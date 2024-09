Dall'11 al 15 settembre 2024, Auronzo di Cadore sarà il cuore della 25esima Settimana Nazionale dell'Escursionismo del Cai. Più di 1000 appassionati esploreranno le Dolomiti attraverso 27 escursioni e ciclo escursioni, arricchite da eventi culturali e mostre. Un appuntamento per tutti, dalle famiglie agli esperti, con un focus su accessibilità e sostenibilità.

Auronzo di Cadore ospita la Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Cai

Dal cuore delle Dolomiti, dall’11 al 15 settembre 2024, Auronzo di Cadore si prepara a diventare il punto di ritrovo per oltre mille escursionisti e ciclo-escursionisti di tutte le età, in occasione della 25esima edizione della Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Club Alpino Italiano (Cai).

L’evento, tra i più attesi dagli appassionati di montagna, offrirà la possibilità di esplorare alcuni dei sentieri più suggestivi delle Dolomiti: dalle iconiche Tre Cime di Lavaredo alle maestose Marmarole, dal Sorapiss al Cristallo, fino ai Cadini di Misurina.

Un evento per tutti

La manifestazione si articola in 27 escursioni e ciclo-escursioni che si rivolgono a una vasta gamma di partecipanti: dagli escursionisti esperti alle famiglie con bambini, dai giovani agli anziani, fino alle persone con disabilità.

Il Cai ha pensato a percorsi con diversi gradi di difficoltà, includendo anche vie ferrate per i più esperti.

La base operativa sarà la struttura “La Gregoriana”, situata a Palus San Marco, a pochi chilometri dal centro di Auronzo, che ospiterà anche vari eventi culturali.

I Raduni Nazionali del Cai

Oltre alle escursioni, durante la settimana si terranno diversi raduni nazionali del Cai, con focus specifici per ogni fascia d’età e interesse.

Mercoledì 11 settembre, il Raduno Nazionale Seniores vedrà 350 partecipanti over 65 affrontare cinque itinerari dedicati. Sempre l’11 settembre, 40 giovani sotto i 40 anni prenderanno parte al Raduno Nazionale Giovani, percorrendo in tre giorni il Marmarole Runde, un impegnativo itinerario ad anello che abbraccia l’intero gruppo delle Marmarole.

Dal 12 al 14 settembre sarà il turno del Raduno Nazionale di cicloescursionismo, con 50 appassionati pronti a esplorare percorsi diversificati in termini di difficoltà e dislivello.

Infine, il 14 settembre si terrà il primo Raduno Nazionale Family Cai, con 65 partecipanti tra adulti e bambini che affronteranno un’escursione sui Cadini di Misurina, pensata per le famiglie.

L’escursionismo adattato e l’accessibilità

Una parte importante della Settimana sarà dedicata all’escursionismo adattato, pensato per persone con disabilità motoria e cognitiva.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, la quarta edizione del Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato accoglierà 400 partecipanti, tra cui persone con disabilità e accompagnatori.

Le escursioni saranno organizzate utilizzando ausili da fuoristrada, permettendo anche a chi ha mobilità ridotta di esplorare i sentieri dolomitici.

Un incontro-dibattito sui sentieri accessibili delle Dolomiti sarà un momento di confronto e riflessione sull’accessibilità in montagna.

Gli eventi culturali

Parallelamente alle attività sui sentieri, La Gregoriana ospiterà ogni sera una serie di eventi culturali.

Tra gli appuntamenti, l’11 settembre verrà presentato il progetto dei Villaggi Montani del Cai, mentre il 12 settembre ci sarà un approfondimento sulle cime dolomitiche come musei a cielo aperto della Grande Guerra.

Il 13 settembre si terrà una conferenza sulla figura femminile in montagna, e il 14 settembre verrà presentato il libro di Cristine Noacco “Dolomiti. Alte vie per l’anima”.

Dal 11 al 15 settembre, i visitatori potranno anche ammirare due mostre fotografiche: “Dolomiti Unesco” e “Dolomiti a volo d’aquila” di Lando Arbizzani.

Un appuntamento imperdibile

Organizzata dalla Commissione Centrale Escursionismo del Cai, con la collaborazione dei Gruppi Regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, e la Sezione Cai di Auronzo, la 25esima edizione della Settimana Nazionale dell’Escursionismo si preannuncia un evento imperdibile per tutti gli amanti della montagna.

Un’occasione non solo per scoprire la bellezza delle Dolomiti, ma anche per riflettere su temi come l’accessibilità e la sostenibilità della frequentazione montana.

_ Per ulteriori informazioni e per partecipare: settimanaescursionismo.cai.it