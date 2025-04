Trentino: 5 passeggiate alla scoperta delle fioriture di montagna

Nel cuore di questa valle, tra il lago di Garda e le montagne del Trentino sud-occidentale, si snoda un percorso sorprendente che vale la pena percorrere.

Il sentiero Austro-Ungarico di Dromaè è una vera e propria camminata nella storia: trincee perfettamente conservate raccontano le vicende della Prima Guerra Mondiale, quando la Valle di Ledro costituiva il fronte tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia.

Nel complesso si tratta di un itinerario facile, adatto a tutti, dove la memoria si intreccia con lo spettacolo della primavera. Giunti a Dromaè si deve intraprendere la strada sterrata seguendo il segnavia Ledro Trek-Medium.

Dopo un breve tratto, si procede lungo un sentiero alternativo a una strada sterrata che porta a un bellissimo punto panoramico sul Lago di Ledro.

A quel punto si segue il segnavia “Cima Oro-Sentiero Austroungarico 1915-1918” che conduce fino all’Osservatorio Monte Oro e alla Cima Oro, a 1802 metri d’altitudine.

Si continua lungo il sentiero fino ai 1672 metri perché, a quel punto, si deve seguire il sentiero 413 che porta a Bocca Dromaè.

Lì si deve ridiscendere per il sentiero 453 e, passando per la Malga Dromaè, si ritorna al punto di partenza.

_ Scopri questo e altri percorsi del Trentino:

2 – Il Monte Baldo e le sue mille fioriture

Avrete tempo fino agli inizi di luglio per fare un po’ di outdoor nella zona del Monte Baldo, conosciuto anche come il “Giardino d’Europa” per via dell’incredibile varietà di specie floreali che lo popolano.

Collocato fra l’Adige e il lago di Garda, il Parco del Monte Baldo è rinomato in tutta Europa per il caleidoscopio di piante e fiori rari che qui crescono spontaneamente, e il periodo migliore per scoprirlo è proprio la primavera.

Un’escursione da non perdersi è il Sentiero della Pace: un itinerario che permette di camminare tra pascoli e crinali fioriti, con scorci vertiginosi sul Lago di Garda.

Lungo il percorso si incontrano primule, genziane, gigli martagoni e specie endemiche come la campanula del Baldo.

Oltre al Sentiero della Pace ci sono anche altri itinerari meritano una deviazione: dalla suggestiva escursione alla Val del Parol all’anello panoramico Bocca d’Ardole-Corno della Paura-Monte Vignola, fino alla Riserva Botanica Bes-Corna Piana.

Per chi volesse optare per degli itinerari immersivi tra natura e silenzi allora ci si può incamminare lungo l’anello San Giacomo-Malga Campo-Bocca Creer.

Oppure si può intraprendere l’incantevole Sentiero del Ventrar, che in primavera regala scorci straordinari sulle fioriture alpine.

Al di là del percorso scelto rimane una certezza: il Monte Baldo è un vero paradiso botanico, e ogni passo su di esso è un’assoluta scoperta.