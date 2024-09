I migliori spray per proteggere i capelli dal sole: TOP 5

Non solo la pelle, ma anche i capelli hanno bisogno di protezione dal sole. La luce ultravioletta disidrata i capelli, rendendoli fragili e vulnerabili. Di conseguenza, i fili diventano più secchi, più porosi, opachi e la loro elasticità diminuisce notevolmente. Un altro pericolo dei raggi UV è il fotodanneggiamento del cuoio capelluto

Le conseguenze possono essere alterazioni cutanee cancerose/precancerose e lo sviluppo dell’alopecia.

I prodotti con SPF per capelli creano uno strato protettivo e quindi “specchiano” i raggi del sole e levigano le squame dei capelli, oltre a donare una sana lucentezza alle ciocche.

E importante prestare attenzione non solo ai filtri UV, ma anche ai componenti per la cura: acido ialuronico, estratti e oli vegetali, proteine. Scegli tra i migliori spray per capelli quello più adatto a te.

Aveda Sun Care Protective Hair Veil

Grazie alla protezione solare Aveda, i capelli mantengono il colore, la morbidezza e la setosità anche nel calore più intenso.

I filtri UVA/UVB derivati ​​dagli oli di gaultheria e corteccia di cannella aiutano a proteggere i capelli dagli effetti disidratanti del sole.

Il prodotto forma uno schermo invisibile per aiutare a proteggere i capelli dall’esposizione al sole fino a sedici ore, per ridurre al minimo lo sbiadimento del colore, i danni e la secchezza

Klorane Sun Protection Hair Spray

Lo spray per capelli offre una protezione naturale dagli effetti dannosi del sole, della sabbia, del sale e del cloro.

Gli oli biologici di Tamanu, Monoï, Pongamia e Girasole, ricchi di acidi grassi, forniscono protezione alla fibra capillare.

Nutriti in profondità, i fili sono protetti dalla disidratazione. La texture fluida e sensoriale dell’Olio Protettivo è facile da applicare grazie al formato spray e facilita la districabilità dopo la spiaggia, lasciando i capelli morbidi, lucenti e profumati

L’Oreal Professionnel Vitamino Color A-OX 10 in 1

Questo prodotto fornisce protezione durante una vacanza al mare, quando i capelli sono particolarmente sensibili agli effetti dannosi dei raggi UV.

Lo spray per capelli ripristina la struttura, lucida il fusto del filo e lamina le doppie punte.

Di conseguenza, i capelli diventano più maneggevoli, setosi e lucenti. La sua azione multifunzionale fornisce una cura completa alle ciocche colorate.

