Il 12 e 13 Ottobre torna con molte novità un evento che è un must per gli appassionati di cammini: la Walking Francigena Ultramarathon, un insieme di percorsi alla portata di tutti per scoprire la storia e la natura di uno dei più bei territori della Toscana e dell'Alto Lazio.

Walking Francigena Ultramarathon, scoprire a piedi le meraviglie dell’antica via

Torna nel weekend del 12 e 13 ottobre 2024 la Walking Francigena Ultramarathon, un evento affascinante nel cuore della Toscana, un must per gli appassionati di cammini e viaggio lento.

Il nome non tragga in inganno: chi partecipa deve avere innanzitutto il desiderio di immergersi nella natura al passo tranquillo del camminatore.

Niente di competitivo, quindi, anche se per le tratte lunghe e per il percorso completo di 120 km è richiesto naturalmente un buono stato di forma.

Anche quest’anno la manifestazione attrarrà migliaia di amanti di trekking e nordic walking.

Per aggiungere suggestione a suggestione, i partecipanti cammineranno lungo alcuni dei tanti itinerari della Francigena, l’antica via di pellegrinaggio che univa il Nord Europa a Roma.

Sono previsti al solito percorsi differenziati per lunghezza e difficoltà, così che ciascuno possa scegliere il trekking più adatto al proprio livello di esperienza.

Unico obiettivo: godere del meraviglioso spettacolo della natura e della storia di un territorio unico.

Walking Francingena, l’organizzazione e il supporto ai partecipanti: tutto quello che c’è da sapere

La Walking Francigena è una manifestazione unica nel suo genere, infatti è l’unica Ultramarathon di 120 km che si svolge in soli due giorni lungo la Via Francigena e che mette a disposizione dei partecipanti la possibilità di scegliere tre 7 tratte diverse per distanza e livello di difficoltà, in modo da aprire le porte a tutti.

A sostegno dei partecipanti sono previsti ben 18 punti ristoro lungo l’intero percorso da Siena ad Acquapendente.

Disponibili per ogni tratta, in questi presidi ci si potrà rifocillare con acqua, frutta, panini, bevande e anche piatti caldi.

Ph.: Alessandro Moretti

Nei 6 centri abitati toccati dagli itinerari (Siena, Ponte d’Arbia, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Gallina, Radicofani) saranno disponibili anche servizi igienici dedicati, così come servizi igienici mobili affiancheranno alcuni punti ristoro.

Ad Acquapendente sarà possibile anche rinfrescarsi con un servizio doccia.

La presenza e l’impegno di 250 volontari lungo l’intera tratta garantirà ad ogni partecipante assistenza sanitaria curata dalle associazioni di volontariato del territorio (Croce Rossa Italiana, Misericordie e Pubblica Assistenza), assistenza alla sicurezza del percorso a cura delle diverse associazioni di volontariato di Protezione Civile e assistenza ai camminatori svolta da un treno di escursionisti volontari del Gruppo Trekking Senese APS che, in testa, nel mezzo e in coda si sposta con i camminatori dando assistenza a chi si trova in difficoltà o decida di ritirarsi.

Per garantire la massima assistenza e sicurezza della manifestazione, sono previsti cancelli che non sarà possibile attraversare al di fuori degli orari di apertura previsti.

Ph.: Antonio Cinotti

Tutte le novità dell’edizione 2024 della Walking Francigena Ultramarathon

L’edizione 2024 della Walking Francigena Ultramarathon introduce numerose novità, tutte importanti.

Per quanto riguarda il percorso, la direzione di cammino dell’edizione 2024 sarà da Siena ad Acquapendente e in più nella tratta finale i partecipanti cammineranno in un itinerario quasi completamente inedito passando attraverso la riserva naturale del Monte Rufeno.

Per accedere ai ristori sarà necessaria, oltre la pettorina, un bracciale dai colori diversi a seconda della tratta, consegnata all’atto della registrazione.

Una centrale operativa mobile coordinerà il lavoro dei volontari, per intervenire tempestivamente dove necessario.

Per migliorare l’organizzazione e la gestione di alcuni servizi per i partecipanti, questi sono stati affidati alla realtà di Viaggi Senesi (azienda che si occupa a 360° di questa tipologia di servizi in maniera professionale). Viaggi Senesi si occuperà della gestione della segreteria, la gestione del servizio navette a/r, la gestione del trasporto bagagli, i pacchetti turistici su Siena e iniziative per il venerdì sera.

