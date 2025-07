Trekking in Islanda: percorsi iconici, consigli utili e natura selvaggia

Per gli amanti del trekking che desiderano un’avventura completamente immersiva nella natura selvaggia, le alte latitudini sanno offrire emozioni indimenticabili.

Fare trekking in Islanda è un’esperienza unica per chi ama l’avventura, la natura estrema e i paesaggi incontaminati. In questa guida scoprirai:

I trail più belli e selvaggi dell’isola

Come affrontare il clima e le F-roads

Cosa portare e dove dormire

I migliori consigli per un’escursione sicura e indimenticabile

Nella Terra del Ghiaccio e del Fuoco

Il contatto ravvicinato con gli elementi naturali nella loro forma più autentica e potente, in territori in cui l’impronta umana non ha ancora lasciato il segno, è uno stimolo unico che invita i veri appassionati all’aria aperta a fare le valigie il più in fretta possibile.

Il trekking in Islanda è la vera Mecca per gli escursionisti di tutto il mondo: luogo remoto, estrema propaggine settentrionale d’Europa, la Terra del ghiaccio e del fuoco è un forziere pieno di meraviglie naturali.

Qui le forze della natura danno prova della loro vera potenza: fiumi di lava incandescente scorrono tra i crinali vulcanici, colonne di vapore si alzano dalla terra, e l’aurora boreale danza nel cielo offrendo uno degli spettacoli più affascinanti del Pianeta.

Come prepararsi per il trekking in Islanda: clima, equipaggiamento e trasporti

Il meteo in Islanda: imprevedibile e spettacolare

Il clima islandese cambia rapidamente: si può passare da sole a pioggia, vento e nebbia nel giro di minuti. Per questo è fondamentale:

Vestirsi a strati e usare abbigliamento impermeabile

Controllare il meteo locale prima di ogni uscita (es. sito Vedur.is)

Avere con sé GPS, mappa offline e power bank

Spostarsi in Islanda: auto 4×4 e F-roads

Per raggiungere i trail più remoti, una 4×4 è indispensabile. Le F-roads, le strade interne non asfaltate, richiedono un mezzo adatto.

Affidati a noleggiatori locali con assistenza 24/7 come Cars Iceland, che offre una vasta gamma di veicoli ideali per questo tipo di avventura.

Consigli utili:

Noleggia con assicurazione completa

Porta benzina extra per le zone più isolate

Controlla sempre la percorribilità delle F-roads (road.is)

Il Laugavegur Trail, la strada delle sorgenti calde

Sistemata la pratica del noleggio auto Islanda 4×4, siete pronti per raggiungere Landmannalaugar, punto di partenza del Laugavegur Trail: uno dei trekking più famosi e scenografici d’Islanda.

Questo trail si snoda per circa 55 km e può essere completato in 2–4 giorni, con pernottamenti in rifugi attrezzati (da prenotare con anticipo).

Lungo il percorso incontrerete montagne riolitiche, sorgenti termali, deserti di ossidiana, valli glaciali e boschi di betulle. Si conclude a Thórsmörk, la “Foresta di Thor”, tra due imponenti ghiacciai.

Info utili – Laugavegur Trail

Partenza: Landmannalaugar

Arrivo: Thórsmörk

Lunghezza: 55 km

Durata: 2-4 giorni

Rifugi: 5 (prenotazione obbligatoria)

Difficoltà: media

Highlights: sorgenti calde, paesaggi vulcanici, valli glaciali

Un’esperienza adatta anche a chi non è esperto di trekking estremo, ma ha una buona preparazione fisica e voglia di lasciarsi sorprendere dalla forza della natura.

Altri trekking consigliati in Islanda

Glymur Waterfall

Distanza: 7 km A/R | Durata: 2-3 ore | Difficoltà: moderata

Uno dei trekking brevi più belli: attraversamento di un fiume e vista sulla cascata più alta d’Islanda.

Fimmvörðuháls Trail

Da Skógar a Thórsmörk | Durata: 10-12 ore | Difficoltà: alta

Trail impegnativo tra due ghiacciai. Panorami lunari e due crateri vulcanici formati nel 2010.

Skaftafell – Svartifoss

Parco Nazionale Vatnajökull | Durata: 1,5–2 ore | Difficoltà: facile.

Percorso accessibile a tutti verso la spettacolare cascata basaltica nera.

Quando andare a fare trekking in Islanda

Estate (giugno–agosto): ideale per tutti i trail. Giornate lunghe e temperature miti.

Primavera/autunno: meno turisti, ma condizioni meteo instabili.

Inverno: solo per esperti, condizioni dure e luce limitata.

Cosa portare: attrezzatura essenziale

Giacca impermeabile, pile e strati termici

Scarpe da trekking resistenti e impermeabili

Bastoncini, coprizaino, torcia frontale

Acqua, snack energetici, coltellino, telo termico

App di navigazione offline

Lascia che l’Islanda ti cammini dentro

Ci sono luoghi che non si attraversano soltanto con le gambe, ma che entrano sotto pelle. L’Islanda è uno di questi. Ogni passo tra i suoi sentieri è un incontro con gli elementi: il vento che racconta storie antiche, le rocce che parlano di fuoco, i ghiacci che custodiscono silenzi eterni.

Che tu scelga un trail iconico come il Laugavegur o una semplice camminata verso una cascata nascosta, non importa: l’importante è partire. Il resto lo farà la natura. Prepara lo zaino. L’avventura ti sta già aspettando.

