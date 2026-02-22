5 escursioni leggendarie sulle Alpi da fare almeno una volta nella vita

Dal Tour du Mont Blanc alla Valle delle Meraviglie nel Mercantour: itinerari tra Francia, Svizzera e Italia per scoprire il cuore selvaggio dell’arco alpino

Le Alpi si estendono attraverso otto Paesi e sono una catena montuosa con pochi eguali al mondo per quanto riguarda i panorami e gli itinerari che gli escursionisti possono percorrere.

Tra le centinaia di percorsi che attraversano questo arco montuoso dalle maestose vette, ne esistono alcuni che si distinguono per la bellezza quasi irreale dei paesaggi, la varietà dei territori e il fascino delle culture con cui si può entrare in contatto.

Ecco cinque escursioni che ogni amante del trekking dovrebbe mettere in cima alla propria lista di quelle da fare almeno una volta nella vita.

Il tour del Monte Bianco: il grande classico tra tre nazioni

È impossibile pensare a un’escursione sulle Alpi senza che il pensiero corra immediatamente alla vetta più alta d’Europa.

Vista sul Monte Bianco – Foto Getty Images

Il Monte Bianco raggiunge i 4.809 metri, ma il celebre tour del Monte Bianco non punta alla cima: come suggerisce il nome, si limita a circumnavigarlo, offrendo il compromesso perfetto tra paesaggi d’alta montagna e sentieri di media quota facilmente accessibili.

Il percorso attraversa Francia, Italia e Svizzera prevalentemente in senso antiorario.

Lungo il tragitto si incontrano numerosi borghi di montagna, nei quali è possibile pernottare e gustare i piatti della tradizione alpina.

Questo itinerario è perfetto per un viaggio a piedi che vuole combinare meravigliosi panorami e pause all’insegna del gusto e della tradizione, per vivere un viaggio davvero rigenerante.

_ Informazioni tecniche:

Durata: da 10 a 12 giorni circa, a seconda del livello

Distanza: circa 170 km con 8.500 m di dislivello positivo e negativo

Difficoltà: moderata

_ Scopri i dettagli del percorso sul sito turistico della Valle d’Aosta

Il sentiero del Lac Blanc: imperdibili vedute sul Monte Bianco

Dal nome emblematico, il sentiero del Lac Blanc regala panorami straordinari sul massiccio del Monte Bianco.

Si raggiunge da Chamonix, prendendo prima la funivia della Flégère fino all’omonima stazione, per poi proseguire a piedi verso il lago.

L’escursione può essere accorciata utilizzando una seconda funivia, l’Index, che parte da La Flégère.

In ogni caso, all’arrivo l’escursionista è accolto dalle acque cristalline del Lac Blanc e un panorama incredibile sulle Aiguilles de Chamonix e sulla Valle dell’Arve.

_ Informazioni tecniche:

Distanza: circa 6 km andata e ritorno da La Flégère, con 600 m di dislivello

Durata: da 4 a 5 ore andata e ritorno, a seconda del ritmo e delle condizioni meteo

Difficoltà: moderata

_ Scopri i dettagli dell’itinerario sul sito turistico di Cahmonix

Il giro del Cervino: la sfida tra ghiacciai e villaggi alpini

Il Cervino, Matterhorn per gli svizzeri, è una vetta alpina che non si lascia avvicinare facilmente, ma anche i trekker più esperti non rimpiangeranno questa lunga escursione ad anello situata sul confine italo-svizzero.

In cammino vista Cervino – Foto Getty Images

Panorami imponenti, verdi vallate alpine popolate da camosci e stambecchi, borghi affascinanti come Zermatt e Breuil-Cervinia: le attrazioni lungo questo tour non mancano di certo.

Per completarlo sono necessari un’eccellente condizione fisica e una buona conoscenza della montagna, poiché l’itinerario prevede attraversamenti di ghiacciai, passi d’alta quota e tratti ripidi ed esposti.

_ Informazioni tecniche:

Distanza: circa 150 km con circa 12.000 m di dislivello complessivo

Durata: da 8 a 10 giorni, a seconda del ritmo e delle condizioni meteo

Difficoltà: difficile

_ Scopri l’itinerario completo del tour del Cervino

Tour des Dents-du-Midi: paesaggi mutevoli nel cuore della Svizzera

Un altro spettacolare anello alpino, questa volta sul versante svizzero.

Dents-du-Midi – Foto Getty Images

Il Tour des Dents-du-Midi è un’escursione caratterizzata da una grande varietà di ambienti: boschi, alpeggi, laghi alpini come quello di Salanfe e, naturalmente, le meravigliose sculture di roccia che danno il nome al percorso.

La diversità dei paesaggi e degli ambienti che si attraversano è uno dei punti di forza di questo itinerario, che riesce a condensare in pochi giorni l’essenza del paesaggio alpino svizzero.

_ Informazioni tecniche

Durata: da 3 a 4 giorni

Distanza: circa 42 km con 3.200 m di dislivello positivo e negativo

Difficoltà: da moderata a difficile

_ Scopri i dettagli sull’itinerario nel sito web dedicato

La Valle delle Meraviglie: tra incisioni rupestri e montagne del Mercantour

Un nome che incuriosisce e attira, e a ragione.

La Vallée des Merveilles, incastonata nel parco nazionale del Mercantour nelle Alpi Marittime, è un paradiso per gli appassionati di storia e natura.

Le formazioni rocciose nel parco del Mercantour – Foto Getty Images

Qui si trovano migliaia di incisioni rupestri risalenti all’Età del Bronzo, raffiguranti figure umane, armi, utensili e animali.

Questi tesori archeologici si trovano a un’altitudine di oltre 2.000 metri, nei dintorni del Monte Bego, vicino al confine italiano, distribuiti su circa 15 km² di paesaggi mozzafiato.

Un’escursione che unisce la bellezza naturale alla profondità della storia, in un ambiente alpino unico nel suo genere.

_ Informazioni tecniche:

Durata: esistono diversi percorsi, ma un’escursione tipica per esplorare le incisioni richiede dalle 6 alle 8 ore andata e ritorno

Distanza: circa 15 km dal villaggio di Casterino con circa 800 m di dislivello

Difficoltà: da moderata a difficile

_ Scopri l’itinerario nel parco del Mercantour

Cinque modi per vivere le Alpi a passo lento

Che si tratti di un trekking di più giorni o di un’escursione giornaliera verso un lago cristallino, le Alpi sanno offrire esperienze indimenticabili a chi sceglie di percorrerle a piedi.

Dal versante francese a quello svizzero e italiano, ogni sentiero racconta una storia diversa, fatta di paesaggi grandiosi, culture montane autentiche e una natura che non smette mai di stupire.

L’importante è prepararsi con cura, rispettare l’ambiente e partire con la consapevolezza che ogni passo, in montagna, è un privilegio.

