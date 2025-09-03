“En Plein Air”: l’opera di Italo Carrarini lungo la Via di Francesco

Dal 7 al 10 settembre 2025 un cammino artistico da San Pietro a Castelnuovo di Farfa. Il 14 settembre l’inaugurazione dell’opera permanente

Un’opera d’arte lungo il cammino, tra fede e paesaggio

Tra i nove progetti finalisti della seconda edizione del Cammino Contemporaneo, spicca “En Plein Air”, l’opera permanente che l’artista Italo Carrarini installerà a Castelnuovo di Farfa (RI) il prossimo 14 settembre 2025.

L’intervento artistico, patrocinato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo di Farfa, dall’Accademia di belle arti di Roma e promosso dalla rete associativa, si colloca lungo la Via di Francesco e stabilisce un forte legame simbolico con l’esposizione “Pellegrini di Speranza”, prevista per il 20 settembre presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a Tivoli.

Il Giubileo come ispirazione: arte e spiritualità in cammino

L’iniziativa si inserisce all’interno del contesto del Giubileo Ordinario 2025, richiamandosi al tema “Peregrinantes in Spem”.

Per l’artista tiburtino si tratta di un ultimo, significativo intervento ispirato a questo tema:

“… si invitano i fedeli a vivere il Giubileo come un cammino di fede e speranza, in un mondo che affronta sfide globali come conflitti, ingiustizie e crisi ambientali… Il pellegrinaggio diventa quindi una metafora del viaggio della vita, un percorso di speranza verso la redenzione e la pace interiore”.

Un museo a cielo aperto lungo la Via di Francesco

L’obiettivo del progetto Cammino Contemporaneo è ambizioso: “costruire negli anni il più grande museo a cielo aperto in continuo divenire, e offrire una grande opportunità di sviluppo sociale, culturale e turistico a tutte le comunità coinvolte”.

In quest’ottica, l’opera di Carrarini rappresenta un tassello significativo di una narrazione collettiva che si snoda tra arte, territorio e spiritualità.

Un cammino in quattro tappe: San Pietro – Castelnuovo di Farfa

Per l’occasione, l’artista percorrerà a piedi un itinerario in quattro tappe lungo la Via di Francesco, indossando un paio di sottopiedi in tela da pittore, simbolo dell’arte “en plein air” e dell’unione tra creazione artistica e paesaggio:

07.09.2025 – San Pietro in Vaticano > Montesacro 08.09.2025 – Montesacro > Monterotondo 09.09.2025 – Monterotondo > Ponticelli Sabino 10.09.2025 – Ponticelli Sabino > Castelnuovo di Farfa

Un cammino non solo fisico, ma interiore, in cui arte, riflessione e territorio si fondono in una profonda esperienza spirituale.