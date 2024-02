Trekking a Roma: esplorare la natura e sperimentare l’avventura

Archaeological park of the Via Appia Antica, ancient Roman road, Rome.

Una città particolarmente adatta a un’attività salutare come quella trekking è Roma. I motivi sono evidenti, e vanno dalla presenza di monumenti incredibili - che possono fungere da sfondo ideale - fino ai sentieri naturali maggiormente nascosti

Infatti, per fortuna nella capitale italiana ci sono numerose aree che vanno a comporre il suo cosiddetto polmone verde, e i cittadini hanno così l’occasione di appartarsi per non dover respirare l’aria inquinata.

In ogni caso, si tratta anche di un’opportunità per isolarsi dal traffico e dall’eccessiva quantità di turisti.

I percorsi panoramici rappresentano una vera e propria chicca per gli amanti del trekking, e chi ha una passione per l’avventura non può fare a meno di esplorare ciò che Roma ha da offrire in tal senso.

In seguito ad una giornata emozionante passata a camminare in natura, non c’è niente di meglio che concludere in bellezza con un po’ di relax in compagnia di amici e familiari.

Tante persone realizzano così il desiderio di celebrare i successi accademici in una location all’aperto, brindando godendosi il tramonto in uno scenario pittoresco come quello romano.

In alternativa è incredibile poter rientrare in un cottage di montagna dopo aver svolto una sessione di trekking in compagnia.

Ma, nella fattispecie, dove si può sperimentare l’avventura nella capitale? Ecco dei consigli su dove fare trekking a Roma esplorando la natura.

Entroterra romano: dove fare trekking?

Se si è interessati all’entroterra romano, è bene sapere che ci sono molteplici sentieri adatti al trekking. La combinazione dei paesaggi, delle riserve naturali e delle testimonianze storiche consente di immergersi in un’avventura particolare e incredibilmente suggestiva.

Il Parco Regionale dell’Appia Antica è perfetto da questo punto di vista, poiché sono presenti tantissime specie di piante (ulivi secolari) e alcuni animali, ma è possibile al contempo ammirare catacombe e antiche rovine.

In alternativa, i Monti Simbruini presentano elementi eterogenei da scoprire, tra punti panoramici, corsi d’acqua e boschi.

Avventure all’aria aperta per un alto livello di trekking

Ci sono degli appassionati di trekking che hanno ormai accumulato grande esperienza, e perciò prediligono dei sentieri più audaci per vivere un’avventura all’aria aperta.

Se rientrate in questa categoria, il consiglio è di percorrere la cresta del Gran Sasso, nei pressi dei Monti della Laga, formato da paesaggi tipicamente alpini e delle vette da scalare per poter illusoriamente toccare il cielo.

Per accedervi si possono sfruttare gli ingressi del Parco Nazionale del Gran Sasso.

Il suggerimento è di camminare anche sui sentieri dei Monti della Tolfa, poiché la natura selvaggia e incontaminata che circonda questa zona è semplicemente elettrizzante.

Di fatto, ci sono foreste e picchi panoramici unici, e le emozioni che gli appassionati possono vivere qui non hanno paragoni.

Trekking nei parchi naturali romani

Per coloro che amano il trekking ma ancora non hanno raggiunto il livello d’esperienza sopraindicato è necessario “volare basso”.

Ciò non significa che i percorsi da realizzare siano meno emozionanti, tuttavia bisogna sempre svolgere una qualunque attività in totale sicurezza.

Si consigliano quindi alcuni parchi naturali romani nei quali dirigersi per sentirsi maggiormente in pace, allontanandosi dai frustranti rumori della città.

Il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani ed il Parco Regionale della Valle del Treja sono i migliori da questo punto di vista, poiché offrono diversi sentieri costellati da boschi, praterie chilometriche e corsi d’acqua cristallina.

Trekking storico e culturale a Roma

Come anticipato, Roma è una delle principali città italiane – se non la prima in assoluto – a offrire l’opportunità di immergersi in paesaggi culturali e storici.

I siti archeologici abbondano in tal senso, e si può fare del sano trekking mentre si ammirano le prestigiose rovine romane, il Colosseo, i Fori Imperiali, le numerose ville imperiali e persino delle torri medievali.

La storia della Città Eterna è immensa, e gli escursionisti hanno così la clamorosa opportunità di guardare al passato mentre camminano sulle tracce degli antenati.

