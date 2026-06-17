Molveno capitale del cross triathlon: arriva l’XTerra European Championship

Dal 19 al 21 giugno il borgo trentino affacciato sul lago, incastonato tra le Dolomiti di Brenta, ospita il titolo continentale della disciplina che unisce nuoto, mountain bike e trail running. Gare anche per amatori e categorie giovanili

L’Europeo di cross triathlon torna sul lago di Molveno

Dal 19 al 21 giugno Molveno, in Trentino, ospita l’XTERRA European Championship.

Per tre giorni il borgo affacciato sull’omonimo lago diventa il palcoscenico del cross triathlon, la disciplina che unisce nuoto, mountain bike e corsa lontano dall’asfalto e immersi nella natura.

Foto XTERRA WC Edizione 2025

L’evento principale assegnerà il titolo continentale assoluto e, in parallelo, i titoli di Campione Europeo nelle diverse categorie age group.

Il percorso, definito tecnico e spettacolare dagli organizzatori, segue le distanze canoniche della disciplina:

1,5 chilometri di nuoto nel lago di Molveno,

32 chilometri di mountain bike con oltre 1100 metri di dislivello tra single track e sentieri naturali nel cuore delle Dolomiti di Brenta

10 chilometri di trail running nei boschi, lungo strade forestali mai piatte.

Un territorio già rodato per i grandi eventi

La scelta di Molveno non è casuale. Negli ultimi anni, e in particolare nel 2024 e nel 2025, sugli stessi tracciati è stato assegnato il titolo Mondiale.

Un’esperienza che, secondo gli organizzatori, garantisce il miglior spettacolo e le condizioni ideali per gli atleti.

Dietro l’organizzazione ci sono i detentori del format XTERRA, ossia x-tribe e XTERRA Planet, con il supporto del Comune di Molveno, del Consorzio Molveno Holiday, dell’APT Dolomiti Paganella, della Regione Trentino-Alto Adige e di Trentino Marketing.

Fondamentale anche il contributo dei numerosi volontari. Con un evento dove non si gareggia mai sull’asfalto, Molveno conferma la propria vocazione di territorio votato agli sport outdoor estivi più popolari e accessibili.

Format per tutti, dai giovani agli amatori

Accanto alla distanza regina sarà possibile competere anche nelle versioni XTERRA Sprint e Super Sprint, formati più brevi e accessibili ma capaci di restituire lo spirito agonistico e la filosofia del cross triathlon sui percorsi ufficiali dell’Europeo.

Le gare sono aperte ad age group e amatori provenienti da tutta Europa.

Foto XTERRA WC Edizione 2025

Le stesse distanze dello Sprint e del Super Sprint ospitano inoltre l’XTERRA Youth European Championship, dedicato alle categorie giovanili.

Saranno i migliori giovani specialisti europei del cross triathlon a muovere i primi passi della loro carriera partendo proprio dal lago di Molveno.

L’XTERRA Village, cuore della manifestazione

Per accogliere le centinaia di partecipanti, sulla spiaggia del lago verrà allestito l’XTERRA Village.

Sarà il cuore pulsante dell’evento, con stand, attività, incontri, musica, sessioni di yoga, aree dedicate alle aziende del settore e attività aperte al pubblico.

Un ritorno naturale per una località che negli ultimi anni si è trasformata nella vera casa del cross triathlon, luogo simbolo di una filosofia in cui sport, natura e avventura si fondono in un’esperienza unica.

Molveno, il borgo e il lago

Il lago di Molveno è uno specchio d’acqua cristallino a 850 metri di quota, contornato dalla maestosità delle Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco.

Per sette anni è stato considerato il più bello d’Italia da Touring Club e Legambiente.

Le sue sponde si prestano a essere vissute come una vera spiaggia, con prati ben tenuti, mentre la strada che lo costeggia offre 12 chilometri da percorrere in bici, di corsa o semplicemente camminando, adatti anche a chi privilegia la lentezza

Foto XTERRA WC Edizione 2025

Tutto intorno si contano circa 200 pareti dedicate all’arrampicata, tra palestre di roccia e ferrate attrezzate, mentre i molti chilometri di sentieri conducono a rifugi immersi nella magnificenza del paesaggio.

Il paese di Molveno è un piccolissimo borgo che unisce il fascino dei luoghi naturalistici alla qualità dei servizi, con una cucina basata su prodotti locali e specialità regionali. L’estate è la stagione ideale per apprezzare i molteplici volti del lago e del territorio.

Dalle Hawaii al mondo: la storia di XTERRA

L’idea di organizzare un triathlon off-road nacque nel 1995 durante una gara di mountain bike al Kualoa Ranch, a Oahu, nelle Hawaii.

L’anno successivo, nel 1996, si tenne la gara inaugurale a Maui con 123 pionieri: era nata XTERRA.

Il percorso prevedeva 1,5 chilometri di nuoto in oceano, 30 chilometri in mountain bike sui vulcani e 11 chilometri di corsa su sabbia e roccia lavica.

Oggi XTERRA è un fenomeno mondiale, con gare in oltre 30 paesi che danno accesso al Campionato del Mondo. Nel 2026 l’Italia ospiterà un’altra prova di qualificazione a Scanno, in Abruzzo, il 25 e 26 luglio, con in palio 26 slot per il Mondiale.

La prova di nuoto si svolgerà nel lago omonimo, reso celebre anche dalla curiosa forma che ricorda un cuore.

Il Mondiale 2026 negli Stati Uniti

L’XTERRA World Championship 2026 celebrerà la trentesima edizione. Per l’anniversario la scelta è ricaduta su una località americana, così da riportare i festeggiamenti alle origini della disciplina.

Si gareggerà a Ruidoso, nel New Mexico, dall’8 all’11 ottobre 2026.

_ Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione