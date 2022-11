Piemonte, trekking d’autunno nello spettacolare Bosco delle Navette

In autunno il Bosco delle Navette, nel Parco del Marguareis, incendia di colori la Val Tanaro, in Piemonte. Camminiamo alla scoperta di questo paradiso silenzioso, immersi tra gli antichi larici, un tempo utilizzati per la costruzione delle imbarcazioni liguri.

Il Bosco delle Navette: lo spettacolo dei larici in autunno

Il Bosco delle Navette è il bosco di larice più a sud delle Alpi Italiane, grande ben 1.000 ettari.

Il nome“Navette” deriva dall’utilizzo che si è fato nei secolo degli alberi: costruire barche e navi nella vicina costa ligure.

Oggi fanno parte del Parco del Parco del Marguareis e ne incantano i visitatori in autunno, quando incendiano di colore la Val Tanaro.

Oggi il bosco in parte ancora pascolato, ma conserva tutto il suo fascino.

Negli ultimi decenni, prima dell’istituzione del Parco, il bosco era stato adibito a Riserva di caccia privata, legata ai galliformi alpini.

Ph.: Roberto Pockaj, da areeprotettealpimarittime.it

Il bosco, non più utilizzato, è la dimora di una ricca fauna di camosci, caprioli, galli forcelli.

Di recente ha fatto la sua ricomparsa il lupo, dopo aver risalito la catena appenninica.

L’itinerario: in cammino tra i larici

Dal comodo posteggio in prossimità di un’area attrezzata, si inizia il cammino sulla strada sterrata che, con buona pendenza, attraversa questo versante del Bosco delle Navette, che presenta il tipico lariceto dalle piante alte e dal ricco sottobosco.

Al termine della salita, si incrocia la strada ex-militare “Limone – Monesi”.

Si prosegue a sinistra percorrendo inizialmente un tratto pianeggiante e successivamente un tratto in discesa scavato nella roccia.

Continuando a scendere, si raggiunge un’ampia curva a destra, caratterizzata dalla terra rossiccia, tipica della zona.

In questo punto si abbandona la strada e si prosegue a sinistra guadagnando in pochi metri di salita la cresta in direzione Nord-Est, dove si nota subito una stretta ma evidente traccia.

Ph.: P. Bolla Archivio APAM

Si continua, sempre immersi nel bosco, sulla cresta fino a giungere ad una piccola sella prativa. Da qui si avanza sulla prosecuzione della cresta e poco dopo si raggiunge la Colletta delle Salse, punto panoramico sulla Liguria e il mare.

Dal colle, spalle alla cresta appena percorsa, si prosegue a sinistra in discesa su asfalto raggiungendo in pochi minuti il Ponte del Giaireto.

Informazioni utili

Il sito ufficiale del Parco del Marguareis è naturalmente il punto di riferimento per organizzare un’escursione al Bosco delle Navette.

Tra le guide escursionistiche che meglio conoscono il Bosco segnaliamo Gabriele Cristiani, autore della foto di apertura, e Roberto Pockaj, guida del Parco del Marguareis.

