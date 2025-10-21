A 82 anni al campo base dell’Everest: è il più anziano ad esserci arrivato

David McClung ha percorso il trekking per il campo base dell'Everest all'età di 82 anni. Il trekker americano è il più anziano ad aver mai raggiunto questo traguardo

L’82enne statunitense David McClung di Olathe (Kansas) è entrato nella storia dell’alpinismo: domenica 19 ottobre ha raggiunto il campo base della montagna più alta del mondo, il monte Everest in Nepal, diventando l’uomo più anziano ad averlo fatto.

L’alpinista americano ha compiuto questa impresa con il supporto di suo figlio Dennis McClung, di 55 anni, che lo ha accompagnato lungo tutto il percorso.

Una foto dei David McClung durante il cammino

Il trekking è durato 8 giorni, durante il quale l’americano ha percorso circa 130 chilometri necessari per raggiungere i 5.364 metri di altitudine del campo base.

Per percorrere questa distanza McClung ha camminato per circa 6‑8 ore al giorno su terreni ripidi, rocciosi e in condizioni meteo spesso difficili.

Il percorso e la sfida tecnica

Il trekking per il campo base dell’Everest è considerato uno dei più impegnativi nel mondo, per le altitudini raggiunte, per la difficoltà del sentiero e per la natura dei terreni.

Infatti, per raggiungere il campo base, si percorrono sentieri ripidi, zone senza segnali e spesso in condizioni meteo complicate.

Si tratta di un percorso che richiedere un elevato sforzo fisico e mentale: per farlo è necessario avere un’ottima preparazione fisica, qualità che McClung ha dimostrato ampiamente anche nella sua vita precedente, come soldato dell’esercit0 americano.

Chi è David McClung

David McClung, 82 anni, residente a Olathe, in Kansas, si è aggiudicato questo primato strappandolo ad una donna australiana, Carolyn Robinson che aveva percorso lo stesso tracciato fino al campo base dell’Everest a 80 anni di età.

McClung, veterano della guerra in Vietnam, aveva già affrontato diversi lunghi trekking in diverse parti del mondo, dimostrando che l’età non è un limite quando ci sono motivazione, preparazione e resilienza.

In una intervista rilasciata alla stampa americana il trekker ha dichiarato: “Ho sempre creduto che l’avventura non abbia una data di scadenza. Questa escursione non era solo per me, ma anche per dimostrare ai miei figli, nipoti e a tutti gli altri che la vita va vissuta al massimo in ogni sua fase…”

I figli, intervistati sull’impresa del padre, hanno dichiarato: “Questo è esattamente ciò che è mio padre… È sempre stato determinato, avventuroso e pieno di grinta. Siamo orgogliosi di lui per averci ricordato che possiamo fare cose difficili”.