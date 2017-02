Il Social Trekking sbarca a Pistoia

L’appuntamento annuale con il Social Trekking, la manifestazione in cammino organizzata dalla cooperativa Walden viaggi a piedi, nel 2017 sbarca a Pistoia, capitale italiana della cultura.

Dal 24 al 26 febbraio la città sarà luogo di passeggiate e incontri per conoscere la sua storia e il suo territorio. Il venerdì inizierà con una prima camminata cittadina per poi proseguire con due incontri su Filippo de Filippi, alpinista sulle montagne dell’Himalaya e sulla figura di Ippolito Desideri, gesuita pistoiese, il primo a conoscere e a descrivere attentamente la religione tibetana.

Il sabato saranno le passeggiate sia fuori che dentro le “mura” a movimentare l’evento. In mattinata un percorso – anche ferroviario – riguarderà la ferrovia Porrettana, per conoscere storie e segreti della prima ferrovia a collegare, negli anni ’30, il nord con il sud. Grazie agli appassionati locali, si potranno visitare le gallerie e gli altri edifici di questa ardita opera di ingegneria.

Il pomeriggio sarà dedicato alle passeggiate a sorpresa nel centro cittadino, grazie a un entusiasta gruppo di volontari locali, che porterà a esplorare gli angoli più interessanti e sconosciuti di Pistoia.

Domenica sarà la volta di una bella escursione nella campagna pistoiese fino al borgo medievale di Serravalle Pistoiese, dove verrà servito un pranzo caldo semplice e si potranno visitare i resti del castello e le torri di Castruccio.

Un weekend totalmente gratuito, denso di emozioni e, al contempo, occasione per incontrare tanti amici camminatori e parlare di viaggi a piedi.

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni basta visitare il blog www.socialtrekking.it oppure andare direttamente alla pagina http://www.socialtrekking.it/social-trekking-pistoia-2017/