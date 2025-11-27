Dal 27 novembre al 14 dicembre 2025 la Giordania apre la stagione natalizia con un programma che unisce atmosfera festiva, artigianato locale e tradizioni cristiane radicate nella storia del Paese.
Il cuore delle celebrazioni è l’Amman Christmas Market, allestito lungo il viale pedonale Boulevard Al Abdali della capitale, dove la città si trasforma in un percorso luminoso fatto di mercatini, musica, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.
L’area pedonale di Al Abdali ospita bancarelle di oggetti regalo, decorazioni, dolci natalizi e spazi all’aperto per godersi caffè e musica sotto le luminarie.
Il mercato propone anche intrattenimenti pensati per i più piccoli: Babbo Natale volante, giostre, scivolo, videogiochi e un grande albero interattivo che anima la scena urbana.
La manifestazione punta molto su laboratori e attività artigianali, con un programma che include:
Una proposta pensata per le famiglie, nel segno della creatività e di un’atmosfera festosa e inclusiva.
Accanto agli eventi urbani, la Giordania valorizza il suo patrimonio religioso.
Il paese ospita alcune delle comunità cristiane più antiche della regione – ortodosse, cattoliche e armene – che nel periodo natalizio animano celebrazioni, messe e momenti di incontro.
Per chi desidera un itinerario più spirituale, il comunicato indica tre tappe principali:
Luoghi che permettono di combinare viaggio, memoria storica e dimensione religiosa.
Durante il periodo natalizio la Giordania offre un’atmosfera raccolta, lontana dalle grandi folle europee.
Il clima invernale è mite e le celebrazioni urbane si intrecciano con scenari che richiamano la tradizione biblica, mentre l’accoglienza locale favorisce convivialità e scambi culturali.
La possibilità di alternare il mercato festivo nel cuore di Amman con tappe nei luoghi sacri rende il Paese una meta adatta a chi cerca un Natale diverso, tra atmosfera, cultura e spiritualità.
