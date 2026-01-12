Pubblicato il bando del nuovo corso per accompagnatore di media montagna organizzato dalle guide alpine Lombardia. Le iscrizioni aprono il 20 gennaio e il percorso formativo include, per la prima volta, la preparazione su terreno innevato

È stato pubblicato il bando per il nuovo corso di formazione per Accompagnatore di media montagna, organizzato dal collegio guide alpine Lombardia.

Le iscrizioni alle prove attitudinali apriranno alle ore 12:00 del 20 gennaio 2026 e resteranno disponibili fino alle ore 12:00 del 20 febbraio 2026, esclusivamente tramite procedura telematica.

Il corso recepisce le novità introdotte dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore a dicembre scorso, che consente agli accompagnatori di media montagna in possesso di formazione specifica su terreno innevato di condurre escursioni sulla neve.

Per questo motivo, il percorso formativo 2026/2027 include già i moduli dedicati all’ambiente innevato.

Dove e come si svolgono le prove attitudinali

Le prove attitudinali si terranno dal 2 al 6 marzo 2026 in Valtellina, nelle località di Forcola (SO) e Filorera, in Val Masino (SO).

Si tratta di un test di ingresso pensato per valutare la preparazione iniziale dei candidati e la loro idoneità ad affrontare il percorso formativo.

Le prove comprendono:

una valutazione tecnico-pratica su terreno escursionistico;

un test culturale scritto;

un colloquio individuale, durante il quale vengono analizzati il curriculum personale ed escursionistico e le motivazioni alla professione.

La formazione su terreno innevato entra nel corso

La possibilità di condurre escursioni sulla neve rappresenta una delle principali novità di questa edizione del corso.

Grazie all’integrazione della formazione specifica su terreno innevato all’interno del percorso standard, una volta conseguita l’abilitazione professionale, i nuovi accompagnatori di media montagna potranno proporre anche uscite in ambiente invernale.

Fabrizio Pina, presidente del collegio guide alpine Lombardia, in una nota stampa ha dichiarato:

“Il nostro corso comincia nella primavera di quest’anno e si conclude dopo 12 mesi questo perché i moduli invernali sono dedicati alla neve. In passato la formazione per il terreno innevato era fornita a parte. Averla inglobata nel corso avvantaggia i nostri iscritti sia in termini di costi totali sia di tempo. L’obiettivo è fornire tutti gli strumenti necessari a esercitare la professione al massimo delle potenzialità e con il più alto standard possibile”.

Formazione e sicurezza: il valore della professionalità

Il tema della preparazione tecnica e della sicurezza in montagna è stato sottolineato anche da Federica Picchi, sottosegretario a sport e giovani di Regione Lombardia, ha aggiunto:

“La formazione delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna non è solo un requisito professionale, è un presidio di sicurezza per tutti coloro che vivono la Montagna. Affidarsi a chi conosce il territorio, sa leggere i segnali dell’ambiente e possiede competenze aggiornate significa investire nella propria incolumità e, allo stesso tempo, nel rispetto di un patrimonio naturale che merita di essere amato e apprezzato con consapevolezza”.

Nel contesto alpino, in particolare su terreno innevato, la capacità di valutare le condizioni ambientali e i potenziali rischi diventa un elemento centrale per la prevenzione di incidenti e comportamenti imprudenti.

Chi è l’Accompagnatore di media montagna

L’Accompagnatore di media montagna è un professionista che guida le persone in escursioni in montagna e in ambiente naturale, illustrando le caratteristiche del territorio montano.

È iscritto in un elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle Guide alpine e opera su tutti i terreni escursionistici, comprese le aree protette.

Per ottenere l’abilitazione è necessario frequentare un corso di formazione della durata complessiva di 590 ore, distribuite in circa 60 giorni, e superare un esame finale.

Iscrizioni e informazioni utili

Le iscrizioni alle prove attitudinali sono aperte dal 20 gennaio al 20 febbraio 2026 e si effettuano esclusivamente online tramite la piattaforma indicata nel bando.

Sul sito del collegio guide alpine Lombardia, nella sezione “Corsi di formazione – Calendario corsi 2026”, sono disponibili il bando ufficiale, il calendario e i costi del corso 2026/2027.

Ulteriori dettagli sul percorso formativo e sui requisiti richiesti sono consultabili anche nella sezione dedicata al percorso formativo per Accompagnatori di media montagna.

Un’opportunità formativa che si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla professionalità, alla sicurezza e alla conoscenza consapevole dell’ambiente montano.