Tragedia sulle Dolomiti bellunesi: settantenne muore sui sentieri

Escursione si trasforma in tragedia in Val di Zoldo. Un uomo di 74 anni, gelataio storico della zona e appassionato di outdoor, perde la vita durante un'escursione dopo una caduta su un tratto ghiacciato: inutili i soccorsi

Val di Zoldo: un’escursione solitaria si trasforma in tragedia

Un’escursione nei boschi della Val di Zoldo, sulle Dolomiti Bellunesi in Veneto, si è trasformata in tragedia per Claudio Panciera, 74 anni, storico gelatiere della zona.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando il figlio ha segnalato alla Centrale del 118 il mancato rientro del padre, partito per una camminata nei pressi di Forno di Zoldo.

Il cellulare dell’uomo risultava libero, ma senza risposta.

Il ritrovamento grazie alla geolocalizzazione

Grazie a un’applicazione di geolocalizzazione installata sul telefono della sorella, è stato possibile risalire alla posizione esatta del dispositivo, in località Bragarezza.

Il figlio si è diretto immediatamente verso il punto indicato, seguito poco dopo dai volontari del Soccorso Alpino della Val di Zoldo, giunti sul posto appena ricevuta l’attivazione.

Purtroppo, le speranze di ritrovare l’uomo in vita si sono spente pochi minuti dopo l’arrivo sul luogo.

Claudio Panciera è stato rinvenuto esanime, a circa dieci minuti di cammino dalla strada principale.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, attivato per l’emergenza, non ha potuto raggiungere la zona a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

I soccorritori hanno trasportato a piedi il medico dell’ambulanza fino al punto del ritrovamento.

Un dolore condiviso dalla comunità per una figura storica della valle

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione avviati dal figlio e proseguiti dai sanitari con l’ausilio di un defibrillatore, per il 74enne non c’è stato nulla da fare.

I traumi riportati nella caduta su un ripido tratto di terreno ghiacciato si sono rivelati fatali.

Dopo la constatazione del decesso, la salma è stata imbarellata e trasportata a valle.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato con i soccorritori per garantire la sicurezza durante le operazioni di recupero.

La comunità della Val di Zoldo è profondamente colpita dalla perdita di Claudio Panciera, figura conosciuta e stimata.

Appassionato di natura ed escursioni e gelatiere, aveva esportato fino in Germania l’arte del tradizionale gelato zoldano.

