Cosa portarsi dietro per una settimana bianca perfetta

Quali sono le attrezzature che non ci devono mai mancare in valigia, quando partiamo per la settimana bianca. Se poi ci manca qualcosa, lo possiamo sempre comprare online su Decathlon.

Fare la valigia per la settimana bianca non è facile.

È necessario scegliere l’attrezzatura giusta, i vestiti adatti per le temperature più basse.

Ma soprattutto è importante evitare dei bagagli pesanti e portarsi dietro degli oggetti inutili.

È sempre opportuno organizzarsi in anticipo, in modo da mettere nella valigia solo quello che serve.

Ma cosa serve per sciare? Preparare la valigia per la settimana bianca significa aggiungere, oltre al consueto abbigliamento, anche l’attrezzatura da sci. È sempre importante preparare i bagagli in questo modo:

sci e attacchi;

bastoncini da sci;

scarponi;

casco.

E se ti manca qualcosa per la tua settimana bianca, puoi cogliere l’occasione per acquistarlo online, risparmiando qualcosa. Ecco alcune offerte presenti su Decathlon.

Wedze – Cross 150+

Sci pista uomo Wedze – Foto Decathlon Sci pista uomo Wedze – Foto Decathlon

Questo è senza dubbio lo sci perfetto, per l’apprendimento delle prime curve a spazzaneve, fino alle prime derapate.

È lo sci facile per sciare divertendosi.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Rossignol – Attraxion

Sci pista donna Rossignol – Foto Decathlon Sci pista donna Rossignol – Foto Decathlon

Lo sci ideale per le sciatrici che vogliono imparare a sciare. Uno strumento particolarmente intuitivo, è facile per migliorare la propria esperienza in pista, in tutta sicurezza.

Sono stati sviluppati per far assaggiare e amare lo sci.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Wedze – Bastoncini scialpinismo

Bastoncini sci alpinismo Wedze – Foto Getty Images Bastoncini sci alpinismo Wedze – Foto Getty Images

Questi bastoncini permettono di ottenere il massimo equilibrio nei traversi grazie alla mezza rotella.

Sono regolabili, hanno un lungo grip in spugna per una comoda presa in salita e una dragonne ergonomica.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Salomon – Scarponi da sci

Scarpone da sci Salomon – Foto Decathlon Scarpone da sci Salomon – Foto Decathlon

Scarpone ideato per lo sciatore intermedio che cerca una calzatura comoda.

Ma soprattutto che lo segua nei suoi progressi.

Questo scarpone garantisce tutto il comfort di cui hai bisogno per progredire nel modo migliore, grazie alla sua vestibilità generosa.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Briko – Casco sci Adulto

Casco da sci Briko – Foto Decathlon Casco da sci Briko – Foto Decathlon

Casco leggero, rinforzato e ben ventilato.

Ha dei fori di aerazione per una ventilazione ottimale in qualsiasi condizione. Il tessuto interno garantisce comfort e calore. Paraorecchie confortevoli e caldi, removibili, compatibili con audio.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram