Fjällräven punta sulla leggerezza: nuova collezione estate 2026

Camminare più leggeri per camminare più a lungo.
È questa la direzione scelta da Fjällräven per la stagione primavera-estate 2026, con un’evoluzione della proposta trekking che punta tutto sulla leggerezza.
Il brand outdoor svedese amplia la gamma con un nuovo zaino, Kajka X-Lätt, e con la collezione di abbigliamento Keb Lätt, in arrivo a giugno 2026.
Per l’azienda, la leggerezza non è una questione di grammi tagliati a ogni costo, ma di progettazione di prodotti.
Ogni capo d’abbigliamento e attrezzature deve essere pensata per muoversi nella natura con maggiore libertà, mantenendo gli standard di funzionalità, affidabilità e durata che da sempre contraddistinguono il marchio.
Si tratta di un tema che appartiene alla storia stessa del brand. Già nel 1960 il fondatore Åke Nordin aveva sviluppato il primo zaino LÄTT, con l’obiettivo di offrire una soluzione più leggera ma al tempo stesso robusta e funzionale.
Sessant’anni dopo, quell’intuizione torna protagonista.
Il nuovo Kajka X-Lätt reinterpreta in chiave essenziale e contemporanea uno dei modelli più riconoscibili del brand.
In poco più di un chilogrammo concentra tutto ciò che serve per affrontare un trekking con comfort e praticità.
Tra le sue caratteristiche principali c’è una capacità di 45 litri, un sistema di trasporto modulare, una tasca frontale rimovibile e una tasca interna staccabile, utilizzabile anche separatamente.
La struttura portante è realizzata in legno di betulla, scelto come alternativa rinnovabile a metallo e plastica.
Il progetto è stato sviluppato per adattarsi a diverse corporature, grazie a spallacci ergonomici, cintura lombare anatomica e schienale regolabile.
Il design modulare è inoltre pensato per semplificare le operazioni di pulizia e riparazione, in un’ottica di maggiore durata del prodotto.
Accanto allo zaino debutta Keb Lätt, nuova collezione di abbigliamento pensata per chi vuole ridurre il peso complessivo dell’equipaggiamento senza rinunciare a comfort, protezione e funzionalità.
Design, costruzione e finiture sono stati ottimizzati per offrire prestazioni lightweight reali.
La linea comprende capi come:
Il risultato, secondo l’azienda, è una proposta che sfrutta materiali leggeri e soluzioni tecniche mirate per accompagnare il camminatore più a lungo sul percorso.
Per verificare sul campo le qualità della nuova linea, i prototipi Keb Lätt sono stati testati tra Nikkaluokta e Abisko, nel cuore della Lapponia svedese, in uno dei territori più rappresentativi dell’universo Fjällräven.
Un banco di prova impegnativo, scelto per confermare come anche il lightweight, per il brand, debba sempre tradursi in prestazioni reali nei contesti dove servono davvero.
Perché alleggerire, secondo la filosofia dell’azienda, vuol dire “portare meno per vivere di più il cammino”.
La collezione Keb Lätt sarà disponibile a partire da giugno 2026 sull’online shop Fjällräven, nei brand store e presso retailer selezionati.
Quella del lightweight è una tendenza che continua a guadagnare spazio nel mondo dell’outdoor, rispondendo a un bisogno concreto di chi cammina: muoversi con attrezzatura più essenziale, senza per questo rinunciare a resistenza e affidabilità sul sentiero.
Un modo di stare nella natura che premia l’equilibrio tra tecnica e sobrietà, lasciando più spazio al passo e meno al peso sulle spalle.