“En Plein Air”: l’opera di Italo Carrarini lungo la Via di Francesco

Tra i nove progetti finalisti della seconda edizione del Cammino Contemporaneo, spicca “En Plein Air”, l’opera permanente che l’artista Italo Carrarini installerà a Castelnuovo di Farfa (RI) il prossimo 14 settembre 2025.
L’intervento artistico, patrocinato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo di Farfa, dall’Accademia di belle arti di Roma e promosso dalla rete associativa, si colloca lungo la Via di Francesco e stabilisce un forte legame simbolico con l’esposizione “Pellegrini di Speranza”, prevista per il 20 settembre presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a Tivoli.
L’iniziativa si inserisce all’interno del contesto del Giubileo Ordinario 2025, richiamandosi al tema “Peregrinantes in Spem”.
Per l’artista tiburtino si tratta di un ultimo, significativo intervento ispirato a questo tema:
“… si invitano i fedeli a vivere il Giubileo come un cammino di fede e speranza, in un mondo che affronta sfide globali come conflitti, ingiustizie e crisi ambientali… Il pellegrinaggio diventa quindi una metafora del viaggio della vita, un percorso di speranza verso la redenzione e la pace interiore”.
L’obiettivo del progetto Cammino Contemporaneo è ambizioso: “costruire negli anni il più grande museo a cielo aperto in continuo divenire, e offrire una grande opportunità di sviluppo sociale, culturale e turistico a tutte le comunità coinvolte”.
In quest’ottica, l’opera di Carrarini rappresenta un tassello significativo di una narrazione collettiva che si snoda tra arte, territorio e spiritualità.
Per l’occasione, l’artista percorrerà a piedi un itinerario in quattro tappe lungo la Via di Francesco, indossando un paio di sottopiedi in tela da pittore, simbolo dell’arte “en plein air” e dell’unione tra creazione artistica e paesaggio:
Un cammino non solo fisico, ma interiore, in cui arte, riflessione e territorio si fondono in una profonda esperienza spirituale.