Ai partecipanti, oltre alla maglia, una sacca e volantini turistici, verrà consegnato un flyer informativo con indicazioni di ciò che troveranno nei vari punti ristoro.

A tutti coloro che registreranno il loro arrivo alla tratta alla quale sono registrati, verrà consegnata una medaglia della WFU.

Interessante infine l’istituzione di un Albo dei Senatori, a cui saranno automaticamente iscritti i partecipanti ad almeno 3 tratte lunghe (55, 65 e 120 km), che godranno di uno sconto del 20% sulla costo di partecipazione.

Gli itinerari e le tappe dell’UltraMarathon

Per quanto riguarda gli itinerari la formula, sperimentata con successo negli anni scorsi, rimane immutata: sono 7 i percorsi tra i quali i camminatori potranno scegliere, in base alla propria preparazione fisica e al tempo a disposizione.

La novità di quest’anno è che cambia il verso delle tratte: Siena, che era fino all’anno scorso il punto di arrivo della Marathon – con partenza per la tappa più lunga da Acquapendente – diventa il punto di partenza.

Vediamo nel dettaglio gli itinerari, ricordando che al di là delle distanze, tutti i percorsi condividono la stessa filosofia: fare una camminata non competitiva insieme ad altre persone che hanno in comune la passione per il viaggio lento, aimmersi in uno scenario di straordinaria bellezza.

Ph.: Alessandro Moretti

L’itinerario più breve, adatto ai meno allenati e alle famiglie, è quello di 15 km che unisce Siena alla storica Grancia di Cuna e si svolgerà nella mattinata di sabato.

Da non perdere poi il Siena-Buonconvento, 35 chilometri attraverso la campagna senese, e il tratto da Radicofani ad Acquapendente, 30 km circa con partenza la mattina di domenica: una passeggiata tra pascoli e calanchi spettacolari, per arrivare al celebre borgo medievale e alla sua storica fortezza.

E ancora il suggestivo itinerario da Abbadia San Salvatore a Radicofani, 28,5 km tra storia e natura con partenza sabato alle 13.

Per quanto riguarda le tratte di lunghezza media si camminerà in notturna alla luce delle stelle da Siena a San Quirico per circa 55 km, camminando sotto le stelle nel tratto finale, e da San Quirico ad Acquapendente, 68 km circa, attraversando la Val d’Orcia e arrivo a destinazione entro le 18 di domenica.

Per chi ha tempo e naturalmente gambe, l’itinerario completo da Siena ad Acquapendente, di 120 chilometri, è la scelta ideale.

Si parte da Siena la mattina di sabato e lungo l’intero percorso i partecipanti usufruiranno di 18 punti ristoro dove potranno approvigionarsi di acqua, panini, piatti caldi, frutta e bevande.

Chi vuole potrà decidere di riposare e dormire un po’ nei ristori più strutturati lungo il percorso.

La pagina del sito ufficiale con il dettaglio dei percorsi

Walking Francigena UltraMarathon, a ciascuno il suo cammino

La parola d’ordine dell’evento è “partecipazione”. Per questo sono stati predisposti itinerari adatti a tutti coloro che desiderano partecipare.

La Walking Francigena UltraMarathon accoglie chiunque voglia incrociare il proprio cammino con quello degli altri, con la natura e la storia del territorio.

Ph.: Alessandro Moretti

Non è una gara e ciascuno può trovare la traccia a misura della propria gamba.

Quello che conta è la voglia di stare all’aria aperta, alla scoperta dei borghi attraversati dalla Via Francigena.

E perché no, conoscere e fare amicizia con altre persone, provenienti da ogni parte del mondo, che condividono la stessa passione per la natura ed i cammini.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dall’Associazione Sportivo Dilettantistica GTS Outdoor in collaborazione con dagli assessorati al Turismo di Siena e allo Sport e al Turismo del Comune di Acquapendente, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, di Regione Toscana e con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Siena, Monteroni D’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico D’Orcia, Castiglione D’Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, Acquapendente e l’associazione DMO Terre di Siena ETS.

Informazioni utili

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 30 settembre a questa pagina

Sul portale ufficiale è altresì possibile consultare i servizi offerti ai partecipanti e il regolamento dell’evento.

Particolarmente utile la pagina con tutte la Faq sull’evento

La pagina Facebook dell’evento ricca ed aggiornata



La pagina Instagram della Walking Francigena Ultramarathon