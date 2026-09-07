Alla scoperta delle Vie dei Re, tra vigne e colline: la Camminata Reale di Govone

Domenica 13 settembre il secondo appuntamento dell’edizione 2026 al Castello di Govone. Per scoprire a passo lento il territorio intorno a una delle più affascinanti Residenze Sabaude del Piemonte

Giornate per scoprire l’anima autentica delle camminate sabaude

C’è un modo diverso per avvicinarsi alle Residenze Reali Sabaude: non soltanto attraversarne le sale e ammirarne l’architettura, ma partire da una di esse e seguirne le tracce della storia nel territorio circostante.

È questa l’idea alla base delle Camminate Reali 2026, il progetto promosso dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che nel 2026 torna a proporre una serie di appuntamenti a piedi attraverso alcuni dei territori legati alla storia della dinastia sabauda.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 settembre 2026 al Castello di Govone, con un programma pensato per unire attività all’aria aperta, patrimonio culturale e scoperta del territorio.

In caso di maltempo, la camminata sarà rimanda alla domenica successiva, il 20 settembre.

Due percorsi, un unico punto di partenza

Il Castello di Govone sarà contemporaneamente il punto di partenza e il traguardo della giornata.

Da qui prenderanno il via due itinerari ad anello, pensati per permettere ai partecipanti di scegliere la distanza più adatta alle proprie possibilità.

Il Castello di Govone – Ph: Berti Giuliano

Il percorso più breve misura circa 10 chilometri, con un dislivello positivo di circa 200 metri.

Per chi desidera trascorrere più ore sul percorso è invece disponibile l’itinerario lungo, di circa 17 chilometri e con 350 metri di dislivello.

La partenza del percorso lungo è prevista alle 8.30, mentre quella del percorso breve sarà alle 9.00.

Il ritrovo è fissato mezz’ora prima dell’orario di partenza.

Non si tratta di una gara: il senso dell’iniziativa è proprio quello di vivere il territorio senza la pressione del cronometro, camminando in compagnia e lasciando spazio alla scoperta.

Dalle sale del castello alle colline del Roero

Il valore della Camminata Reale di Govone, infatti, sta soprattutto nel rapporto tra la Residenza Sabauda e il paesaggio che la circonda.

Situato in una straordinatia posizione panoramica nel cuore delle Langhe e del Roero, il Castello domina un territorio caratterizzato da colline, vigneti e piccoli centri abitati.

Ph: Berti Giuliano

Il percorso permette così di passare dalla dimensione monumentale della residenza a quella più quotidiana e rurale del territorio, seguendo strade e sentieri attraverso un paesaggio profondamente modellato dall’attività agricola.

È proprio questa alternanza di ambienti a rendere particolare il progetto delle Camminate Reali: il patrimonio storico non viene considerato come un elemento isolato, ma come il punto di partenza per conoscere un intero territorio, con le sue tradizioni e le sue produzioni.

A Govone, dunque, la camminata diventa un’occasione per osservare il Roero da una prospettiva diversa, alternando scorci panoramici, vigneti e testimonianze della storia locale.

Una terra da scoprire lentamente

Il Roero è una terra che va scoperta lentamente ed è per questo che attraversarla a piedi è un’esperienza intensa, che permette di scoprirne l’anima contadina e rurale.

Le sue colline hanno una geometria meno addomesticata rispetto alle vicine Langhe: crinali più dolci, boschi di rovere che si alternano ai filari di vite, calanchi di sabbia che affiorano qua e là a ricordare l’origine marina di questi terreni.

Partecipanti dell’edizione 2025 in cammino – Ph: Berti Giuliano

È un paesaggio che cambia luce e colore con il passare delle stagioni, e settembre, con le vigne pronte per la vendemmia e l’aria che comincia a farsi più limpida, è probabilmente il momento migliore esplorarlo.

Camminare tra Govone e i borghi che lo circondano significa anche entrare a contatto con la vita di un territorio agricolo che non ha mai smesso di lavorare la terra: cantine che aprono le porte, cascine che punteggiano i pendii, piccoli centri dove il tempo sembra scandito più dalla vendemmia che dal calendario.

È in questo intreccio tra storia sabauda e quotidianità contadina che la camminata trova il suo senso più autentico.

Un progetto che mette in cammino le Residenze Sabaude

La Camminata di Govone fa parte di un progetto più ampio: Le Vie dei Re, ideato per creare progressivamente una rete di itinerari collegati alle 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

L’obiettivo è costruire un sistema di percorsi che permetta di raggiungere e attraversare questi luoghi anche attraverso la mobilità lenta, mettendo in relazione le residenze con i territori che le circondano.

Ph: Berti Giuliano

Le Camminate Reali rappresentano, in questo progetto, un momento particolarmente significativo.

Gli appuntamenti organizzati dal Consorzio permettono infatti di percorrere questi itinerari insieme a gruppi organizzati con la guida di accompagnatori.

Dopo gli appuntamenti degli anni passati, il progetto è entrato ora in una nuova fase: alcuni itinerari sono tracciati e attrezzati con l’obiettivo di renderli percorribili autonomamente durante tutto l’anno.

Mangiare e conoscere

Una giornata sulle Vie dei Re non si esaurisce al termine del percorso.

L’iscrizione comprende infatti il Kit del Viandante, composto da cappellino con visiera e sacca, oltre ai ristori previsti lungo gli itinerari e a un dolce tipico della zona da gustare all’arrivo.

Per chi vuole prolungare la convivialità dopo la camminata è inoltre possibile prenotare un piatto di agnolotti accompagnato da un bicchiere di vino, proposto dalla Pro Loco di Govone al costo di 7 euro.

Ph: Berti Giuliano

C’è poi un elemento che accompagna idealmente i partecipanti lungo l’intero progetto: il Passaporto delle Vie dei Re, sul quale viene apposto un timbro per ogni Camminata Reale completata.

Un modo semplice per trasformare la partecipazione ai diversi appuntamenti in una sorta di itinerario personale attraverso le Residenze Sabaude piemontesi.

Inoltre, chi riesce a completare il passaporto con i timbri di tutte le Camminate Reali, avrà diritto all’ingresso gratuito alla Reggia di Venaria Reale o al Castello della Mandria entro il 2026.

Il biglietto di partecipazione consente inoltre di accedere a prezzo ridotto al Castello di Govone entro il 1° novembre 2026, offrendo così la possibilità di completare l’esperienza tornando a visitare la residenza dopo averne esplorato il territorio a piedi.

_ Tutte le informazioni su iscrizioni, orari e programmi delle camminate sul sito ufficiale delle Camminate Reali