Lavorare nelle Dolomiti: la riunione ora si sposta sul sentiero

A San Vigilio di Marebbe un residence pensato per chi vuole unire professione e vita all'aria aperta: coworking, sale meeting e team building, con pause tra il foliage di Plan de Corones e il parco naturale Fanes-Sennes-Braies

Lasciare l’ufficio in città per qualche giorno e portare il lavoro in montagna, alternando riunioni, escursioni e uscite in bicicletta.

È la proposta autunnale di AMA Stay, workation residence di San Vigilio di Marebbe, nelle Dolomiti, che a settembre e ottobre si rivolge ad aziende, professionisti e digital nomad con un’idea precisa: cambiare prospettiva aiuta a far nascere idee migliori.

Il residence punta su un modello di ospitalità business in cui natura e professione si incontrano.

La produttività, secondo questa impostazione, non si misura soltanto nelle ore passate davanti a uno schermo, ma anche nella capacità di costruire relazioni, trovare nuovi stimoli e recuperare energie.

La struttura lo riassume con la formula del work-love-balance, un equilibrio più consapevole tra dimensione personale e professionale.

Foliage, sentieri e bici: perché proprio l’autunno

Settembre e ottobre sono indicati come il periodo ideale per sperimentare questa formula.

Le Dolomiti si colorano con il foliage, i sentieri si prestano a escursioni e trekking e le temperature accompagnano le giornate in bicicletta tra i panorami di Plan de Corones o alla scoperta del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.

Spazi per team aziendali – Photo credit: Andreas Tauber

In questo contesto la pausa dalla scrivania diventa un momento per rigenerarsi e riprendere il lavoro con uno sguardo diverso. Per AMA Stay la montagna non è soltanto la meta del viaggio: entra nel modo di lavorare, di collaborare e di generare nuove idee.

Le giornate alternano così concentrazione e momenti più informali. Alle sessioni nelle sale meeting e nel coworking si affiancano il benessere nella SPA, la cucina altoatesina e il tempo trascorso all’aria aperta.

Dalla workation individuale ai meeting aziendali

Accanto alla formula pensata per il singolo professionista, la struttura rafforza la propria presenza nel segmento MICE, quello dei meeting aziendali e dei corporate retreat.

I programmi sono modulabili in base agli obiettivi, alla durata del soggiorno e alla composizione del gruppo.

Nello stesso edificio convivono camere, sale meeting moderne e attrezzate, coworking e ambienti flessibili per workshop, insieme a ristorazione e wellness.

Le sessioni di yoga – Photo credit: Andreas Tauber

Una configurazione che permette di riunire in un unico luogo tutto ciò che serve per un soggiorno aziendale, passando con naturalezza da una riunione a un’attività di gruppo o a un momento di relax.

Un ruolo centrale è affidato al concierge service e al team del residence, che affiancano i clienti business nella costruzione del soggiorno e delle attività collaterali, contando su una conoscenza diretta di San Vigilio e delle realtà locali.

Cene in rifugio, escursioni, bike tour con guide certificate e proposte dedicate ai gruppi possono essere organizzati direttamente dalla struttura.

Per le aziende significa trovare in un solo interlocutore gli spazi per soggiornare e incontrarsi, ma anche competenze, conoscenza della destinazione e supporto organizzativo per definire un programma su misura, senza dover necessariamente coinvolgere un’agenzia esterna.

Il team building esce dalla sala riunioni

L’idea di fondo è che, lontano dagli schemi della quotidianità, cambino anche le dinamiche di gruppo.

In collaborazione con un esperto locale specializzato in attività di team building personalizzate nelle Dolomiti, AMA Stay sviluppa format su misura per piccoli gruppi e team più numerosi, da vivere in singole sessioni oppure in programmi di più giorni.

Riunioni all’aperto – Photo credit: Andreas Tauber

Le proposte spaziano dallo sport alla creatività, dall’avventura alla strategia.

Tra le attività possibili figurano e-bike, rafting e challenge cooperative, con cena insieme in rifugio.

L’obiettivo non è il semplice svago, ma mettere alla prova comunicazione, capacità di collaborazione e problem solving in situazioni lontane dalle consuete dinamiche d’ufficio.

Un’escape room per scoprire l’identità ladina

Tra le novità c’è la AMA Escape Room, che lega il gioco di squadra alla cultura del territorio.

Enigmi e prove accompagnano i partecipanti alla scoperta delle Dolomiti e dell’identità ladina: la sfida diventa così un modo originale per conoscere il luogo che ospita il gruppo e, nello stesso tempo, per mettere in gioco le sue dinamiche interne.

Il format riflette la filosofia della struttura: imparare facendo, creare connessioni attraverso ciò che si vive insieme e lasciare che il networking nasca in modo spontaneo.

Benessere e relazioni al centro delle imprese

La proposta si inserisce in uno scenario in cui le aziende prestano sempre maggiore attenzione al benessere delle persone e alla qualità delle relazioni interne.

Photo credit: Andreas Tauber

In questa prospettiva workation e corporate retreat assumono un significato più ampio: uscire dalla quotidianità può favorire il confronto, stimolare la creatività e rafforzare il senso di appartenenza.

AMA Stay si presenta come qualcosa di diverso da un semplice aparthotel o da un coworking: un luogo che riunisce ospitalità, business, benessere e conoscenza della destinazione, adattandosi tanto alle esigenze del singolo professionista quanto a quelle di un intero team.

Quando andare: la pausa stagionale di novembre

Il residence osserverà la consueta pausa stagionale dal 1° al 27 novembre.

Prima della chiusura, l’invito rivolto ad aziende, professionisti e digital nomad è a vivere uno dei momenti più suggestivi dell’anno in quota, quando il ritmo dell’autunno e la quiete delle Dolomiti offrono lo spazio per fermarsi, confrontarsi e ripartire con nuove prospettive.

Un’idea attraversa tutta la proposta: le idee migliori, spesso, non nascono attorno a un tavolo riunioni, ma quando ci si concede il tempo e lo spazio per guardare le cose da un’altra angolazione.

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