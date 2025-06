Trentino, estate sui laghi: 5 camminate facili e panoramiche

Acque cristalline, montagne spettacolari, borghi medievali: ecco cinque itinerari facili e panoramici per scoprire i laghi del Trentino d'estate

Acque cristalline, colori che variano dal blu al verde al turchese. E poi, lo spettacolo delle Dolomiti: i laghi del Trentino in estate sono la destinazione ideale per chi ama stare all’aria aperta senza rinunciare a passeggiate semplici, ma ricche di fascino.

Il bello è proprio questo: si può godere di panorami unici unendo la passione per camminare con la vista di questi gioielli d’acqua incastonati tra le montagne.

E si può farlo senza che siano richiesti sforzi eccessivi, con itinerari che sono adatti a tutti, anche alle famiglie.

Ecco cinque camminate facili e indimenticabili, tra laghi, montagne, borghi e tradizioni.

1 – Dal Lago di Tenno al borgo di Canale: tra acque turchesi e medioevo

Questa passeggiata è un invito a immergersi in due gioielli del Garda Trentino: il lago di Tenno e il borgo medioevale di Canale, incluso tra i Borghi più Belli d’Italia.

Il percorso è molto semplice, quasi completamente pianeggiante e adatto a chiunque desideri trascorrere qualche ora all’insegna della natura e della cultura.

Il lago di Tenno, noto per essere uno dei laghi più puliti d’Italia, incanta con le sue acque che variano dal turchese al verde smeraldo, a seconda delle stagioni.

In estate, è una meta amata per rilassarsi sulle sue spiaggette, perfette per un picnic vista lago.

La zona che lo circonda è parte della Riserva della Biosfera Unesco “Alpi Ledrensi e Judicaria”, un’area di grande valore naturalistico e culturale che testimonia l’armonia tra ambiente e tradizioni locali.

Dal lago si procede verso Canale di Tenno, un borgo sospeso nel tempo, dove le strette vie e le case in pietra raccontano storie antiche.

Una passeggiata che coniuga natura e storia, regalando scorci suggestivi e momenti di autentico relax.

2 – Lago di Garda: il Sentiero del Ponale, panorami spettacolari

Il Sentiero del Ponale è un percorso spettacolare e ricco di fascino che si snoda tra tunnel scavati nella roccia e tornanti panoramici affacciati sul Lago di Garda.

Storicamente importante, questa vecchia strada fu per più di un secolo l’unico collegamento tra Riva del Garda e la Valle di Ledro.

Oggi è diventato un sentiero molto amato da escursionisti e ciclisti, che percorrono questo itinerario per la sua bellezza paesaggistica e l’atmosfera unica.

Lungo il cammino, si possono ammirare scorci incredibili sul lago, tra pareti rocciose e acque azzurre, sempre con le montagne all’orizzonte.

Il percorso richiede un po’ di attenzione per via dei tratti esposti e dei tunnel, ma rimane una camminata facile per chi è abituato a muoversi all’aperto e vuole vivere un’esperienza autentica tra storia e natura.

Per maggiori dettagli sulle attenzioni da avere, leggere la pagina linkata qui sotto con la descrizione dell’itinerario.

3 – Giro del lago di Molveno: camminare con vista sulle Dolomiti di Brenta

Il lago di Molveno è una delle perle naturali del Trentino, incorniciato dalle imponenti Dolomiti di Brenta.

Il giro del lago è una passeggiata facile e accessibile, adatta a tutti e perfetta per godersi una giornata all’aria aperta senza eccessivi sforzi.

Il percorso si sviluppa lungo circa 1o chilometri, toccando spiagge, boschi e punti panoramici che permettono di ammirare il lago in tutta la sua bellezza, con le acque limpide e in cui si riflettono le vette circostanti.

L’itinerario è pianeggiante o con lievi dislivelli, ideale per passeggiate in famiglia o per chi vuole concedersi una camminata rilassante.

Il lago è balneabile e molto frequentato in estate per le sue acque fresche e pulite, anzi le più pulite d’Italia, secondo il Touring Club Italiano e Legambiente.

Lungo il cammino non mancano spazi per sostare, fare un picnic o semplicemente godersi il paesaggio.

4 – Lago di Levico: camminata rilassante sulla Strada dei Pescatori

Per chi cerca una passeggiata semplice e rigenerante a bordo acqua, la Strada dei Pescatori sul lago di Levico è una scelta perfetta.

Questo percorso pianeggiante si sviluppa lungo la riva del lago, offrendo un’oasi di tranquillità immersa nella natura.

La camminata è adatta a tutte le età e consente di godere degli splendidi riflessi sull’acqua, tra canneti e piccoli angoli di biodiversità.

È un luogo ideale per passeggiate lente e rilassanti, ideale per famiglie con bambini.

La Strada dei Pescatori è un classico del Trentino, perfetta per chi vuole staccare la spina e lasciarsi incantare dai colori e dai suoni di uno dei laghi più suggestivi della regione.

5 – Laghi di Serraia e delle Piazze: passeggiata romantica sull’Altopiano di Piné

Ancora un percorso pianeggiante e tranquillo sull’altopiano di Piné.

Il tragitto collega il lago di Serraia al lago delle Piazze, seguendo una pista ciclopedonale che si snoda tra panorami rilassanti.

Partendo dalla spiaggia libera di Baselga di Piné la camminata costeggia la sponda sinistra del Lago di Serraia, dove è possibile fermarsi per un gelato o visitare un maneggio, rendendo il percorso ideale anche per famiglie con bambini.

Dopo circa due ore di cammino, si raggiunge il lago delle Piazze, piccolo specchio d’acqua di cui si può fare il giro.

Una camminata per chi desidera una gita dolce e romantica, immersa nella natura e lontana dal caos, adatta anche ai bikers.

