Ciaspolare per dimagrire: 7 cose da sapere per perdere peso

Camminare sulla neve è innanzitutto una passione, ma può anche avere effetti benefici per chi è sovrappeso: vediamo perché ciaspolare può aiutare a dimagrire, quante calorie si bruciano e come praticarla per ottenere risultati duraturi

Ciaspolare per dimagrire: come liberarsi dei chili di troppo sulla neve

Negli ultimi anni la ciaspolata ha conosciuto una crescita significativa in termini di popolarità, non solo tra gli amanti della montagna ma anche tra chi cerca un’attività fisica efficace per mantenersi in forma durante l’inverno.

In un periodo dell’anno in cui freddo e giornate corte riducono la motivazione ad allenarsi, ciaspolare rappresenta una valida alternativa alle classiche attività indoor.

Ma la ciaspolata è davvero utile per dimagrire?

Può essere considerata un allenamento completo oppure è solo una piacevole passeggiata sulla neve?

Analizziamo in modo approfondito benefici, consumo calorico, aspetti metabolici e indicazioni pratiche per capire se e come camminare sulle racchette da neve possa aiutare a perdere peso in modo sano ed efficace.

1 – Cos’è la ciaspolata e perché è così impegnativa

La ciaspolata è un’attività escursionistica che si pratica su terreni innevati grazie all’utilizzo delle ciaspole, speciali racchette fissate agli scarponi che permettono di non sprofondare nella neve.

A prima vista può sembrare una semplice camminata, ma in realtà richiede uno sforzo fisico superiore rispetto al trekking tradizionale.

Camminare sulla neve implica una maggiore instabilità e una resistenza continua, che obbligano il corpo a un lavoro costante di adattamento.

Ogni passo richiede più energia, coordinazione ed equilibrio. Inoltre, il freddo ambientale costringe l’organismo a consumare ulteriori calorie per mantenere la temperatura corporea, rendendo la ciaspolata un’attività particolarmente dispendiosa dal punto di vista energetico.

2 – Quante calorie si bruciano con la ciaspolata

Il consumo calorico è uno degli aspetti più interessanti per chi vuole dimagrire. La ciaspolata è considerata un’attività aerobica ad alto dispendio energetico, soprattutto se praticata su percorsi collinari o montani.

In media, una persona può bruciare:

400–600 calorie all’ora con un’andatura regolare su terreno pianeggiante;

700–800 calorie all’ora su percorsi con dislivelli, neve fresca o ritmo sostenuto.

Il numero effettivo di calorie bruciate dipende da diversi fattori: peso corporeo, livello di allenamento, durata dell’escursione, tipo di neve e utilizzo dei bastoncini.

Rispetto alla camminata veloce su asfalto, la ciaspolata può aumentare il consumo calorico anche del 40–50%, rendendola particolarmente efficace per chi desidera creare un deficit calorico utile alla perdita di peso.

3 – Benefici muscolari e metabolici

Oltre al consumo calorico immediato, la ciaspolata offre importanti benefici a livello muscolare e metabolico.

Il movimento coinvolge attivamente:

i muscoli delle gambe , in particolare quadricipiti, glutei e polpacci;

, in particolare quadricipiti, glutei e polpacci; il core , che lavora costantemente per mantenere l’equilibrio;

, che lavora costantemente per mantenere l’equilibrio; le braccia e le spalle, soprattutto con l’uso corretto dei bastoncini.

Questo coinvolgimento globale favorisce lo sviluppo della massa muscolare e migliora la forza funzionale.

Aumentare o mantenere la massa magra è fondamentale nel processo di dimagrimento, poiché contribuisce a innalzare il metabolismo basale, ovvero il numero di calorie che il corpo consuma anche a riposo.

Dal punto di vista metabolico, la ciaspolata stimola prevalentemente l’utilizzo dei grassi come fonte energetica, specialmente se praticata a intensità moderata e per periodi prolungati.

4 – Ciaspolare è adatto a tutti?

Uno dei punti di forza della ciaspolata è la sua accessibilità. Può essere praticata da persone di età e livelli di allenamento differenti, grazie alla possibilità di scegliere percorsi e ritmi adeguati alle proprie capacità.

Rispetto alla corsa o ad altre attività ad alto impatto, è generalmente meno traumatica per le articolazioni, soprattutto se eseguita con una tecnica corretta.

Tuttavia, resta un’attività fisicamente impegnativa. Chi soffre di patologie cardiache, problemi articolari importanti o disturbi respiratori dovrebbe consultare il medico prima di iniziare.

Ph: Gettyimages/Rene du Chatenier

Anche una preparazione di base e una buona attrezzatura (scarponi adeguati, abbigliamento tecnico, ciaspole idonee) sono elementi fondamentali per praticarla in sicurezza.

5 – Come ciaspolare per dimagrire in modo efficace

Per ottenere benefici concreti in termini di dimagrimento, la ciaspolata deve essere inserita in un contesto di regolarità e stile di vita sano. Le linee guida principali includono:

praticare l’attività 2–3 volte a settimana, compatibilmente con le condizioni meteo;

mantenere un’intensità medio-alta, che consenta di parlare ma non di cantare;

prolungare l’attività per 60–120 minuti, includendo pause brevi;

abbinare la ciaspolata a un’alimentazione equilibrata e adeguata al fabbisogno energetico.

È importante anche prestare attenzione all’idratazione. In inverno la sensazione di sete diminuisce, ma il corpo continua a perdere liquidi attraverso la respirazione e la sudorazione.

6 – Abbigliamento e attrezzatura: perché fanno la differenza nel dimagrimento

Per rendere la ciaspolata davvero efficace ai fini del dimagrimento, l’abbigliamento e l’attrezzatura giocano un ruolo tutt’altro che secondario. Indossare capi tecnici a strati, traspiranti e termoregolanti, permette di mantenere una temperatura corporea ottimale senza surriscaldarsi o raffreddarsi eccessivamente.

Ph: Gettyimages/Использую только собственные снимки, сделанные на фотоаппараты разных производителей

Questo consente di prolungare l’attività, mantenere un’intensità costante e quindi aumentare il dispendio calorico complessivo.

Anche la scelta delle ciaspole è importante: modelli più leggeri e adatti al proprio peso e al tipo di percorso migliorano la fluidità del passo e riducono l’affaticamento inutile.

I bastoncini, se utilizzati correttamente, distribuiscono il carico su tutto il corpo, rendendo l’allenamento più completo e sostenibile nel tempo.

Una buona attrezzatura non solo migliora la sicurezza, ma favorisce la regolarità, elemento chiave per ottenere risultati concreti sulla perdita di peso.

7 – Ciaspolare e benessere mentale

Il dimagrimento non dipende solo dall’attività fisica, ma anche dall’equilibrio mentale e dalla motivazione. La ciaspolata offre benefici significativi anche sotto questo aspetto.

Camminare in ambienti naturali innevati favorisce la riduzione dello stress, migliora l’umore e aiuta a staccare dalla routine quotidiana.

Il contatto con la natura, il silenzio della montagna e la luce naturale contribuiscono al benessere psicologico, aumentando la probabilità di mantenere l’attività nel tempo.

Questo aspetto è cruciale: la costanza, più dell’intensità, è uno dei fattori chiave per il successo nel dimagrimento.

_ Leggi altri articoli sulla salute e il benessere:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram