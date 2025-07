Il secondo punto vendita diretto del brand francese in città si trova in Piazza Gae Aulenti. Uno spazio pensato per runner e appassionati di sport outdoor, con tecnologie avanzate e una collezione dedicata a Milano Cortina 2026.

Lo scorso 3 luglio Salomon ha inaugurato il suo secondo brand store milanese in Piazza Gae Aulenti 4, nel cuore del quartiere Portanuova.

L’apertura ufficiale si è celebrata il 10 luglio con la partecipazione dell’Assessorato allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano, consolidando il legame tra il brand francese e la città meneghina.

Salomon store Milano – Foto Havas Pr

Dopo il primo store aperto nel 2024 in Corso Garibaldi, nel quartiere Brera, Salomon espande la sua presenza puntando su uno dei luoghi più iconici e moderni della città.

Il nuovo spazio diventa così un punto di riferimento per gli appassionati di corsa e sport outdoor, all’insegna della performance, dell’innovazione e dell’esperienza immersiva.

Un hub per la performance outdoor

Il nuovo Salomon store Portanuova si distingue per l’offerta tecnica altamente specializzata, pensata per runner e sportivi che vivono l’outdoor come stile di vita.

La selezione include calzature, abbigliamento e attrezzatura ad alte prestazioni, con un focus sulla linea S/LAB: una collezione sviluppata in collaborazione con atleti professionisti e progettata per spingersi oltre i limiti della performance nel trail running e negli sport outdoor.

All’interno dello store, l’esperienza di acquisto è digitale e omnicanale: scanner 2D per l’analisi del piede, tapis roulant per il fitting dinamico e servizio Tap2Pay per facilitare i pagamenti. Grazie al sistema “endless aisle” è inoltre possibile ordinare prodotti non disponibili in negozio, con consegna entro 48 ore in tutta Italia.

Verso Milano Cortina 2026 con Salomon

Tra le novità più attese del nuovo store c’è la capsule collection ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, disponibile da ottobre 2025.

La collezione comprende abbigliamento, calzature e attrezzatura per gli sport invernali e celebra i valori di eccellenza, inclusione e spirito sportivo che accomunano Salomon e il movimento olimpico.

“Le Olimpiadi celebrano l’eccellenza degli atleti, e questo è esattamente ciò che guida anche il nostro lavoro,” ha dichiarato Paolo Parmeggiani, Managing Director per Salomon Italia. “Ogni prodotto che sviluppiamo nasce per portare le performance sportive a un livello superiore, con l’innovazione come motore costante.”

Il nuovo Salomon Store Portanuova si trova in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano, ed è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.