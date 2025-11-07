Abbigliamento e attrezzature da trekking in offerta: gli sconti della settimana

Le offerte più interessanti di oggi:

Smartwatch

_ Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 è uno smartwatch con schermo Amoled da 1,72”, ottima luminosità (1500 nit), autonomia fino a 21 giorni e HyperOS 2.

Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, analisi avanzata del sonno, resistenza all’acqua 5ATM e cinturino in omaggio. Compatibile con smartphone, perfetto per sport e benessere quotidiano.

_ Go ogle Fitbit Inspire 3

Fitbit Inspire 3 è un tracker per fitness e benessere pensato per chi cerca uno stile di vita attivo e consapevole.

È leggero e discreto, con display Amoled a colori protetto da vetro Corning Gorillla. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), gestione dello stress e analisi approfondita del sonno.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, ha autonomia fino a 10 giorni e si adatta sia a Android che iOS. Ideale per monitorare allenamenti, salute e benessere quotidiano

_ Orologio Sector

Gli orologi Sector sono progettati per chi vive ogni istante con grinta e adrenalina. Realizzati con materiali di altissima qualità come acciaio resistente, vetro antigraffio e pelle pregiata, offrono performance eccellenti in ogni situazione outdoor.

Perfetti per trekking, running, climbing e sport acquatici grazie all’elevata resistenza all’acqua, ampi quadranti ed elementi a contrasto per una visibilità ottimale. Sector: lo stile italiano incontra l’affidabilità per superare ogni limite.

Scarpe da trekking:

_ C olumbia Newton Nimble

Le Columbia Newton Nimble LTR sono scarpe da trekking waterproof, ideali per avventure outdoor e uso quotidiano.

Realizzate in pelle traspirante, offrono comfort grazie all’intersuola Techlite che ammortizza i passi e sostiene il piede. La suola Omni-Grip garantisce una stabile aderenza su ogni terreno.

Il plantare Eco contribuisce all’impatto ambientale ridotto. Progettate per resistere alle intemperie e assicurare freschezza e agilità in movimento, anche su sentieri impegnativi.

_ S alomon X-Adventure Recon

Salomon X-Adventure Recon è una scarpa da trekking versatile pensata per avventure outdoor, escursioni e trail running.

La membrana Gore-Tex mantiene i piedi asciutti in ogni condizione, la tomaia in cuoio nubuck e rete garantisce durata e protezione.

Suola in gomma All Terrain Contagrip con tasselli studiati per una trazione affidabile su ogni tipo di terreno. Comfort elevato e protezione dagli agenti atmosferici anche sulle lunghe distanze.

_ Salomon Speedcross 4

Scarpa Salomon per il trekking leggero e lo speed hiking, pensata per terreni semplici e per un utilizzo anche urbano.

Dotata di suola in gomma che garantisce un ottimo grip su terreni sterrati e anche rocciosi, con buona ammortizzazione della camminata.

Membrana impermeabile, ideale però per un utilizzo non estremo.

_ Cmp Rigel Low

Le Cmp Rigel Low Wmn sono scarpe da trekking impermeabili per donna, ideali per passeggiate e escursioni su superfici asciutte e bagnate.

Realizzate con tomaia in pelle scamosciata e tessuti resistenti, offrono comfort e stabilità grazie al supporto per la caviglia, fascione protettivo anti-abrasione, soletta Ortholite con EVA e inserto in Tpu.

La suola FullOn GRIP garantisce ottima aderenza. Design sportivo con dettagli a contrasto.

_ Columbia Redmond 3

Le scarpe da trekking Columbia combinano protezione, comfort e prestazioni ideali per passeggiate in qualsiasi condizione climatica.

La tomaia, realizzata con sovralaminature in pelle sintetica, mesh e pelle scamosciata, offre un supporto eccezionale e una tenuta naturale, mentre il puntale sagomato protegge i piedi dai detriti.

Grazie alla costruzione impermeabile e traspirante Omni-Tech™, mantengono i piedi asciutti anche durante le passeggiate più umide.

L’intersuola Techlite™ leggera assicura un’ammortizzazione superiore e un ritorno di energia ottimale, mentre la suola Omni-Grip™ in gomma garantisce una trazione eccellente su ogni tipo di terreno.

_ Salewa MS Alp Trainer Mid

Il modello Alp Trainer è uno scarpone da montagna leggero, realizzato in nubuck resistente all’abrasione, con fodera impermeabile e traspirante in GORE-TEX.

Questi innovativi scarponi offrono protezione e affidabilità su terreni montani misti, grazie alla collaborazione tra SALEWA e POMOCA per le suole performanti.

La struttura della scarpa accompagna il piede nel movimento e garantisce un’ottima presa su superfici asciutte e bagnate, indipendentemente dalle condizioni meteo.

La tomaia leggera e il taglio medio assicurano supporto e agilità, mentre la membrana GORE-TEX Extended Comfort mantiene i piedi asciutti anche nel bagnato e fango.

_ Columbia Newton Ridge Plus

Lo Newton Ridge Plus è uno scarpone Columbia ideale per gli appassionati di trekking che cercano resistenza e comfort.

Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie esclusive Columbia, questo scarpone offre protezione e aderenza su ogni terreno.

L’esterno impermeabile in pelle scamosciata è ideale su sentieri montani e in caso di pioggia, mentre la suola ad alta trazione garantisce sicurezza su tutti i fondi.

L’intersuola leggera garantisce comfort duraturo e un’ammortizzazione superiore, rendendo lo scarpone perfetto per affrontare qualsiasi distanza e terreno.

Acquistale in sconto su Amazon

Zaini da trekking:

_ Ferrino Zephyr

Il Ferrino Zephyr 17L è uno zaino pensato per escursionisti e amanti dell’outdoor che ricercano versatilità e affidabilità.

Dotato di spallacci e cintura lombare ergonomici, assicura massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Lo schienale ventilato Dns e le imbottiture Hbs favoriscono la traspirabilità. Include raincover e tasche multiple per un’ottima organizzazione del materiale.

Ideale per trekking giornalieri grazie al peso ridotto e alla resistenza dei materiali.​

Bastoncini da trekking:

_ Bastoncini Ferrino Utar

Bastoncino da trekking, hiking ed escursionismo pensato per chi vuole un attrezzo progettato da Ferrino per essere resistente, affidabile e durevole nel tempo, anche a fronte di utilizzo frequente e prolungato.

_ Bastoncini Atacama

I bastoncini Atacama telescopici sono realizzati in carbonio 3k e alluminio 7075, ideali per trekking e nordic walking.

Il manico in sughero offre comodità nell’impugnatura, mentre il sistema di blocco regolabile li rende adatti a utenti di tutte le altezze.

Leggeri e pieghevoli, facilitano il trasporto e la sicurezza grazie ai gommini ammortizzati e ai pezzi di ricambio inclusi.

