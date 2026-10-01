Camminate Reali, autunno meraviglioso a Racconigi e Stupinigi

Le Camminate Reali 2026 si chiudono con due appuntamenti tra storia, natura e paesaggi sabaudi: l’11 ottobre a Racconigi e l’8 novembre a Stupinigi si può camminare nel meraviglioso autunno delle residenze dei Savoia e dei loro parchi

Racconigi e Stupinigi, due Camminate Reali nel cuore sabaudo del Piemonte

La stagione 2026 delle Camminate Reali si conclude con due appuntamenti autunnali che portano i visitatori in altrettanti luoghi simbolo della storia sabauda.

Dopo le giornate di Agliè e Govone, il calendario prosegue domenica 11 ottobre al Castello di Racconigi e si chiude domenica 8 novembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Due giornate diverse per ambienti e paesaggi, ma unite dalla stessa idea: partire da una Residenza Reale e immergersi camminando piedi nella storia, seguendo strade rurali e luoghi legati alla presenza dei Savoia.

Le Camminate Reali fanno parte del progetto Le Vie dei Re, promosso dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per costruire progressivamente un sistema coordinato di itinerari a piedi intorno alle 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte.

Un progetto che mette insieme patrimonio culturale, natura, piacere di camminare e conoscenza dei territori.

Racconigi, camminare nell’“amata campagna” di Carlo Alberto

Il primo dei due appuntamenti è in programma domenica 11 ottobre 2026 intorno al Castello di Racconigi.

In caso di maltempo la data di recupero prevista è domenica 18 ottobre.

Racconigi fu una delle grandi residenze di villeggiatura della corte sabauda e il paesaggio che la circonda conserva ancora un rapporto strettissimo con il castello.

Carlo Alberto definiva questi luoghi la sua “amata campagna”: ed è proprio tra strade rurali, cascine e antichi percorsi che si sviluppa la Camminata Reale.

Come negli altri appuntamenti del programma, si potrà scegliere tra due percorsi ad anello: uno di circa 10 chilometri e uno più lungo di circa 18 chilometri.

I due tracciati sono destinati successivamente a entrare nella rete permanente delle Vie dei Re.

La partenza è prevista da Piazza Carlo Alberto, davanti al Castello: alle 8.30 per il percorso lungo e alle 9 per quello breve, con ritrovo mezz’ora prima.

_ Scopri i dettagli della giornata sul sito delle Camminate Reali

_ TRA CARRARECCE, CASCINE E PAESAGGIO RURALE:



Il territorio attraversato lungo il cammino racconta una parte importante della storia di Racconigi.

Il Castello non era soltanto un edificio di rappresentanza, ma il centro amministrativo e operativo di un articolato paesaggio agricolo e produttivo legato alla vita della corte.

La camminata permette di attraversare le antiche carrarecce rurali e la campagna intorno alla residenza, collegando il centro di Racconigi con cascine e luoghi che facevano parte di questo sistema.

Il complesso sabaudo resta il punto di riferimento della giornata: al grande Castello si affiancano il Parco monumentale, le Serre Reali e la Margaria, edificio legato all’organizzazione agricola della tenuta.

È proprio questo rapporto tra residenza e territorio a essere al centro delle Camminate Reali: il percorso non consente solo di ammirare gli edifici storici, ma permette di attraversare e conoscere il paesaggio che ne ha accompagnato la storia.

_ CAMMINARE E ASSAPORARE, TRA SENTIERI E RISTORI

Lungo il percorso sono previste diverse soste per provare i sapori del territorio.

Alla Magliabruna Nuova ci saranno tè caldo, pane e marmellata; al Cancello Cinile un panino con prosciutto o formaggio.

Il percorso lungo prevede inoltre una tappa al Masca Theatron, con frutta, mentre all’arrivo al Castello è previsto un pacchetto di biscotti. Sono previste anche opzioni alternative per i partecipanti celiaci.

Chi desidera fermarsi anche dopo la camminata può prenotare un piatto di ravioli di carne piemontese e verdura con un bicchiere di vino, proposto dalla Pro Loco RacconigiAttiva, al costo di 8 euro.

Il pranzo si svolgerà sotto l’ala mercatale, dietro il Palazzo comunale.

L’iscrizione comprende inoltre il Kit del Viandante, i ristori e la timbratura del Passaporto delle Vie dei Re.

Il timbro consente anche l’ingresso ridotto al Castello di Racconigi entro la fine del 2026.

