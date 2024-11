LOWA e 3Bmeteo insieme in Amazzonia per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Il brand LOWA partecipa alla "Missione Amazzonia" di 3Bmeteo, fornendo supporto tecnico al team di meteorologi, scienziati e professionisti impegnati dal 3 al 20 novembre a documentare gli effetti del cambiamento climatico nella foresta amazzonica

“Lowa ti accompagna dal livello del mare fino alla vetta più alta” è uno storico slogan del marchio LOWA, che oggi si estende fino alla foresta tropicale amazzonica.

Per la prima volta, LOWA è partner del portale di previsioni meteorologiche 3Bmeteo nel progetto “Missione Amazzonia”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati al cambiamento climatico.

L’iniziativa rappresenta il secondo capitolo dell’impegno ambientale di 3Bmeteo, dopo l’esplorazione della Groenlandia nel 2023.

Presentazione del progetto alla presenza di rappresentanti Lowa e 3b Meteo – Foto Lowa

La scelta dell’Amazzonia è simbolica: è la più grande foresta del mondo, ospita il 13% degli alberi della Terra ed è fondamentale per la regolazione del clima globale.

Tuttavia, negli ultimi 30 anni, l’uomo ha distrutto in media 12.000 km² di foresta tropicale all’anno, rendendo questa regione una delle più minacciate del pianeta.

Il team in missione

Dal 3 al 20 novembre, un team di sei persone composto da meteorologi, scienziati e professionisti della comunicazione è impegnato a documentare gli effetti del cambiamento climatico in Amazzonia.

Equipaggiati con calzature LOWA come CAREZZA GTX LO e FORTUX GTX, pensate per affrontare situazioni difficili, il gruppo si addentrerà in uno dei luoghi più affascinanti e fragili del mondo.

Gian Luca Farinazzo, Responsabile Commerciale LOWA Italia, ha spiegato

“È un invito che ci è arrivato da 3Bmeteo e che abbiamo accettato con entusiasmo, perché in linea con il nostro impegno a favore dell’ambiente e di tutte quelle iniziative che contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. Siamo orgogliosi di poter contribuire con le nostre calzature tecniche al successo di questa missione scientifica e divulgativa.”

Come seguire la missione

È possibile seguire quotidianamente il racconto dei protagonisti nella sezione dedicata sul sito https://amazzonia.3bmeteo.com/ o sui vari canali social di 3Bmeteo.

L’obiettivo è testimoniare in tempo reale la deforestazione e i suoi effetti sul cambiamento climatico, portando all’attenzione del pubblico l’importanza di preservare questo patrimonio naturale inestimabile.