Veneto, trekking sulle Dolomiti del Cadore: l’Alta Via di Tiziano

100 km tra le montagne più belle del mondo che ispirarono Tiziano, uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano, che nacque proprio all'ombra delle Marmarole: un trekking a tappe tra panorami da favola.

Trekking sulle Dolomiti che ispirarono Tiziano

L’Alta Via di Tiziano, nota anche come Alta Via delle Dolomiti n.5 deve il suo nome a Tiziano Vecellio, il celebre pittore veneto.

Non a caso, perché Tiziano fu ispirato dalle Marmaròle e l’itinerario si svolge in parte proprio tra queste montagne.

Si parte da Sesto, nella zona delle Tre Cime/3 Zinnen in Alta Pusteria, e si arriva a Pieve di Cadore, paese natale del pittore.

Si tratta di un itinerario di circa 90 km, percorribili in 7 tappe, e può essere suddiviso in tre parti ben distinte, corrispondenti ai principali gruppi attraversati.

Prima parte, la Croda dei Tòni e il Popèra; seconda parte, le Marmaròle; terza parte, l’Antelao.

Possiamo così scoprire un passato ricco di fascino visitando il palazzo che ospita la Magnifica Comunità di Cadore a Pieve.

Il borgo diede i natali al grande pittore Tiziano Vecellio e dove oltre alla sua casa è visitabile il Museo dell’Occhiale, con esposte centinaia di montature risalenti addirittura al 1400.

La Biblioteca Storica Cadorina di Vigo conserva i documenti più antichi del Cadore, che raccontano tante storie e tanti colori, come quelli di Domegge con le sue case affrescate e Cibiana, il paese di Murales.

Da non perdere il Museo delle Nuvole di Messner, inaugurato a quota 2181, in vetta al Monte Rite.

A Selva, nel Museo intitolato a Vittorino Cazzetta, è invece conservata la più antica delle memorie: la sepoltura dell’Uomo di Mondeval risalente a 7500 anni fa.

L’itinerario a tappe: l’Alta Via di Tiziano

Si tratta di un vero e proprio viaggio a tappe dedicato a Tiziano Vecellio.

Le Marmarole, la catena dolomitica che separa la Valle d’Ansiei di Auronzo dal Centro Cadore, sono le montagne che maggiormente hanno ispirato il genio dell’artista.

Si Parte da Sesto in Alta Pusteria e si arriva a Pieve di Cadore dove il grande pittore rinascimentale è nato e dove è visitabile la sua casa.

L’ideatore di questo percorso d’alta quota è stato Toni Sanmarchi, una guardia forestale proveniente dall’Emilia Romagna che ha prestato servizio molti anni in Cadore.

Le sue prime esplorazioni risalgono all’estate 1942.

Con lui c’erano gli escursionisti e gli alpinisti della sezione CAI e del Gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di Cadore. Insieme hanno individuato uno dei percorsi più suggestivi delle Dolomiti.

Dati generali dell’Alta Via di Tiziano

Partenza: Sesto (BZ)

Arrivo: Pieve di Cadore (BL)

Giorni di percorrenza: 7

Lunghezza del Percorso: 90 km circa

Tempo totale di percorrenza: 38 ore, escluse le varianti

Difficoltà: EE e EEA

Dislivello totale in salita: 5700 m circa

Dislivello totale in discesa: 6100 m circa

Quota massima: Forcella Giau de la Tana, 2644 m

Periodo apertura rifugi: metà giugno – fine settembre

Periodo consigliato: da fine giugno a fine settembre

Segnaletica: buona ovunque

Tutte le tappe dell’Alta Via di Tiziano

I tappa: Sesto – Rifugio Emilio-Comici – Rifugio Carducci

Tempo di percorrenza: 3 ore e 15 minuti dal parcheggio in Val Fiscalina

Sentiero: SS52, n. 102, 103, 101, 103

– Variante I: giro della Croda dei Tòni

– Variante II: giro del Popèra e salita alla Croda Rossa

II tappa: Rifugio Carducci – Ponte da Rin presso Auronzo

Tempo di percorrenza: 3 ore

III tappa: Ponte da Rin – Rifugio Ciareido – Rifugio Baion

Tempo di percorrenza: 5 ore

Sentiero: n. 273, 272

Varianti:

– III: Monte Agùdo con la seggiovia

– IV: da Orsolìna di Auronzo per la Val di Poorse

– V: da Orsolìna al Rifugio Baión per la Val Baión e il Bivacco Fratelli Fanton

IV tappa: Rifugio Baion – Bivacco “Rifugio Tiziano” per il Jau de la Tana

Tempo di percorrenza: 6 ore e 30 minuti

Sentiero: n. 262, 260, ferrata “Sentiero degli Alpini”

Varianti:

– VI: Bivacco “Rifugio Tiziano” per la Val Baión, la Forcella Marmaròle e la Forcella Froppa

– VII: dal Rifugio Baión al Bivacco “Rifugio Tiziano” per la Forcella Marmaròle e la Forcella Froppa

– VIII: salita alpinistica al Cimón del Froppa

V tappa: Bivacco “Rifugio Tiziano” – Bivacco Musatti – Bivacco Voltolina

Tempo di percorrenza: 9 ore

Sentiero: n. 280, 278

VI tappa: Bivacco Voltolina – Rifugio San Marco – Rifugio Galassi

Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti

Sentiero: n. 278, 280, 226, 227

– Variante IX: salita alla vetta dell’Antelao dal Rifugio Galassi

VII tappa: Rifugio Galassi – Rifugio Antelao – Pieve di Cadore

Tempo di percorrenza: da 7 ore a 7 ore e 30 minuti a seconda del percorso scelto

Sentiero: n. 250, 258, 250, 250/253

Informazioni utili

Una ricca e completa guida dell’Alta Via di Tiziano

Cartografia

Carte Tabacco 1:25.000

– n.010 “Dolomiti di Sesto”, per il tratto da Sesto al Ponte da Rin

– n.017 “Dolomiti di Auronzo e del Comèlico”, per il tratto dal Ponte da Rin al Rifugio Baión

– n.016 “Dolomiti del Centro Cadore”, per il tratto dal Rifugio Baión a Pieve di Cadore

