Masters, nuova collezione di bastoncini da trekking: design, performance e made in Italy

La storica azienda italiana lancia una collezione primavera/estate 2025 che coniuga innovazione tecnica, estetica e sostenibilità. Bastoni leggeri, ergonomici e curati nei dettagli per ogni tipo di cammino.

La camminata in montagna è sempre più di tendenza, ma con uno spirito rinnovato. Il trekking oggi non è solo sport: è benessere, libertà, stile di vita.

In questo scenario si inserisce la nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Masters, azienda italiana con quasi cinquant’anni di esperienza nella produzione di bastoncini da trekking 100% Made in Italy.

Fondata nel 1977 a Bassano del Grappa da Renato Zaltron, Masters è oggi una realtà affermata a livello internazionale, con una produzione che supera un milione di bastoncini all’anno e una presenza in oltre 40 paesi.

Il segreto? Un perfetto equilibrio tra artigianalità, innovazione, responsabilità sociale e attenzione all’ambiente.

Collezione primavera /estate 2025: tecnica ed estetica al servizio dell’esperienza outdoor

La nuova linea si distingue per colori sorprendenti, forme pulite e dettagli curati, pensati per accompagnare ogni tipo di escursione: dalla passeggiata tra le colline fino al trekking tecnico in alta quota.

Tra i tratti distintivi della collezione:

Materiali leggeri e resistenti

Impugnature ergonomiche per un comfort ottimale

Grafiche ispirate ai profili montani

Tecnologie avanzate per aumentare sicurezza e performance

Ogni bastoncino è progettato per garantire comfort, sicurezza e prestazioni elevate, senza sacrificare l’estetica. Perché, come ricorda l’azienda, “anche su un sentiero, la funzionalità può e deve incontrare lo stile”.

Masters: un punto fermo per chi ama camminare

Che si tratti di salire verso un rifugio alpino o esplorare sentieri urbani meno battuti, i bastoncini Masters rappresentano un compagno affidabile “un passo alla volta”.

Una filosofia che rispecchia il nuovo approccio al camminare: autentico, consapevole, moderno.

_ Per scoprire di più sulla collezione visita il sito dell’azienda