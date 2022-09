In Liguria arriva il trekking a scuola: i ragazzi chiedono attività outdoor

boys and girl go hiking with backpacks on forest road bright sunny day

Una scuola genovese organizza dei trekking per portare gli studenti a contatto con il verde e la natura. Un modo per migliorare il loro benessere fisico e mentale, fargli conoscere il territorio e aumentare la sensibilità ambientale

Si chiama “Vivere il verde” il progetto lanciato dall’istituto San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente che porterà i ragazzi delle classi alla scoperta del territorio circostante, armati di scarpe da trekking e zaino.

Il progetto ha l’obiettivo di portare i ragazzi a contatto con la natura, facendo loro vivere un’esperienza di gruppo nel verde. I benefici di questa iniziativa sono molteplici: è un modo per rafforzare il legame tra gli studenti, per migliorare il loro benessere fisico e mentale, per far conoscere il territorio e renderli più sensibili alle tematiche ambientali.

La dirigente scolastica Caterina Fumante ha spiegato le motivazioni di questa iniziativa al quotidiano Genova Today: “Sarà bello vedere gli alunni armati di scarponi e bastoncini, alla scoperta della natura e del proprio territorio. I ragazzi andranno con i loro insegnanti a fare trekking in diverse location scelte anche a seconda della fascia di età”.

Dopo i mesi di pandemia molti ragazzi hanno manifestato la volontà di organizzare attività didattiche all’aria aperta, l’outdoor è diventato così una vera e propria necessità. I programmi formativi della scuola genovese si sono adeguati inserendo il trekking tra le attività ludiche e formative proposte dalla scuola.

I trekking organizzati da docenti e scuola hanno riscosso un crescente successo, con numerosi studenti che hanno deciso di prendere parte a queste escursioni di gruppo. Camminare nella natura ha effetti positivi non solo per il corpo, ma anche per la mente, ed aiuta i ragazzi a migliorare anche i rapporti interpersonali.

Proprio per questo l’istituto scolastico ha deciso di proseguire con questa attività, creando un programma ad hoc, che sarà portato avanti anche nei prossimi anni.

