Ritrovato vivo l’escursionista disperso nella Alpi Marittime

Elicottero per soccorsi in montagna
L’escursionista disperso da domenica 7 settembre nella zona di Entracque, provincia di Cuneo, è stato finalmente ritrovato vivo nella mattinata di martedì 9 settembre.
La squadra a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese lo ha individuato nei pressi del lago Bianco dell’Agnel e, nonostante avesse trascorso due notti all’addiaccio, era in buone condizioni fisiche.
Immediatamente è decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco con personale sanitario, che lo ha recuperato e trasferito al centro di coordinamento delle ricerche a Entracque.
Le ricerche erano riprese nelle prime ore del mattino di martedì stessa del ritrovamento, con oltre 40 tecnici del soccorso alpino impegnati nei territori tra il rifugio Pagarì, i colli delle Finestre e Saint Robert.
Gli esperti si sono concentrati sulle aree più a valle, dopo aver ieri battuto i settori in quota, i versanti più impervi.
Anche sul versante francese, il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne aveva ripreso i sorvoli con elicottero, così come i Vigili del Fuoco operavano sul lato italiano.
Il soccorso alpino della Guardia di Finanza e il personale delle aree protette delle Alpi Marittime hanno collaborato tramite il centro di coordinamento delle ricerche, mettendo a disposizione locali e competenze logistiche.