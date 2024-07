Trekking in Giordania: iscrizioni aperte per lo spettacolare Thru-Hike del Jordan Trail

Sono aperte le iscrizioni per il Thru-Hike del Jordan Trail 2024 che, dall'11 ottobre al 20 novembre, porterà i partecipanti lungo un cammino di 675 km attraverso la Giordania. Gli escursionisti possono scegliere tra vari pacchetti e vivere un'esperienza unica tra paesaggi incredibili e siti storici

La Jordan Trail Association ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Thru-Hike del Jordan Trail 2024, che inizierà da Umm Qais l’11 ottobre e terminerà ad Aqaba il 20 novembre.

Questo evento imperdibile attraverserà la Giordania da nord a sud lungo il rinomato percorso escursionistico di 675 chilometri.

Gli appassionati di trekking e corsa possono registrarsi tramite il sito ufficiale del Jordan Trail, www.jordantrail.org.

Il Jordan Trail, nominato una delle migliori destinazioni turistiche al mondo per il 2018 da prestigiose pubblicazioni come National Geographic e Lonely Planet, offre vari pacchetti escursionistici.

Oltre al Thru-Hike completo, gli escursionisti possono optare per escursioni giornaliere, weekend, o percorsi regionali che variano da tre a sette giorni, inclusi itinerari a Petra e nel deserto del Wadi Rum.

L’evento annuale del Thru-Hike è organizzato dalla Jordan Trail Association (JTA) non solo per promuovere il Jordan Trail ma anche per raccogliere fondi per il suo sviluppo e manutenzione.

La JTA supporta inoltre i 75 villaggi e comunità che il sentiero attraversa. Recentemente, il percorso è stato rimarcato e pulito da Umm Qais a Salt, con un piano in corso per estendere la marcatura fino a Dana.

Il Thru-Hike rappresenta un’opportunità unica per immergersi nei paesaggi diversificati e nel ricco patrimonio culturale della Giordania, visitando luoghi storici e attrazioni turistiche lungo il percorso.

Maggiori dettagli sull’evento, comprese mappe, coordinate GPX, e l’opuscolo annuale Thru-Hike, sono disponibili sul sito web del Jordan Trail.

I principali partner strategici per l’evento includono il Ministero del Turismo e delle Antichità, il Jordan Tourism Board e altri sostenitori come Invest Bank, Jordan Kuwait Bank, Bank Al Etihad, Landmark Hotel-Amman e Hikma Pharmaceuticals.

La Jordan Trail Association, fondata nel 2015 e registrata come ONG giordana, è anche membro del Med Trails Network, la prima rete di sentieri escursionistici a lunga distanza nel Mediterraneo.

Questa rete è stata creata per promuovere lo sviluppo economico nelle aree rurali attraverso il turismo escursionistico, tenendo conto delle specificità geografiche e culturali del Mediterraneo.

Con le iscrizioni ora aperte, il Thru-Hike del Jordan Trail 2024 si prospetta come un evento da non perdere per tutti gli amanti dell’outdoor, offrendo un’esperienza straordinaria di esplorazione e avventura in uno dei paesi più affascinanti del Medio Oriente.