Piemonte, Val Pesio: con le ciaspole nel parco del Marguareis

Val Pesio: con le ciaspole tra torrenti, montagne e foreste

L’Alta Valle Pesio, quando arriva l’inverno, diventa un luogo fatato.

Fatato ma anche difficilmente accessibile, come ogni paradiso naturalistico che si rispetti.

Quando le nevicate diventano abbondanti questa parte del Parco del Marguareis è raggiungibile solo con gli sci o con o le racchette da neve, a partire dal piccolo abitato del Villaggio d’Ardua.

Un sogno, per gli appassionati di attività outdoor in inverno.

Una delle escursioni più note da fare con le racchette da neve è quella dell’Anello di Pian del Creus.

Lungo il percorso, nel silenzio magico rotto solo dai passi sulle ciaspole, s’inc0ontrano le limpide acque del torrente Pesio e la radura col Rifugio di Pian delle Gorre

Lungo il cammino i magnifici esemplari di abete bianco, una delle unicità del Parco del Marguareis.

Buscaiè e Prel hanno splendidi boschi che ricoprono i due versanti della Valle Pesio, dopo il Pian delle Gorre, caratterizzano l’ambiente dell’area protetta e costituiscono una delle ragioni principali della sua istituzione.

Preservate in passato grazie alla “certosina” opera dei frati, sono oggi in piena crescita e rappresentano un habitat importante per molte specie di ungulati che vi trovano il nutrimento necessario al superamento dell’inverno.

E, allo stesso tempo, rappresentano un “habitat” ideale per gli estimatori delle ciaspole, che vi trovano le suggestioni necessarie a dare un senso ai loro vagabondaggi nella stagione delle ombre lunghe.

Ricordiamo che fino al Pian delle Gorre il percorso è comune alla pista da fondo; dopo nevicate importanti, o caldi improvvisi, tale tratto è soggetto alla caduta di valanghe (in tal caso la pista da fondo è chiusa).

Val Pesio: salita spettacolare a Pian delle Gorre e Pian del Creus

Dal Ponte d’Ardua, dove termina lo sgombero della neve, in circa mezz’ora su strada, attraverso boschi di latifoglie nobili (frassino, olmo, acero) e di faggio, si raggiunge Pian delle Gorre, dove si imbocca la carrareccia ex militare che prosegue nel Vallone del Saut.

Dopo circa 200 metri si lascia la strada per imboccare sulla sinistra il sentiero con indicazione Pian Creus.

Si entra così nel bosco da seme di abete bianco del Buscaié.

Le abetine sono una delle caratteristiche principali del Parco della Valle Pesio ed una delle ragioni della sua istituzione.

Dal bosco del Buscaié si prosegue in salita costante nel fitto delle fronde per raggiungere in circa un’ora la splendida radura.

Oasi di luce invernale a 1300 metri di quota, nel vallone di Serpentera, Pian Creus è uno degli angoli più belli del Parco Valle Pesio. Sosta immancabile con vista sulle torri del Marguareis al di là delle quinte di abeti.

Ripartiti, si raggiunge il margine meridionale del piano, al rifugio privato Villa Soche, dove si rientra nel bosco per ritornare a fondovalle e dove si potranno osservare le tracce degli animali del bosco: ungulati, volpi, martore, scoiattoli sono i segni più frequenti.

Gli abeti scortecciati denunciano la presenza del picchio nero e talvolta si possono incontrare le tracce del nuovo arrivato: il lupo.

Raggiunto il Gias Sottano di Sestrera, si inverte rotta verso Pian delle Gorre, non prima tuttavia di una breve puntata al Torrente Saut (“salto”) per osservare le omonime cascate nella veste invernale.

Variante: dal pian del Cros si prosegue dopo aver attraversato il ruscello fino all’alpeggio del Gias Madonna.

Informazioni utili