Stupinigi, l’antica residenza di caccia nella meraviglia dell’autunno

L’ultimo appuntamento del 2026 prevede una camminata alla Palazzina di Stupinigi.

L’itinerario è previsto per domenica 8 novembre 2026, con eventuale recupero domenica 15 novembre in caso di maltempo.

Anche in questo caso saranno disponibili due percorsi ad anello, rispettivamente di circa 10 e 20 chilometri.

Stupinigi porta direttamente nel mondo delle grandi cacce reali: l’itinerario seguirà infatti gli antichi tracciati utilizzati dai sovrani sabaudi nei territori intorno alla Palazzina.

L’itinerario attraverserà un ambiente nel quale storia e natura s’intrecciano, toccando il Castello medievale di Parpaglia, laghetti e antichi cascinali.

Il Castello di Parpaglia è uno dei luoghi che raccontano il passato di questo territorio e si trova all’interno dell’area naturale di Stupinigi, attraversata dalle storiche rotte che organizzavano il paesaggio intorno alla residenza sabauda.

Proprio nei pressi si trova anche una delle aree umide del Parco di Stupinigi, inserita in un ambiente di boschi, radure e percorsi rurali che conserva ancora la struttura del territorio legato alla Palazzina e alle attività della corte.

La Camminata Reale offrirà quindi l’occasione di attraversare a piedi non soltanto gli spazi intorno alla grande residenza juvarriana, ma anche quel sistema di cascine, itinerari e luoghi storici che faceva parte del paesaggio delle cacce sabaude.

Il percorso prevede anche una tappa nei pressi dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Qui sono previsti momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla prevenzione e alla promozione della salute, nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, Charity Partner del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Il tema del benessere accompagna infatti l’intero progetto delle Camminate Reali, che mette insieme attività fisica, conoscenza del territorio, patrimonio culturale e paesaggio.

_ COME SI SVOLGE LA GIORNATA A STUPINIGI:

Come negli altri appuntamenti delle Camminate Reali, lungo i percorsi saranno garantiti assistenza e tappe ristoro, mentre alla partenza e all’arrivo sono previsti momenti di intrattenimento.

L’iscrizione comprende inoltre il nuovo Kit del Viandante e il dolce tipico finale.

Per il pranzo gli organizzatori raccomandano invece di portare con sé il proprio pranzo al sacco e una borraccia personale.

Non saranno distribuite bottiglie d’acqua o bicchieri: lungo il percorso saranno però disponibili distributori e caraffe per rifornire la propria borraccia.

_ Scopri i dettagli della giornata sul sito delle Camminate Reali

Le Vie dei Re, un progetto che continua

Racconigi e Stupinigi completano dunque il calendario 2026, ma le singole giornate fanno parte di un progetto destinato a proseguire.

Dal 2018 il Consorzio lavora alla realizzazione delle Vie dei Re, una rete di percorsi legata alle Residenze Reali Sabaude e ai territori che le circondano.

Negli ultimi anni le Camminate Reali hanno cominciato a trasformarsi da appuntamenti episodici in occasioni per definire e rendere riconoscibili itinerari destinati poi a essere percorsi anche autonomamente, con la Residenza Reale come fulcro del cammino.

Il progetto ha raccolto finora oltre 15.000 partecipanti paganti nelle diverse edizioni.

Il Passaporto delle Vie dei Re accompagna simbolicamente questo viaggio: ogni itinerario completato aggiunge un nuovo timbro e chi completa tutti gli appuntamenti 2026 può ottenere un ingresso gratuito alla Reggia di Venaria o al Castello della Mandria, da utilizzare entro dicembre.

Come partecipare

Le Camminate Reali sono manifestazioni ludico-motorie non competitive e a passo libero, aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

La quota ordinaria è di 15 euro, mentre il biglietto ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni, possessori di Royal Pass e Abbonamento Musei costa 12 euro. La partecipazione è gratuita per i minori di 12 anni.

L’organizzazione prevede assistenza lungo il percorso, Kit del Viandante, ristori di tappa e un dolce tipico finale.

Per Racconigi programma, percorsi e informazioni pratiche sono già disponibili. Per Stupinigi, invece, il sito ufficiale indica che ulteriori dettagli e l’apertura delle iscrizioni saranno comunicati progressivamente.

_ Informazioni e gli aggiornamenti sul sito ufficiale delle Camminate Reali