Per quanto riguarda le calzature, è indispensabile utilizzare scarponi da trekking con una suola in gomma dotata di ottimo grip, poiché il sentiero, specialmente dopo le piogge primaverili, può risultare scivoloso a tratti.

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Toscana

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram