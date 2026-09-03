Settembre da sogno in Trentino, salita panoramica al Rifugio Vioz

A breathtaking view of majestic mountains surrounds a tranquil lake, with vibrant greenery in the foreground under a bright blue sky and fluffy clouds.
Il Rifugio Vioz Mantova è uno tra i più amati dagli appassionati delle alpi orientali.
A pochi metri dalla vetta del Monte Vioz, è il più alto del Trentino Alto Adige con i suoi 3535 metri, e offre una vista spettacolare a chi decide di arrivarci.
Il primo rifugio fu costruito tra il 1909 e il 1911 dalla sezione del club alpino di Halle a.d. Salle.
Anche la piccola chiesa in muratura dedicata alla Vergine Immacolata ed a S. Bernardo di Mentone, costruita a fianco del rifugio nel 1947, in memoria delle vittime della guerra, ha un record: è la più alta chiesa in Europa.
Il rifugio può essere un punto d’arrivo oppure un luogo di sosta e passaggio verso la vetta del Cevedale.
Da qui si raggiunge anche Punta Linke, centro nevralgico del fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale.
Nei pressi di Punta Linke è oggi allestito il museo della Guerra Bianca, il più alto d’Europa, ricavato da un fortino che le nevi e i ghiacci hanno mantenuto in ottimo stato.
Il percorso di salita al Vioz è adatto ad escursionisti esperti.
Si parte da Pejo Fonti, dove si prende la Telecabina Tarlenta fino al Rifugio Scoiattolo.
Dopodiché si prosegue sulla seggiovia diretta al Rifugio Doss dei Cembri a 2.380 metri.
Da questa località prende il via il vero percorso di salita, tracciato inizialmente dai sentieri SAT 138 e 139, e poi 105.
Quest’ultimo rappresentava una strada militare percorsa durante le ostilità del 15-18 dai soldati.
Il sentiero si inerpica sul crinale roccioso con ripidi tornanti, in costante salita, fino a portarsi sulla dorsale del Monte Vioz.
Si oltrepassa il Dente del Vioz, un caratteristico torrione di roccia, per poi giungere nei pressi del Brick a 3.206 metri.
Questo tratto è esposto ed è attrezzato con cordino metallico.
Si consiglia dunque la massima attenzione.
Sull’ultimo tratto di salita si presentano nuovamente dei tornanti ripidi fino a raggiungere l’edificio del rifugio.
Da qui la vista meravigliosa spazia lungo il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, con la possibilità di ammirare i numerosi ghiacciai che formano l’area protetta.
Tutte le informazioni relative al passaggio sulla Telecabina Tarlenta e la seggiovia al Doss dei Cembri si possono trovare sul sito di Pejo3000
Il sito del Rifugio Vioz Mantova fornisce informazioni e contatti, oltre a molte interessanti informazioni storiche ed escursionistiche. Il rifugio chiuderà il 20 settembre 2026. Controllare comunque il sito per aggiornamenti.
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