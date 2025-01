Garda trentino d’inverno: 4 spettacolari itinerari panoramici

Le montagne del Garda Trentino, in inverno, regalano la possibilità di ciaspolare e camminare con vista sul lago e panorami sulle vette innevate delle Alpi. Una full immersion nella natura tra storia, tradizioni e outdoor

Trekking d’inverno nel Garda trentino: 4 itinerari panoramici

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, cresce la voglia di paesaggi montani e di attività all’aria aperta.

È il momento più atteso dagli sciatori, ma questa non è l’unica opzione: nel Garda Trentino la varietà del territorio e il particolare microclima richiamano tutti i tipi di viaggiatori, in particolare quanti amano intrecciare il contatto con la natura al piacere di praticare attività fisica, su pendenze mai eccessive.

Stimolanti, salutari e rispettose della natura, passeggiate e ciaspolate rappresentano un’opportunità straordinaria per vivere l’inverno in modo attivo ed esplorare il Garda Trentino attraverso percorsi panoramici e sentieri appositamente preparati per offrire un’esperienza sicura e appagante.

Numerose sue località, infatti, comprendono percorsi adatti a ogni livello di esperienza, per consentire a principianti ed esperti di riscoprire il piacere di una lenta passeggiata nella natura, lontano dalla frenesia, immersi nella quiete di luoghi incontaminati, respirando aria pura e godendo della magia del silenzio.

Vediamo 4 itinerari tra i più spettacolari da percorrere sulle montagne del Lago di Garda.

1 – Ledro, ciaspolare sulle orme della Grande Guerra

Un trekking con le ciaspole sui monti che sovrastano il lago di Garda.

L’itinerario, e il suo eventuale prolungamento verso le cime Bal e Nara, offre la possibilità di scoprire alcuni dei sentieri meno noti del Garda Trentino, ma sempre caratterizzati da panorami unici e testimonianze ben visibili lasciate sul territorio dalla Prima Guerra Mondiale.

Ph.: M. Corradi

La cima del Monte Nodice, infatti, è disseminata di trincee e postazioni in caverna; sulle rocce, si trovano perfino delle scritte d’epoca lasciate dai soldati in servizio!

2 – Coste di Baone, con le ciaspole e panorami sul Garda

Il Monte Baone caratterizza con il suo scivolo roccioso e le pendici coltivate ad olivo la conca del Garda Trentino.

D’inverno regala panorami unici agli appassionati di ciaspole.

Raggiunto il punto più alto, inoltre, la vista si apre su tutta la conca del Garda Trentino e spazia dalla Rocchetta al Monte Baldo, passando per le sfavillanti acque del Lago di Garda.

3 – Marocche di Dro: con le ciaspole sulle orme dei dinosauri

Un ambiente che pare sospeso fuori dal tempo e dallo spazio, soggetto a tutela proprio per le sue caratteristiche geologico-naturalistiche uniche.

L’area delle Marocche di Dro è la più grande frana postglaciale dell’arco alpino e con i suoi giganteschi “obelischi” di roccia grigia dà la sensazione di trovarsi in un paesaggio lunare.

Ph.: Archivio APT Garda Trentino

Un percorso a tappe, lungo le bellezze geologiche di quest’area, porta fino alle impronte dei dinosauri.

Sono orme gigantesche lasciate all’incirca 190 milioni di anni fa su alcuni massi sparpagliati nella zona della cosiddetta frana di Kas, nella parte più a est della Riserva. Da non perdere l’occasione di osservarle da vicino

E per chi invece è appassionato di botanica, si trovano tra le rocce dei bonsai naturali.

Si tratta di veri e propri alberi “nanizzati” che a causa delle difficili condizioni ambientali hanno rami corti e tronchi poco sviluppati, seppur ultracentenari.

In tutta quest’ampia area protetta però vivono piante e animali che si sono adattati in modo incredibile alla particolare aridità dell’ambiente.

4 -Tremalzo, paradiso per gli appassionati di trekking sulla neve

Tremalzo ha qualcosa di unico da offrire in ogni stagione.

In inverno una soffice coltre di neve si posa sui prati di Tremalzo e tutto si tinge di bianco. Fino agli anni ’80 Tremalzo era anche una località sciistica.

Ph.: Franco Daldoss

Oggi, quale modo migliore per esplorarla di una bella ciaspolata?

La ciaspolata in Tremalzo è inclusa nelle Garda Trentino Winter Experience.

Sono niziative differenti per tipologia, ambito e durata, che mescolano attività soft sulla neve.

E anche escursioni tra gli oliveti, con successiva degustazione; momenti dedicati alle specialità DOP, De.Co., IGD, Slow Food del Garda Trentino ed entusiasmanti attività per i più piccoli.

