Dal cuore di Amman ai siti biblici: la stagione natalizia in Giordania unisce atmosfere urbane, artigianato e percorsi spirituali

Dal 27 novembre al 14 dicembre 2025 la Giordania apre la stagione natalizia con un programma che unisce atmosfera festiva, artigianato locale e tradizioni cristiane radicate nella storia del Paese.

Il cuore delle celebrazioni è l’Amman Christmas Market, allestito lungo il viale pedonale Boulevard Al Abdali della capitale, dove la città si trasforma in un percorso luminoso fatto di mercatini, musica, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.

Mercatini, luci e attività per tutte le età

L’area pedonale di Al Abdali ospita bancarelle di oggetti regalo, decorazioni, dolci natalizi e spazi all’aperto per godersi caffè e musica sotto le luminarie.

Il mercato propone anche intrattenimenti pensati per i più piccoli: Babbo Natale volante, giostre, scivolo, videogiochi e un grande albero interattivo che anima la scena urbana.

La manifestazione punta molto su laboratori e attività artigianali, con un programma che include:

workshop di decorazione dello slime, con colori e dettagli personalizzati

laboratori per realizzare biscotti natalizi

corsi base di cucito creativo, per piccoli decori fatti a mano

iniziative speciali per “rinnovare la casa di Babbo Natale”

decorazione della cornice natalizia con angolo foto dedicato

Una proposta pensata per le famiglie, nel segno della creatività e di un’atmosfera festosa e inclusiva.

Un Paese di antiche comunità cristiane

Accanto agli eventi urbani, la Giordania valorizza il suo patrimonio religioso.

Il paese ospita alcune delle comunità cristiane più antiche della regione – ortodosse, cattoliche e armene – che nel periodo natalizio animano celebrazioni, messe e momenti di incontro.

Per chi desidera un itinerario più spirituale, il comunicato indica tre tappe principali:

Betania oltre il Giordano, riconosciuta come luogo del battesimo di Gesù

Madaba, celebre per i mosaici che raccontano la storia biblica e mediorientale

Monte Nebo, da cui la tradizione colloca lo sguardo di Mosè verso la Terra Promessa

Luoghi che permettono di combinare viaggio, memoria storica e dimensione religiosa.

Perché scegliere la Giordania a Natale

Durante il periodo natalizio la Giordania offre un’atmosfera raccolta, lontana dalle grandi folle europee.

Il clima invernale è mite e le celebrazioni urbane si intrecciano con scenari che richiamano la tradizione biblica, mentre l’accoglienza locale favorisce convivialità e scambi culturali.

La possibilità di alternare il mercato festivo nel cuore di Amman con tappe nei luoghi sacri rende il Paese una meta adatta a chi cerca un Natale diverso, tra atmosfera, cultura e spiritualità.

