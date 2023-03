Alto Adige: smart working vista Dolomiti, workation tra trekking e relax

Lavorare come se si fosse in vacanza, a contatto con la natura e conoscendo persone nuove? Tutto questo è possibile con la workation, il coworking sulle Dolomiti che consente di fare smart working con vista sulle montagne, tra pause di relax e itinerari di trekking.

Benessere e smart working in Alto Adige: workation in equilibrio tra lavoro, relax e trekking

Coniugare lavoro e vacanza in un luogo dal respiro moderno e cosmopolita situato nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco.

Per centrare questo obiettivo che nasce AMA Stay, aparthotel di recente apertura a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige.

Ph.: AMA stay

Credendo nella “workation”, il centro accoglie smart workers e nomadi digitali da tutto il mondo in ambienti luminosi e chiari dal design nordico, per agevolare la concentrazione durante il lavoro e conciliare i momenti di rigenerante riposo.

Lavorare con vista panoramica, con pausa massaggio e sauna

Ad AMA Stay è possibile lavorare in maniera produttiva negli spazi co-working multifunzionali per poi rilassarsi nella rooftop pool con vista panoramica sulle montagne.

Oppure ritrovare l’ispirazione dopo un meeting creativo nella pace delle accoglienti e riservate zone relax.

O ancora godersi il tepore della sauna finlandese, della biosauna a 60° e del bagno turco dopo un’avventura all’aria aperta tra i boschi alpini.

Le opportunità di relax all’interno della Spa sono affidate alla cura dello staff guidato da Stefanie Mellauner, con trattamenti ispirati alla natura con i prodotti del brand di cosmesi naturale altoatesino Team Dr Joseph.

La SPA è aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 20.00.

Ph.: AMA stay

I massaggi corpo contribuiscono al miglioramento della circolazione sanguigna e aiutano a rilassare i muscoli.

Si agisce in maniera mirata per allentare le tensioni della colonna vertebrale.

Ma anche per tonificare le gambe stanche dopo un’escursione in montagna o ritrovare il benessere corporeo e mentale grazie agli oli biologici aromaterapici.

Per la pelle, i delicati scrub corpo sono abbinati a un impacco.

Si può scegliere tra l’azione rivitalizzante dell’arnica e dell’iperico, la rigenerazione data dai grappoli d’uva e dall’olivello spinoso e l’idratazione nutriente degli estratti attivi di mela e rosa canina.

Alla scoperta delle Dolomiti con trekking ed escursioni a Plan de Corones

Per ritrovare il proprio equilibrio, liberare la mente e ricaricare le energie dopo una sessione di smart working, non c’è niente di meglio di un’escursione in mezzo alla natura.

Circondati dai meravigliosi paesaggi dolomitici, i collegamenti da San Vigilio di Marebbe conducono fino a Plan de Corones.

Si tratta di una meta imperdibile per escursionisti, sciatori e amanti della montagna.

Inoltre, i parchi naturali di Fanes-Senes-Braies e del gruppo montano Puez-Odle ospitano sentieri e percorsi che si snodano tra laghetti alpini e accoglienti rifugi con viste panoramiche uniche.

Per saperne di più si può consultare la pagina dedicata di AMA Stay