Oasi Zegna: al via la stagione invernale tra sci, ciaspole ed esperienza sulla neve

Tutto pronto a Bielmonte per l’apertura degli impianti il 5 dicembre. Un inverno che punta sulla doppia anima della località piemontese: centro d’eccellenza per l'outdoor invernale e paradiso per le famiglie, con il ritorno delle ciaspolate guidate

L’attesa è finita per gli amanti della montagna piemontese. Venerdì 5 dicembre si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione invernale a Bielmonte, nel cuore dell’Oasi Zegna.

A 1.500 metri di altitudine, la località si presenta ai nastri di partenza con un’offerta che unisce sport agonistico, accoglienza per le famiglie e un’immersione totale nella natura.

L’apertura degli impianti coinvolgerà fin da subito le piste Piazzale, Moncerchio e i Tappeti per principianti (Lungo e Baby).

Per celebrare l’avvio della stagione, è stata lanciata una promozione speciale per il primo weekend: chi acquisterà uno skipass giornaliero per sabato 6 o domenica 7 dicembre, potrà tornare a sciare gratuitamente il giorno successivo.

Dopo il primo fine settimana lungo (aperture previste dal 5 all’8 dicembre e poi nel weekend 12-14 dicembre), gli impianti saranno aperti tutti i giorni a partire dal 19 dicembre.

Le due anime di Bielmonte: dai campioni ai piccoli sciatori

Bielmonte conferma anche per questa stagione la sua duplice vocazione. Da un lato c’è l’anima agonistica, rappresentata dall’Oasi Zegna Ski Racing Center.

Questo centro sciistico innovativo, che ha già ospitato atleti di fama internazionale, si conferma sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali Fiso (Federazione italiana sport invernali).

Oasi Zegna d’inverno – Foto Efficere / Bertolazzi

Durante l’inverno 2025/2026, qui si prepareranno gli atleti di Coppa del Mondo, Coppa Europa e del Gruppo Giovani, mentre tra dicembre e gennaio le piste ospiteranno due gare di slalom speciale.

Dall’altro lato, c’è l’anima vocata all’accoglienza e alla formazione. Con oltre 50 maestri divisi tra le due scuole sci locali (Bielmonte Oasi Zegna e Monte Marca Bielmonte), l’attenzione verso chi muove i primi passi sulla neve è massima.

Servizi e vantaggi per le famiglie

Per l’inverno 2025/2026 sono state confermate diverse agevolazioni economiche per incentivare la pratica sportiva dei più giovani.

Lo skipass giornaliero ha un costo di 48€ in cassa (46€ online), ma sono previste riduzioni significative per ragazzi, over 65 e bambini.

In particolare, acquistando contestualmente un pass adulto e uno bambino dello stesso nucleo familiare, si accede a tariffe combinate vantaggiose.

Esiste inoltre una specifica promo famiglia che garantisce una riduzione del 25% per tutti i componenti (minimo un adulto e un bambino under 17), acquistabile in cassa.

Dal 14 dicembre sarà attivo il Winter Bielmonte Kids, un’area sorvegliata situata proprio alla partenza degli impianti, sopra il parcheggio coperto.

Questo spazio, esposto al sole per gran parte della giornata, permette ai bambini di alternare le lezioni di sci a momenti di gioco in un ambiente protetto, attivo dalle 10:30 alle 16:00.

Il “Battesimo delle ciaspole” e gli eventi in calendario

Non solo sci alpino. L’Oasi Zegna continua a puntare forte sul turismo lento e sull’esplorazione naturalistica. Da dicembre a marzo, ogni sabato e domenica mattina, tornano le escursioni guidate con gli esperti di OverAlp.

L’iniziativa, denominata “Battesimo delle ciaspole”, è pensata per chi vuole avvicinarsi per la prima volta alle racchette da neve.

Oasi Zegna d’inverno – Foto Efficere / Bertolazzi

Si tratta di un itinerario di circa 3,5 chilometri (2 ore di durata) che parte dal piazzale 2 di Bielmonte per raggiungere la cima del monte Marca, senza presentare difficoltà tecniche o dislivelli impegnativi.

Per favorire la mobilità sostenibile, anche per il 2026 è confermato il servizio “Bus Neve”, attivo il sabato mattina con partenza dalla stazione di Biella San Paolo.

Il calendario degli eventi è fitto e variegato:

27 dicembre 2025: Fiaccolata dei Maestri di Sci, con la suggestiva chiusura affidata alla statua della Madonna delle Nevi.

3 gennaio 2026: Fiaccolata dei Bambini, seguita da apertura notturna degli impianti e baby dance.

Sci in notturna: Aperture straordinarie previste per Santo Stefano (26 dicembre), San Valentino (14 febbraio), Carnevale e per la Festa della Donna (7 marzo).

8 febbraio 2026: Campionato Nazionale ANA di slalom gigante.

21 febbraio 2026: “Sciatori d’Epoca – Trofeo Mario Ferragut”, una gara-rievocazione storica in notturna, aperta a chiunque voglia partecipare con sci dritti e abbigliamento vintage.

Ospitalità e benessere

Contestualmente all’apertura delle piste, venerdì 5 dicembre riapre anche il Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant.

Situato a pochi metri dai tracciati, lo chalet offre un punto di appoggio strategico per chi cerca una vacanza all’insegna del benessere “green” e della cucina gourmet.

Infine, grazie all’iniziativa del consorzio turistico Alpi Biellesi, chi soggiorna nelle strutture ricettive aderenti potrà usufruire di uno sconto del 30% sulle lezioni di sci, prenotando in anticipo e utilizzando l’apposito coupon.