DF Sport Specialist riapre dopo l’incendio: a Desenzano del Garda nuovo inizio per il negozio di sport

Dopo l'incendio che aveva devastato il centro commerciale Le Vele nel maggio 2023, DF Sport Specialist riapre il punto vendita di Desenzano del Garda. Con una superficie di 2.500 metri quadri e oltre 50.000 articoli, il negozio si presenta rinnovato e pronto ad accogliere gli sportivi, segnando una rinascita importante per la comunità locale.

DF Sport Specialist, noto marchio con 16 megastore di articoli sportivi in Italia, ha celebrato la riapertura del suo storico punto vendita di Desenzano del Garda, situato all’interno del centro commerciale Le Vele.

La riapertura, avvenuta giovedì 7 novembre 2024, rappresenta un momento di rinascita per la comunità locale, dopo l’incendio che nel maggio 2023 aveva danneggiato gravemente il complesso commerciale, costringendo alla chiusura temporanea del negozio.

L’incendio aveva avuto luogo a pochi mesi di distanza da un significativo intervento di restyling del punto vendita.

Nonostante le difficoltà, l’azienda e il suo team hanno affrontato la sfida con determinazione, lavorando instancabilmente per restituire alla comunità un luogo fondamentale per gli appassionati di sport.

La ristrutturazione ha portato a un megastore rinnovato che si estende su una superficie di 2.500 metri quadri e che include un design moderno e funzionale, pensato per valorizzare l’esperienza dei clienti.

Il negozio offre oltre 50.000 articoli dedicati a diverse discipline sportive, con un focus particolare su abbigliamento, attrezzature e accessori di alta qualità.

Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist, ha commentato:

“La riapertura del negozio di Desenzano rappresenta per noi non solo un ritorno, ma un segnale di rinascita e vicinanza alla comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire nuovamente ai nostri clienti un luogo dedicato allo sport, ricostruito con passione e attenzione ai dettagli”.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione dello stesso Longoni, affiancato dalla sua famiglia e dal team del negozio.

A rendere omaggio all’inaugurazione è stato anche il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, il quale ha inviato un messaggio sottolineando l’importanza della riapertura per la comunità e riconoscendo l’impegno dell’azienda nel promuovere lo sport e i suoi valori.

Il team di circa 30 persone che compone lo staff garantisce un servizio attento e personalizzato, continuando a consolidare la reputazione di eccellenza del marchio.

L’ambiente accogliente e moderno completa l’offerta, rafforzando il negozio di Desenzano del Garda come punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport nella zona e oltre.

La riapertura del punto vendita non è solo un traguardo per DF Sport Specialist, ma un simbolo di ripartenza per tutta la comunità sportiva locale, pronta a ritrovare un luogo dove condividere la propria passione per lo sport.

