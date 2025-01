Proteine in polvere per la perdita di peso: mito o realtà?

Beautiful young woman in sports clothing drinking protein cocktail while standing at the kitchen

Chi è in cerca di soluzioni che aiutino a perdere peso ha di certo sentito parlare dell’efficacia delle proteine in polvere e si sarà probabilmente chiesto se siano davvero utili o se non si tratti, piuttosto, di un mito da sfatare.

Nutrienti fondamentali del nostro organismo, le proteine contribuiscono a mantenerlo in salute e a farlo funzionare correttamente.

Oltre a favorire una crescita corretta, risultano fondamentali in ambito sportivo, in quanto favoriscono lo sviluppo e il mantenimento di una buona muscolatura.

Per quanto riguarda la perdita di peso, utilizzare le proteine in polvere può in effetti offrire un aiuto. Sebbene di per sé non “facciano dimagrire”, contribuendo a mantenere il metabolismo attivo più a lungo e aumentando il senso di sazietà, possono favorire, se abbinate a una dieta corretta e bilanciata e a una regolare attività fisica, la perdita dei chili in eccesso.

Andiamo ad approfondire l’argomento.

Proteine in polvere: a cosa servono

Le proteine in polvere vengono spesso utilizzate dagli sportivi per soddisfare il corretto apporto proteico, indispensabile per migliorare le performance durante gli allenamenti, nonché per rinforzare e riparare la massa muscolare.

Non solo chi pratica sport, ma anche chi desidera dimagrire e segue, ad esempio, una dieta ipocalorica può trarre vantaggio dal loro utilizzo.

Assunte nella dose e nella formulazione corretta, sono infatti in grado di ridurre la fame e donare quel senso di sazietà importante per riuscire a seguire con costanza il piano alimentare. In più, contribuiscono a stimolare il metabolismo energetico.

Assumere proteine in polvere fa dimagrire?

Diversamente dai carboidrati, le proteine non stimolano l’insulina, responsabile, soprattutto nei soggetti più sedentari, dell’accumulo di zuccheri e calorie in eccesso nel tessuto adiposo. Inoltre, come si è visto, aiutano a mantenere attivo più a lungo il metabolismo. Nonostante questo, da sole e senza cambiamenti nel proprio stile di vita difficilmente portano a una reale perdita di peso.

La loro efficacia è strettamente legata a due fattori che non dovrebbero mai essere trascurati:

un’alimentazione adeguata;

un’attività fisica regolare.

Per quanto riguarda l’alimentazione, l’uso delle proteine in polvere per dimagrire è spesso abbinato a diete ipocaloriche.

Questo dipende dal fatto che, rimanendo più a lungo nello stomaco rispetto ad altri nutrienti, vengono assorbite più lentamente e riducono il senso di fame.

Inoltre, è sempre importante seguire un regime alimentare sano e variegato- elaborato con l’aiuto di un dietologo o di un nutrizionista -, tenendo a mente che nessun integratore può essere utilizzato come sostitutivo di un pasto completo.

Come assumere le proteine in polvere

Per assumere nel modo corretto questi integratori alimentari è necessario leggere con attenzione le indicazioni riportate sulle confezioni, le quali potrebbero variare in base al prodotto scelto.

In genere è comunque possibile scioglierle nell’acqua, nel latte, nello yogurt, nei frullati e assumerle a colazione, nonché prima o dopo un allenamento.

Per non avere ripercussioni negative, è importante non superare le dosi consigliate e, soprattutto in caso di problemi di salute o assunzione di medicinali, chiedere un parere professionale al proprio medico di fiducia.

